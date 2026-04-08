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FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Champions en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido en el club azulgrana y el equipo rojiblanco

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Un partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)
Un partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League, una serie que anticipa un alto nivel de competitividad y que tendrá lugar en el Spotify Camp Nou. El conjunto de Hansi Flick intentará encarrilar la eliminatoria en su estadio, respaldado por una afición que suele convertir el campo en un entorno desafiante para cualquier visitante. El Atlético de Madrid, en tanto, intentará obtener un resultado favorable que le permita definir la clasificación en su propio estadio si no logra imponerse en territorio catalán.

18:20 hsHoy

El partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid:

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Los rojiblancos perdieron por 3-0 ante los azulgranas, pero se salvaron gracias al 4-0 cosechado en el Metropolitano

El partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)
El partido de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid (REUTERS/Albert Gea)

El Atlético de Madrid sobrevive. Sufrieron como no lo habían durante un solo minuto en el partido de ida en el Metropolitano ante un Camp Nou que clamó por su hueco en la final. El FC Barcelona lo intentó desde los primeros compases de partido. Presión alta y acoso y derribo contra la portería de Musso. El gol de Marc Bernal y el de Raphinha antes del descanso dieron alas y esperanza a los culés. El tercero llegó en el ecuador de la segunda parte de las botas de Marc Bernal. Solo quedaba uno para igualar el encuentro, pero no fue posible. En el minuto 96, el árbitro pitó el final del partido certificando la plaza del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.

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18:03 hsHoy

Alineación del Atlético de Madrid

También se conoce el once inicial del Cholo Simeone: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.

17:55 hsHoy

Alineación FC Barcelona

Ya se conoce el once inicial de Hansi Flick: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Rashford y Lewandowski.

17:48 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

El club azulgrana recibe en el Camp Nou al equipo rojiblanco para afrontar el duelo de ida de la competición europea

Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)
Un partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, una eliminatoria que promete máxima exigencia y que se jugará en el Spotify Camp Nou. El equipo dirigido por Hansi Flick aspira a dejar la serie encaminada en casa, aprovechando el apoyo y la fuerza de su afición, que transforma el estadio en un escenario complicado para los rivales. Por su parte, los rojiblancos buscarán un resultado amable que les permita cerrar la clasificación en casa, si no lo consiguen en Barcelona.

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17:46 hsHoy

¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más a Infobae. Hoy tenemos una gran cita, el duelo de ida de cuartos de final de Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Una final anticipada que vuelve a repetirse también en la Champions tras el duelo disputado en Copa del Rey, donde los rojiblancos consiguieron imponerse y acceder a la final

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