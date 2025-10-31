España

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

Francisco Rius explica en un vídeo los detalles de la legislación militar en un arresto policial

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Militar de servicio (Antonio Sempere
Militar de servicio (Antonio Sempere - Europa Press)

Detener a un militar en servicio activo es posible en España, aunque el proceso es distinto de lo que ocurre con los ciudadanos civiles. Al ser miembro de una fuerza de seguridad, muchas personas se preguntan si es posible que acabe arrestado y, aunque puede ocurrir, tienen su propio funcionamiento.

Así lo afirma el inspector de policía Francisco Rius, quien destaca que existen matices esenciales establecidos en la legislación militar. Según Rius, “sí se puede detener a un militar, pero la detención de militares que están en servicio activo cuenta con unas particularidades importantes respecto al procedimiento común que se puede llevar a cabo”.

Qué es y cuándo se aplica el Código Penal Militar,

Detención de un militar

El inspector señala que cualquier detención puede ser acordada por una autoridad judicial, fiscal, administrativa o policial, aunque lo más habitual es que “se ejecute a través de los jefes del propio militar, siempre que esto no retrase de forma grave la efectividad de esa medida”. Por tanto, lo habitual es que se recurra a su cadena de mano, salvo que la urgencia exija saltarse el protocolo.

Francisco Rius remarca que, “si el militar está desempeñando un servicio de armas u otro cometido esencialmente militar, la detención solo podrá ejecutarla su jefe directo, salvo que se trate de un delito flagrante y se encuentre fuera de su alcance”. Por ello, afirma que “estas reglas específicas solo dejan de aplicarse si el militar no está prestando servicio; en ese caso, se le considera un particular a todos los efectos”.

Si la detención la ejecutan autoridades ajenas a la jerarquía militar, recalca que es obligatorio informar de inmediato a los jefes. Además, el propio militar “tiene derecho y deber de comunicar de inmediato con sus superiores, tal y como recogen las reales ordenanzas y la ley procesal militar”.

Rius subraya que esta obligación de comunicar constituye una garantía para la estructura jerárquica y el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas, y que su incumplimiento supondría una infracción disciplinaria. Al igual que existen los juicios militares, tienen su proceso para llevar a cabo un arresto y su posterior consecuencia.

El cuartel militar más antiguo de España: se construyó hace casi 300 años y se puede visitar.

Militar bajo detención policial

Una vez arrestado, el militar permanece en dependencias policiales, administrativas o de otro tipo únicamente el tiempo imprescindible para la realización del atestado y de las diligencias. Durante ese periodo, Rius insiste en que “se debe de estar siempre separado del resto de personas detenidas”, y subraya que este requisito “es muy importante”.

El inspector recuerda que mantener al militar aislado responde al objetivo de preservar tanto la seguridad del detenido como el funcionamiento normal del cuerpo militar y de la investigación en curso. Posteriormente, el militar debe ponerse sin demora a disposición de la autoridad competente, respetando en todo momento los plazos y requisitos legales vigentes para cualquier detención.

Para Francisco Rius, “las particularidades para llevar a cabo la detención de una persona militar que está trabajando están claramente recogidas en la normativa, tanto para proteger la institución como los derechos individuales”. Por ello, los implicados deben conocer estas diferencias y otras personas que se vean en situaciones similares entender estas diferencias.

Temas Relacionados

MilitaresEjércitoPolicíaPolicía NacionalEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a la custodia exclusiva de la madre

El progenitor, tras una condena penal leve, carecía del derecho de ver a sus cuatro hijos menores. El tribunal fija una pensión alimenticia en 800 euros mensuales y la repartición de gastos al 50%

La Audiencia de Navarra permite

El ejercicio recomendado por Harvard con el que las mujeres de 60 años pueden trabajar la fuerza y cuidar los huesos

La práctica regular de esta actividad también mejora la flexibilidad y la movilidad y potencia la memoria y la concentración

El ejercicio recomendado por Harvard

Si vas a maquillar y disfrazar a tus hijos en Halloween, antes sigue estos 8 consejos de la OCU: “Cuidado con las lentillas de fantasía”

Estos son los riesgos de ciertos cosméticos, disfraces inflamables y lentillas de fantasía en los niños pequeños

Si vas a maquillar y

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Navarra permite

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a la custodia exclusiva de la madre

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la DANA que sigue el rastro de todas las evidencias de lo que pasó el 29 de octubre para no dejar escapar a Carlos Mazón

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Jaime Palomera, antropólogo económico, sobre las subidas de impuestos a los más ricos: “La gente dice que se irán, pero la realidad es que eso no pasa”

Los 5 errores que no debes cometer si vas a ver una casa para comprarla, según un experto: “Aquí acaba de cometer el primero”

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”