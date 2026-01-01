Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos son los derechos esenciales que tienes y debes conocer si te detienen”

Detención de una persona por parte de los Mossos d’Esquadra en Barcelona (Montaje Infobae con imágenes de Lorena Sopêna / Europa Press y @miguelangelmejias_ / TikTok)

Una detención policial es una situación que genera nerviosismo, miedo y muchas dudas, especialmente para quienes nunca han pasado por una experiencia similar. Qué se puede decir, a quién se puede llamar o si es obligatorio declarar son algunas de las preguntas más habituales. Con el objetivo de aclarar estas cuestiones, el abogado y asesor jurídico Miguel Ángel Mejías ha publicado un vídeo en TikTok en el que repasa los derechos básicos que asisten a cualquier persona detenida en España.

En su intervención, Mejías enumera los derechos recogidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma clave que regula las garantías legales durante una detención. Con la frase: “Seis derechos esenciales que tienes que saber si te detiene la policía”, inicia el abogado su publicación, antes de detallar cada uno de ellos.

El derecho a guardar silencio y a no confesarse culpable

El primero de los derechos que destaca el abogado es uno de los más importantes y, al mismo tiempo, uno de los más desconocidos. “Uno, derecho a guardar silencio”, explica Mejías, subrayando que el detenido no está obligado a responder a las preguntas de la policía. En este sentido, añade una recomendación práctica: “Si la gente te insiste, tú le dices que solo declararás ante el juez”.

Relacionado con este punto, el abogado recuerda el derecho a no declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable. “Dos, derecho a no confesarte culpable”, señala de forma clara. Este derecho protege al detenido frente a cualquier tipo de presión para que reconozca hechos que puedan perjudicarle legalmente.

Abogado, acceso al expediente y contacto con familiares

Otro de los pilares fundamentales durante una detención es la asistencia letrada. “Tres, derecho a llamar al abogado que tú quieras”, afirma Mejías. La ley garantiza que cualquier persona detenida pueda contar con un abogado de su elección o, en su defecto, con uno de oficio si no dispone de recursos económicos suficientes.

Además, el detenido tiene derecho a conocer por qué ha sido privado de libertad. “Cuatro, derecho a acceder a las actuaciones esenciales por las cuales estás detenido”, explica el abogado, en referencia al acceso a los elementos básicos del procedimiento que permiten impugnar la legalidad de la detención.

En paralelo, la ley también protege el derecho a informar a terceros. “Cinco, derecho a llamar a cualquier persona o familiar para informarle de tu detención”, recuerda Mejías. Este contacto debe realizarse sin demoras injustificadas y permite que el entorno del detenido conozca su situación.

Reconocimiento médico y otras garantías legales

El sexto derecho esencial que destaca el abogado tiene que ver con la integridad física del detenido. “Y seis, derecho a ser reconocido por un médico forense”, indica. Este reconocimiento es especialmente relevante para comprobar el estado de salud de la persona detenida y detectar posibles lesiones.

Más allá de estos seis puntos, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluye otras garantías adicionales. Entre ellas se encuentran el derecho a la asistencia gratuita de un intérprete si no se comprende el idioma y, en el caso de ciudadanos extranjeros, el derecho a comunicarse con las autoridades consulares de su país.

Todas estas garantías buscan asegurar que la detención se produzca con pleno respeto a los derechos fundamentales y evitar situaciones de indefensión.