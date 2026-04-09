Almodóvar busca su Palma de Oro en Cannes por séptima vez: ¿por qué compite en el festival si la película se ha estrenado en España?

Imagen de archivo de Pedro Almodóvar (c), acompañado por la actriz Bárbara Lennie y el actor Leonardo Sbaraglia, en la presentación de su última película ´Amarga Navidad´. EFE/Kiko Huesca

España hará historia en el Festival de Cannes 2026. Por primera vez en más de setenta años, tres películas españolas competirán por la Palma de Oro en la Sección Oficial. Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; y La bola negra, de Los Javis, optarán al máximo galardón del festival el próximo mes de mayo. Desde 1951 no coincidían tantos títulos españoles en la competición principal, un hito que confirma el gran momento que atraviesa el cine nacional.

El caso del cineasta manchego es especial porque es su sexta vez en la Croisette. Tras su debut con Todo sobre mi madre en 1999, donde se alzó con el premio al mejor director, volvió a hacerse con el premio al mejor guion por Volver en 2006. Entre medias ha presentado La mala educación (2004), Los abrazos rotos (2009), La piel que habito (2011), Julieta (2016) y Dolor y Gloria (2019).

Los festivales son un trampolín para las películas, motivo por el que la costumbre es que estos sirvan para acoger su preestreno mundial. Sin embargo, en el caso de Amarga Navidad, la vigésima cuarta cinta de nuestro director más internacional, en España se estrenó el pasado 20 de marzo. Esto ha llevado a curiosos a preguntarse por qué el manchego puede optar a dicho galardón con una película que ya ha sido estrenada.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

La respuesta está en el propio reglamento del festival. Según la normativa, las películas de la Sección Oficial deben ser inéditas en el circuito internacional, pero no en su país de origen, como recoge el artículo 4. Para que una cinta sea “elegida e invitada” a formar parte en dicha categoría, puede haberse estrenado en su lugar de origen, en este caso España, pero no presentarse en otro festival internacional de cine o estar disponible en internet. Además, deben haber sido producidas en los doce meses anteriores al Festival. Por este motivo, Almodóvar tiene vía libre para presentar la cinta.

Un trío histórico

Además de Almodóvar, en Seccion Oficial compite el director de As Bestas con El ser querido, una historia sobre la relación entre los personajes de Javier Bardem y Victoria Luengo, un director de cine y su distanciada hija que se reencuentran en un tenso rodaje. Se estrenará en cines el 26 de agosto y posteriormente llegará en exclusiva a Movistar Plus+.

La tercera pata del triplete corre a cargo de Los Javis. Javier Calvo y Javier Ambrossi participarán con La bola negra. Pese a que la pareja creativa ya no lo es en el plano sentimental, desde el musical La llamada a la serie de televisión La mesías se han convertido en uno de nuestros directores más importantes y reconocidos en nuestro país.

Algunos de los miembros del reparto masculino de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, entre los que se encuentra el debut del artista Guitarricadelafuente.

La bola negra llega al festival basándose en un borrador de Federico García Lorca sobre un joven granadino vetado de un casino por su orientación sexual y construye un relato que conecta tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017. Protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close, la historia explora las vidas de tres hombres unidos por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia emocional. Su estreno en cines está previsto para el 2 de octubre de 2026.

El último precedente fue hace 75 años

En 1951, el Festival de Cannes vivió un episodio insólito para el cine español: cuatro películas nacionales compitieron en la Sección Oficial, una cifra que hoy resulta prácticamente inalcanzable por la exigencia del certamen. Aquel año, España acudió con una presencia especialmente amplia, encabezada por Ramón Torrado, que logró incluir dos títulos en la misma edición.

Las películas en competición fueron Balarrasa, de José Antonio Nieves Conde; Rumbo (también conocida como Sevilla de mis ensueños) y La Virgen gitana, ambas de Ramón Torrado; y La honradez de la cerradura, de Luis Escobar. Ninguna obtuvo el máximo galardón —entonces denominado Gran Premio—, que se concedió ex aequo a La señorita Julie, de Alf Sjöberg, y Milagro en Milán, de Vittorio De Sica. Aun así, la edición tuvo un destacado protagonismo español gracias a Luis Buñuel, que ya desarrollaba su carrera en México y fue reconocido como mejor director por Los olvidados, una producción mexicana firmada por un cineasta de origen español.