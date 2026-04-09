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Tarifa de la luz en España este 10 de abril

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan la información diariadel mercado energético en el país

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El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en el país hoy viernes 10 de abril. Además ubica los precios más baratos, así como los más costosos, de energía eléctrica.

Precio de la energía eléctrica

Día: 10 de abril

Tarifa media: 44.27 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 110.2 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este viernes 10 de abril, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 54.7 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 39.9 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 39.89 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 39.77 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 39.77 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 39.89 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 50.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 98.7 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.31 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 38.9 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.08 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 13.05 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 48.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 91.59 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 110.2 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.0 euros por megavatio hora.

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