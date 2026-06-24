España

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Madrid este 24 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 24 de junio, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Madrid.

El clima para este miércoles en Madrid alcanzará los 39 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 10.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 45%, durante el día; y del 4%, con una nubosidad del 34%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en el día y los 35 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Madrid (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Madrid (Imagen ilustrativa Infobae)

Al ubicarse en el corazón de España, el estado del tiempo en Madrid es considerado como mediterráneo continental, aunque también es conocido como clima templado con verano seco y cálido.

Este tipo de estado del tiempo se caracteriza por sus inviernos templados y, como lo dice su nombre, por veranos secos y cálidos.

Para el gobierno de Madrid, las temperaturas mínimas se registran en invierno y oscilan los 0 grados centígrados, mientras que las máximas en verano alcanzan los 40 grados centígrados.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España asegura que la temperatura máxima en la capital no pasa de los 35 grados centígrados, principalmente al sur; en tanto, la temperatura mínima promedio baja de los 0 grados centígrados, sobre todo al norte de Madrid.

Las temperaturas máximas se hacen presentes entre julio y agosto, mientras que las temperaturas mínimas entre enero y febrero.

La temperatura media de la ciudad ronda los 15 grados centígrados. Cabe mencionar que las heladas en Madrid son frecuentes y las nevadas son más ocasionales. De acuerdo con el Aemet, en la parte más al sur de la ciudad puede haber hasta cinco días de nevadas al año, pero al norte fácilmente se superan los 20 días de nevadas anuales.

En cuanto a las precipitaciones, en la capital española la temporada de lluvias se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

A finales de año, entre octubre y diciembre, así como abril y mayo, son los meses en los que más llueve en Madrid.

En promedio al año cae nieve 20 días al año(Ayuntamiento de Madrid)
En promedio al año cae nieve 20 días al año(Ayuntamiento de Madrid)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en MadridClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

El delantero de Osasuna marcó el único gol en Toronto y mantiene a los croatas con opciones de avanzar en el Grupo L

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Clima hoy en España: temperaturas para Barcelona este 24 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en España: temperaturas para Barcelona este 24 de junio

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

La avería ha sido detectada poco antes de las 20.30 horas, y se ha localizado en dos tramos distintos que parten de la estación de Sevilla-Santa Justa

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

El fútbol como espejo, según Héctor Bellerín, en ‘Cara al show’: cánticos machistas y la pregunta incómoda a los jugadores de 17 años

El deportista del Real Betis ha sido tajante en su visita a La Sexta, donde le ha entrevistado Marc Giró, quien se enfrentaba a su primer encuentro con un futbolista

El fútbol como espejo, según Héctor Bellerín, en ‘Cara al show’: cánticos machistas y la pregunta incómoda a los jugadores de 17 años

‘Guerra de tumbonas’ en un hotel de Tenerife: una turista británica quita todas las toallas de los huéspedes que reservaban su sitio cerca de la piscina

Una grabación de la protesta superó los dos millones de visualizaciones en TikTok y encendió el debate sobre el uso de las hamacas en hoteles turísticos

‘Guerra de tumbonas’ en un hotel de Tenerife: una turista británica quita todas las toallas de los huéspedes que reservaban su sitio cerca de la piscina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

Un fallo eléctrico corta la alta velocidad entre Madrid-Sevilla y paraliza el Cercanías de la capital andaluza

El Ayuntamiento de Soria suspende a la concejala detenida en una operación anticorrupción

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

Quién es Rodolfo Reyes, el empresario venezolano cuyo teléfono se ha convertido en la prueba clave contra Zapatero en la investigación de Plus Ultra

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

Esto dice la ley sobre qué hacer si se rompe el aire acondicionado en el piso de alquiler durante la ola de calor

El calor extremo pone en riesgo las cosechas de maíz y trigo de Francia, lo que afectaría al precio de los cereales en Europa

Alemania se encamina a reformar el sistema de pensiones: aumento en la edad de jubilación e inversiones en activos como complemento

Amor en el trabajo: por qué las empresas en España no pueden intervenir en las relaciones sentimentales entre sus empleados

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

DEPORTES

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Ghana resiste ante Inglaterra y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026: el resumen del partido, en vídeo

El histórico récord de Cristiano Ronaldo, sus dos goles y la manita de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial, en vídeo

El Atlético de Madrid ataca al Barça por el caso Julián Álvarez y adelanta que presentará una denuncia: “Nos faltan al respeto. Creen que pueden ningunearnos”

Gaethje sigue cargando contra Topuria: “Habría sido tremendamente irrespetuoso si me hubiera vencido en la Casa Blanca”