Chenoa brilla en las Campanadas de RTVE con un vestido ‘contrarreloj’ de plumas y lentejuelas y las redes sociales dictan sentencia

Chenoa y Estopa en las Campanadas 2025-2026 (RTVE).

Cada 31 de diciembre, cuando el reloj de la Puerta del Sol se prepara para marcar las doce campanadas, la moda se convierte en protagonista inesperada de la noche más vista del año en televisión. Más allá del canal elegido o de tomar las uvas, los estilismos de los presentadores acaparan miradas, comentarios y debates que se extienden durante días. En esta Nochevieja 2025/2026, y tras la renuncia de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, RTVE apostó por una combinación inédita: Chenoa como rostro principal, acompañada por David y José Muñoz, Estopa. Y, como era de esperar, su elección de vestuario no pasó desapercibida.

La cantante y presentadora dio la bienvenida a 2026 envuelta en un vestido blanco firmado por Alejandro de Miguel, uno de los diseñadores con mayor trayectoria en Campanadas. La pieza, confeccionada a medida en pedrería de canutillo y lentejuelas, destacó por un equilibrio difícil de lograr: brillo televisivo sin caer en el exceso. El escote en forma de U aportaba limpieza a la silueta, mientras que las mangas de tul de seda, amplias y vaporosas, introducían movimiento y ligereza, creando un efecto escénico pensado para el directo.

Chenoa en su vestido para las Campanadas 2025-2026 (Alejandro de Miguel).

Según ha explicado a los medios el propio modisto, el diseño nació inspirado en la trayectoria vital y profesional de Chenoa. La luz de los focos, su evolución artística y la seguridad que ha ido ganando con los años se convirtieron en el hilo conductor de un vestido que hablaba de madurez, presencia y solidez. No se trataba solo de lucir una prenda llamativa, sino de construir un relato coherente con la imagen actual de la artista, en uno de los momentos más estables de su carrera dentro de la cadena pública.

El reto no fue menor. El vestido se encargó con apenas diez días de margen y supuso más de 200 horas de trabajo artesanal en el atelier de Alejandro de Miguel. La mitad del equipo de costureras se volcó en un proceso contrarreloj, ensamblando delantero, forro, espalda y mangas casi de forma simultánea. A esta dificultad se sumó un detalle poco habitual: diseñador y presentadora no se conocían personalmente, y todo el desarrollo creativo se llevó a cabo a distancia. Chenoa se probó el vestido por primera vez apenas unas horas antes de salir al balcón, una circunstancia que añade mérito al resultado final.

Chenoa en su vestido para las Campanadas 2025-2026 (RTVE).

El blanco elegido para la ocasión no fue casual. Tradicionalmente asociado a nuevos comienzos, funcionó como metáfora visual para despedir 2025 y abrir la puerta a un nuevo ciclo. Además, conectaba con la idea de claridad y brillo que la propia Chenoa había manifestado querer transmitir en una noche tan simbólica. El resultado fue un look elegante, televisivo y cómodo, pensado para ser defendido con naturalidad durante una retransmisión de máxima exposición.

Junto a ella, los hermanos Muñoz optaron por la sobriedad clásica. Ambos vistieron esmoquin de Félix Ramiro, apostando por una imagen discreta que no compitiera con el protagonismo del vestido de Chenoa. Su presencia aportó cercanía y complicidad, aunque no todos los espectadores percibieron la misma química entre los tres conductores.

David y José Muñoz se encargarán, junto a Chenoa, de dar las Campanadas de la cadena pública tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. (RTVE)

“Sobresaliente para Chenoa y Estopa”

Como ocurre cada año, las redes sociales actuaron como tribunal inmediato. Muchos usuarios celebraron la elección de Chenoa y su estilismo, calificándolo de elegante, favorecedor y acorde al contexto. Comentarios como “va espectacular” o “un vestido precioso” se repitieron durante la noche, destacando la sensación de seguridad que transmitía: “¡Sobresaliente para Chenoa y Estopa como presentadores de las #CampanadasRTVE“! o “Extraordinario equipo han hecho Estopa y Chenoa en #CampanadasRTVE. Naturales, con química entre ellos y divertidos. Sencillos, cercanos y desprendiendo buen rollo. ¡Me ha encantado!“. Otros, en clave más cómica, lamentaron que no reapareciera el mítico chándal gris que forma parte del imaginario popular.

No faltaron tampoco las críticas. Algunos espectadores cuestionaron la soltura del trío al frente de las Campanadas y señalaron cierta falta de ritmo o complicidad, especialmente en el caso de Estopa, inevitablemente comparados con los presentadores del año anterior, David Broncano y Lalachus. No obstante, y a la espera de conocer este viernes las audiencias del momento televisivo más seguido del año, las redes sociales han ardido en halagos para el trío finalmente elegido por RTVE.