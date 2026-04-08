FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona Los rojiblancos perdieron por 3-0 ante los azulgranas, pero se salvaron gracias al 4-0 cosechado en el Metropolitano

El partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

El Atlético de Madrid sobrevive. Sufrieron como no lo habían durante un solo minuto en el partido de ida en el Metropolitano ante un Camp Nou que clamó por su hueco en la final. El FC Barcelona lo intentó desde los primeros compases de partido. Presión alta y acoso y derribo contra la portería de Musso. El gol de Marc Bernal y el de Raphinha antes del descanso dieron alas y esperanza a los culés. El tercero llegó en el ecuador de la segunda parte de las botas de Marc Bernal. Solo quedaba uno para igualar el encuentro, pero no fue posible. En el minuto 96, el árbitro pitó el final del partido certificando la plaza del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.