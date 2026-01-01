España

Transporte más barato, protección energética y ventajas fiscales: las medidas que aliviarán el bolsillo de los hogares españoles en 2026

Un paquete de prórrogas y novedades busca contener el coste de vida en un contexto de desaceleración económica y presión sobre las familias

Jóvenes entrando al metro de Madrid. (Ricardo Rubio/Europa Press)

Este año 2026 arranca con un paquete de nuevas medidas y prórrogas de otras ya vigentes que impactarán directamente en el bolsillo de los hogares españoles, especialmente en ámbitos clave como el transporte, la energía, la vivienda o la fiscalidad. Lejos de introducir grandes reformas, el Gobierno ha optado por consolidar y extender el llamado escudo social, aprobado en gran parte en el último Consejo de Ministros de 2025 y recogido en distintos reales decretos-ley publicados en el BOE.

El objetivo, según el Ejecutivo, es contener el coste de vida en un contexto de desaceleración económica y elevada presión sobre las economías domésticas, manteniendo ayudas ya en vigor e incorporando algunos cambios que entrarán en funcionamiento desde los primeros compases del nuevo año.

Entre las medidas con mayor impacto se encuentran las relacionadas con la movilidad, la energía y la vivienda, además de varias decisiones de carácter fiscal que afectan al bolsillo de las familias y a sus obligaciones administrativas durante 2026.

Transporte más barato durante todo el año

Uno de los principales cambios llegará de la mano del abono de transporte único estatal, anunciado por el presidente del Gobierno y que entrará en vigor en la segunda quincena de enero de 2026. Este título tendrá un precio de 60 euros mensuales para adultos y 30 euros para menores de 26 años, y permitirá viajar de forma ilimitada en los servicios estatales de Cercanías, Rodalies Media Distancia y autobuses estatales, a la espera de que las redes autonómicas y locales se vayan adhiriendo progresivamente al sistema.

A esta novedad se suma la prórroga de las ayudas al transporte público durante todo 2026, que dará continuidad a buena parte de los descuentos vigentes en 2025. En los servicios estatales se conservarán, entre otras bonificaciones, los descuentos del 40% en los bonos de 10 viajes y del 50% en los abonos mensuales, con reducciones superiores para jóvenes, además de la gratuidad infantil en determinados tramos de edad.

En el transporte autonómico y local, el Estado seguirá financiando una parte de los descuentos, con bonificaciones mínimas garantizadas en los abonos y reducciones específicas para jóvenes, con independencia de que las comunidades autónomas o los ayuntamientos decidan ampliar o no esas ayudas con fondos propios.

Energía y suministros: se mantiene el escudo social

El Gobierno también ha decidido prorrogar durante todo 2026 las medidas de protección energética incluidas en el escudo social. El Real Decreto-ley 16/2025 amplía los descuentos reforzados del bono social eléctrico y mantiene los mecanismos de protección para los hogares en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar que el encarecimiento de la energía se traduzca en situaciones de exclusión o cortes de suministro.

Estas medidas forman parte del mismo paquete normativo que ha servido para sostener las ayudas energéticas desde la pandemia y la crisis derivada de la guerra en Ucrania, y seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

Prórroga de la suspensión de desahucios

En materia de vivienda, el Ejecutivo ha aprobado la extensión de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler para familias vulnerables sin alternativa habitacional. La moratoria, que estaba en vigor desde 2020 y se ha ido renovando sucesivamente, se amplía ahora hasta finales de 2026.

Maricarmen, de 87 años, tras la suspensión temporal del desahucio de su casa, en la que vive desde hace casi 70 años. (Marta Sierra/Infobae España)

La medida busca ofrecer un margen de protección adicional a los hogares en situación más delicada, en un contexto de tensión en el mercado del alquiler y de dificultad de acceso a una vivienda alternativa para determinados colectivos.

Ventajas fiscales para los que apuestan por la eficiencia energética

Otro de los pilares del paquete de medidas que seguirá vigente en 2026 son los incentivos fiscales vinculados a la eficiencia energética y la movilidad sostenible. El Gobierno ha prorrogado las deducciones en el IRPF por obras de mejora energética en viviendas, con porcentajes que pueden alcanzar el 20%, el 40% o el 60%, en función del tipo de actuación y del ahorro energético obtenido.

También se mantendrán durante todo el año las deducciones de hasta el 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga, tanto para particulares como para comunidades de propietarios.

Cambios en la declaración de la Renta para quienes cobran el paro

En el ámbito fiscal, el decreto aprobado a final de año elimina la obligación de presentar la declaración del IRPF por el mero hecho de percibir la prestación por desempleo, una exigencia que había generado inquietud entre los beneficiarios y que finalmente ha sido descartada. No obstante, esto no implica que los perceptores del paro queden exentos de declarar si superan los umbrales de renta establecidos o concurren otros supuestos, como la existencia de más de un pagador.

