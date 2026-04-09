Nunca te eches la miel con una cuchara de metal: “Vas a dejar de absorber todos los beneficios”, según una científica

Un tarro con miel. (Composición Infobae)

“Cuchara de madera sí, cuchara de metal nunca”. Así de contundente sentencia Maribel, propietaria de Frutas Maron, en un vídeo publicado en sus redes sociales. La creencia de que el metal daña la miel no es nueva. Se ha transmitido de generación en generación en el mundo de la apicultura, a menudo sin una explicación científica de respaldo.

Maribel lo ha explicado así: “En el mundo de la apicultura es obligatorio coger la miel con una cuchara de madera”. Su argumento se apoya en la acidez del producto. “La miel es ácida de por sí y si el metal entra en contacto con la miel, cambiará sus beneficios y su sabor”, ha afirmado.

Pero la vendedora va más allá y ha advertido de un riesgo extra para aquellos que suelen dejar la cuchara dentro del tarro: “Si la cuchara de metal la dejas metida dentro de la miel, se puede oxidar”.

Una cuchara de metal recogiendo miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La voz de la ciencia

El argumento no es exclusivo del mundo de la venta al detalle. Una científica ha explicado en su cuenta de TikTok (@misionvidadana) que el metal puede provocar “una reacción electroquímica debido a la acidez natural de la miel”.

Según esta experta, dicha reacción “puede afectar no solo a su sabor, sino también reducir la eficacia de sus enzimas y antioxidantes con el tiempo”. “La miel pura es un alimento vivo”, ha sentenciado.

En la misma línea, Melosa Miel, cuenta de redes dedicada exclusivamente a este producto, ha señalado que: “Cuando metes el metal dentro de la miel, todo este conjunto hace una reacción química”. Es más, “vas a dejar de absorber todos los beneficios que tiene tu miel gracias a esa reacción química que hay”, ha sentenciado.

Cuántas calorías tiene la miel.

El factor clave

Sin embargo, tanto científicos como apicultores coinciden en que la clave del asunto no está en el material del utensilio, sino en el tiempo que permanece en contacto con la miel. La misma científica ha alertado sobre las reacciones electroquímicas, matizando que el problema surge cuando el metal permanece dentro del tarro de forma continuada. “Podría acelerar procesos como la oxidación, lo que compromete la calidad y las propiedades antimicrobianas de la miel”.

Madera: el consenso

Más allá del debate químico, hay un punto en el que apicultores y científicos tienden a converger: la cuchara de madera es la opción más respetuosa con la miel. “Desde la medicina natural y la apicultura tradicional se recomiendan esos productos de madera, que son neutros y respetan su calidad”, ha concluido la científica.

La madera no reacciona con el pH ácido de la miel, no altera sus enzimas y, de propina, su porosidad facilita que la miel se adhiera mejor al utensilio al servir.

Un desayuno de tortias con miel. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Mito o precaución razonable?

La verdad, como suele ocurrir, parece habitar en un territorio intermedio. Usar una cuchara de acero inoxidable para servir la miel de forma rápida y ocasional no convierte el desayuno en un riesgo para la salud. Sin embargo, dejar el cubierto dentro del tarro de forma indefinida sí podría, a la larga, comprometer la calidad del producto.