Así serán los descuentos en el transporte público y el abono único que creará el Gobierno para 2026: el martes se aprueban estas ayudas

El Gobierno ha decidido prorrogar las ayudas al transporte público y lanzar un abono único nacional que permitirá viajar por todo el país en trenes de cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal. Esta medida, que ha sido anunciada por Pedro Sánchez y detallada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, el próximo martes.

El nuevo abono, que tendrá un precio de 60 euros al mes para el público general y de 30 euros para jóvenes de hasta 26 años, estará disponible a partir del 19 de enero. Según ha explicado Sánchez, esta iniciativa permitirá a los trabajadores que se desplacen diariamente entre ciudades como Vigo y Santiago o Jerez y Sevilla ahorrar hasta un 60% en su gasto mensual en transporte público. El presidente ha subrayado esta semana que “estamos hablando de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día”.

El ministro Puente ha confirmado que los descuentos actuales en los distintos títulos de transporte se mantendrán durante 2026. En una entrevista concedida a La Hora de la 1, Puente ha señalado que el abono único nacional no sustituirá a los billetes o bonos existentes, por lo que seguirá siendo posible adquirir el abono mensual de 20 euros para todos los servicios de cercanías o los abonos autonómicos y de media distancia.

Trenes de cercanías en la estación de Atocha. (Diego Radamés/Europa Press)

El abono único nacional y la prórroga de los descuentos

El real decreto ley que se aprobará el próximo martes incluirá tanto la prórroga de los descuentos al transporte como la creación del abono único. Este abono permitirá viajar en todos los trenes de cercanías y media distancia de Renfe, así como en los autobuses de largo recorrido de titularidad estatal. Aunque en esta primera fase su uso estará limitado a estos medios, el Gobierno tiene la intención de incorporar en el futuro otros sistemas de transporte, como las redes de metro, tranvías y autobuses urbanos. Para ello, será necesaria la colaboración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los responsables de estos servicios.

La medida, según ha explicado Óscar Puente, se inspira en la iniciativa alemana Deutschlandticket, que por 63 euros mensuales permite el uso de todo el transporte público, incluidos metros y tranvías, con la única excepción de la alta velocidad.

En cuanto a los descuentos vigentes, el Gobierno ha precisado que los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes seguirán contando con al menos un 40% de rebaja, de los cuales el Estado financia el 20% y las comunidades autónomas o ayuntamientos el otro 20%. La prórroga de estos descuentos se extenderá, previsiblemente, durante seis meses, hasta junio del próximo año, aunque el Ejecutivo contempla la posibilidad de ampliarla para la segunda mitad del año.

En la actualidad, el sistema de ayudas al transporte incluye un billete único de cercanías para todas las zonas y núcleos de España por 20 euros al mes, la gratuidad del transporte público colectivo para menores de 15 años, descuentos especiales para jóvenes y tarifas reducidas para usuarios recurrentes. Además, existen ayudas para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual.

*Con información de EFE y Europa Press