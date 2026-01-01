Los reyes Felipe y Letizia felicitan el Año Nuevo con un significativo mensaje: “Un año de ilusiones renovadas, nuevas oportunidades y éxitos”

Felipe IV y Letizia durante la tradicional cena de gala en honor al presidente de Alemania (José Oliva / Europa Press)

Con la llegada del 2026, Casa Real ha vuelto a recurrir a uno de sus gestos más reconocibles: la felicitación institucional que los reyes comparten a través de sus canales oficiales. En esta ocasión, Felipe VI y la reina Letizia han dado la bienvenida al año nuevo con un mensaje cargado de simbolismo y continuidad: un llamamiento a la unidad, la responsabilidad y el compromiso colectivo como pilares para afrontar los próximos meses. Un saludo que, más allá de la cortesía protocolaria, resume buena parte del tono que ha definido su agenda a lo largo de 2025.

El año que acaba de concluir ha sido, para los monarcas, un periodo de afianzamiento. Sin grandes golpes de efecto ni decisiones disruptivas, Felipe y Letizia han apostado por una línea de trabajo constante, marcada por la presencia continuada en actos públicos y una agenda diseñada para reforzar la utilidad institucional de la Corona. En un contexto social y político cambiante, y también marcado por las polémicas que acompañan a la figura del rey Juan Carlos, como sus memorias, sus problemas judiciales y supuestos romances extramatrimoniales, los reyes han optado por consolidar una imagen de estabilidad, cercanía y coherencia.

Mensaje de Año Nuevo de los reyes Felipe y Letizia (CASA REAL ESPAÑA).

A lo largo de 2025, don Felipe y doña Letizia han mantenido un equilibrio calculado entre tradición y adaptación. Lejos de los gestos grandilocuentes, cada aparición pública ha estado orientada a subrayar valores como el servicio público y la responsabilidad institucional. Desde compromisos de carácter social hasta citas culturales, educativas e internacionales, la Corona ha buscado reforzar su papel como elemento de cohesión y continuidad, consciente de las exigencias que plantea la España actual.

Además, han mostrado cada uno de los pasos que han dado sus dos hijas. Por un lado, la princesa Leonor puso rumbo en el buque escuela Juan Sebastián Elcano a América, se graduó en la Escuela Naval de Marín y se adentró en el Ejército del Aire y del Espacio en la Academia de San Javier, Murcia. Por otro lado, su hermana, la infanta Sofía, se graduó en el Bachillerato Internacional del UWC de Gales y comenzó su etapa universitaria en el Forward College de Lisboa.

Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena

Un mensaje muy parecido al discurso de Navidad

El mensaje de Año Nuevo difundido por Casa Real no surge de forma aislada. Sus palabras conectan de manera directa con el discurso que el rey pronunció el pasado 24 de diciembre, en el que apeló a la importancia del vínculo social y la cooperación como base para avanzar como país. En su duodécimo discurso de Navidad, el rey Felipe VI alertó sobre los riesgos de los “extremismos”, el “radicalismo” y la desinformación, advirtiendo que estos elementos amenazan la convivencia, “que es una construcción frágil”.

Desde el Salón de Columnas del Palacio Real, de pie ante la estatua de Carlos V, el monarca instó a todos los españoles a asumir la responsabilidad de fortalecer la cohesión social: “Preguntémonos, sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia?”. Felipe VI recordó el ejemplo de la Transición española y la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea como demostraciones de que, pese a las diferencias y los tiempos difíciles, es posible avanzar unidos.

Asimismo, señaló desafíos actuales como el aumento del coste de la vida, el acceso a la vivienda, la conciliación laboral y los fenómenos climáticos, enfatizando que “España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir”. Su mensaje apeló al diálogo, la ejemplaridad y la cooperación, y concluyó subrayando que “las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas”, reforzando la importancia de enfrentar los retos colectivos con unidad y confianza.