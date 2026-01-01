España

Natalia, española en Australia: “Si quieres hacer mucho dinero rápido, ese es tu lugar”

Adaptarse a la vida en las minas exige preparación, apoyo emocional y capacidad para convivir lejos de casa

Natalia, española trabajando en Australia
Natalia, española trabajando en Australia (@dubiqui)

La dificultad para acceder a empleos bien remunerados en el país de origen lleva a muchas personas a buscar alternativas en el extranjero. Entre quienes desean cambiar su situación económica de forma rápida, las minas australianas surgen como una opción viable pese a los desafíos y sacrificios que implica.

Natalia, una joven española residente en Australia, a través de su cuenta de TikTok (@dubiqui), aborda estas motivaciones y detalla el proceso de adaptación al mudarse para trabajar en este sector tan particular.

En su testimonio, Natalia relata que su decisión de probar suerte en las minas australianas nació tras constatar la escasez de empleos estables y bien pagados en España. Explica que, aunque el cambio puede resultar intimidante, muchas personas optan por dejar atrás su entorno ante la falta de oportunidades. En su caso, el contexto de precariedad laboral y los salarios bajos impulsó la búsqueda de mejores condiciones en Australia, donde la industria minera demanda trabajadores de forma constante.

Determinación y preparación

Natalia describe que acceder a un puesto en las minas requiere determinación y una preparación previa, ya que es necesario obtener certificados y completar cursos de seguridad. Además, los aspirantes deben afrontar varias pruebas médicas y contar con la documentación adecuada.

El manejo del inglés facilita este proceso, aunque existen posibilidades para quienes aún perfeccionan el idioma. Señala que, a pesar de los trámites y las exigencias, la oportunidad vale la pena para quienes buscan mejorar su economía en un corto periodo.

Una máquina descarga mineral de
Una máquina descarga mineral de hierro en un montón en una mina situada en la región de Pilbara, en Australia Occidental, el 2 de diciembre de 2013. (REUTERS/David Gray)

Superados estos requisitos, el ingreso económico se convierte en uno de los principales atractivos. Según la experiencia de Natalia, la intensidad del trabajo —con turnos de dos semanas seguidas y una de descanso— permite ahorrar en pocos meses sumas considerables, lo que representa un incentivo para quienes llegan desde países con sueldos más bajos.

Aprovechar el tiempo libre para viajar o dedicarse a intereses personales es otro aliciente del régimen laboral. Natalia agrega que, al recibir la paga, muchos trabajadores pueden enviar dinero a sus familias o invertir en proyectos personales al regresar a su país de origen.

Convivencia y adaptación

La convivencia en las minas, señala Natalia, implica adaptarse a nuevas costumbres y compartir espacio con personas de diversas nacionalidades, lo que puede generar tanto compañerismo como desafíos de adaptación. La distancia de la familia y la soledad son aspectos que muchos trabajadores sienten con fuerza, aunque las videollamadas y el uso de redes sociales ayudan a mantenerse conectados.

Natalia destaca la importancia de cuidar la salud mental, creando rutinas que incluyan momentos de descanso y actividades recreativas fuera del horario laboral. Recomienda aprovechar las instalaciones recreativas que suelen ofrecer los campamentos, como gimnasios o salas de entretenimiento, para sobrellevar la rutina.

Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

Por último, insiste en la necesidad de informarse bien antes de tomar la decisión de emigrar, y se propone compartir consejos y datos útiles desde su perfil en redes sociales. Invita a quienes tengan dudas a contactarla, convencida de que conocer tanto los beneficios como las dificultades de la vida en las minas australianas permite tomar una decisión más consciente y preparada.

Natalia considera que este tipo de información directa ayuda a evitar idealizaciones y prepara mejor a quienes se plantean un cambio de vida tan importante. La experiencia, según afirma, resulta enriquecedora para quienes buscan crecimiento personal y profesional.

