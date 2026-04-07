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Decide mudarse al campo en busca de una vida tranquila y su golden retriever se vuelve viral: esta es la tierna imagen del perro junto a los animales de la granja

El perro compite en un concurso de mascotas y sus dueños piden apoyo para ganar e invertir el premio en mejorar la granja

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Santi, el golden retriever que se mudó a una granja y se hizo amigo del resto de animales. (The Little Cabin That Could)
Santi, el golden retriever que se mudó a una granja y se hizo amigo del resto de animales. (The Little Cabin That Could)

La vida en la ciudad puede resultar estresante, y cada vez más personas optan por mudarse al campo en busca de tranquilidad y contacto con la naturaleza. Eso fue precisamente lo que hizo un propietario que decidió instalarse en una pequeña casa rodeada de un gran terreno para ofrecer a su golden retriever, Santi, un entorno más amplio y natural. Lo que no imaginaba es que este cambio acabaría dando lugar a una de las historias más tiernas.

Desde su llegada al nuevo hogar, Santi se ha convertido en toda una sensación en TikTok. El usuario “The Little Cabin That Could” comenzó a compartir su día a día en la granja, y los vídeos no tardaron en viralizarse. En ellos, el perro aparece disfrutando de la vida al aire libre junto a gallinas, pollitos e incluso gansos, con una naturalidad que ha conquistado a miles de usuarios.

Un nuevo hogar y amistades inesperadas

El dueño de Santi explicó que la mudanza se debía a la necesidad de ofrecerle más espacio para explorar y desarrollarse en un entorno más acorde a su naturaleza. Aunque al principio tenía dudas sobre cómo reaccionaría ante los animales de la granja, pronto comprobó que la adaptación fue inmediata.

El dueño de Santi explicó que la mudanza era para ofrecerle más espacio para explorar. The Little Cabin That Could
El dueño de Santi explicó que la mudanza era para ofrecerle más espacio para explorar. The Little Cabin That Could

“Nos preocupaba cómo se llevaría con los nuevos amigos de la granja, pero ha sido absolutamente dulce con todos ellos”, señaló en los comentarios de TikTok, acompañando sus palabras con imágenes que reflejan una convivencia tranquila y armoniosa.

En los vídeos, que acumulan miles de reproducciones, se puede ver a Santi paseando entre los animales, olfateando la hierba e incluso entablando amistad con un gato. Su actitud curiosa y amigable ha generado una oleada de reacciones positivas. “Los golden retrievers son la definición de ‘No sé qué está pasando, pero de verdad quiero estar aquí’”, comentó un usuario, en una frase que resume el espíritu del perro.

Santi se ha convertido así en un ejemplo de la capacidad de adaptación de los animales y de cómo pueden convivir en armonía con otras especies. Su historia también ha servido de inspiración para quienes buscan mejorar la calidad de vida de sus mascotas apostando por entornos más naturales.

Santi participa en los Pet Lovers Choice Awards. The Little Cabin That Could
Santi participa en los Pet Lovers Choice Awards. The Little Cabin That Could

Santi participa en un concurso de mascotas

En sus publicaciones más recientes, los dueños han aprovechado la popularidad del perro para pedir el apoyo de sus seguidores. Según explican, Santi se encuentra actualmente en segunda posición en los Pet Lovers Choice Awards, a pocos días de que finalicen las votaciones.

A través de sus redes sociales, animan a la comunidad a participar para ayudarles a conseguir el premio de 10.000 dólares. Este dinero, aseguran, se destinaría a realizar mejoras en la granja, donde todos los animales conviven en un entorno cuidado y tranquilo.

La respuesta no se ha hecho esperar. Numerosos usuarios han mostrado su apoyo, reflejando el cariño que Santi ha despertado en redes. Lo que comenzó como un cambio de vida en busca de calma se ha transformado en una historia viral que, además, podría contribuir a mejorar aún más el bienestar de todos los animales que habitan en la granja.

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