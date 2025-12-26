Felipe VI hace historia en televisión: hace su mejor audiencia desde 2020 con su mensaje navideño más rompedor

El rey Felipe VI en el discurso de Navidad de 2025.

El mensaje de Navidad del rey Felipe VI ha marcado un nuevo hito para la Casa Real y para RTVE. El duodécimo discurso navideño del monarca, emitido en la noche del 24 de diciembre, logró reunir a 5.921.000 espectadores de media, convirtiéndose en su mejor dato de audiencia desde 2020 y consolidándose como uno de los mensajes más vistos de todo su reinado.

La retransmisión alcanzó una cuota de pantalla del 65,7%, sumando a las audiencias de las 29 cadenas que ofrecieron el discurso en directo. Un dato especialmente significativo si se tiene en cuenta que supone 13.000 espectadores más que el año anterior, rompiendo así la tendencia descendente que se venía registrando en los últimos años.

Según los datos facilitados por Kantar, el mensaje del rey congregó a 6.704.000 espectadores únicos, lo que equivale al 14,7% de la población española. Como ya es habitual, La 1 de RTVE fue la cadena líder en la emisión del discurso, con 2.171.000 espectadores y un 24,1% de cuota, reafirmando su papel como referencia en las grandes citas institucionales. A continuación se situaron Antena 3 (1.468.000 espectadores y 16,3%), Telecinco (536.000 y 5,9%), La Sexta (344.000 y 3,8%) y Cuatro (324.000 y 3,6%).

El seguimiento del mensaje fue especialmente elevado en determinados perfiles sociodemográficos. Las mujeres lideraron el consumo con un 67,1% de cuota, seguidas de los jóvenes de entre 13 y 24 años (66,4%) y, de manera destacada, los mayores de 75 años, que alcanzaron un contundente 73,5% de share.

Felipe VI pronuncia por primera vez de pie su Mensaje de Navidad con el Palacio Real de nuevo como escenario. (RTVE)

Por territorios, el discurso de Felipe VI obtuvo sus mejores datos en Murcia (81,4%), Castilla-La Mancha (80,5%), Aragón (76,7%), Castilla y León (76%), Madrid (75,6%) y la Comunidad Valenciana (74,3%), además de cifras muy sólidas en Asturias, Galicia y Andalucía. Un respaldo territorial amplio que refuerza el alcance transversal del mensaje.

Durante la franja horaria de la emisión, el consumo total de televisión fue de 9.012.000 espectadores, lo que supone 453.000 menos que el año pasado. Aun así, el discurso del rey logró mejorar sus propios registros y destacar en un contexto de consumo televisivo general a la baja.

Más allá de los datos, este mensaje pasará a la historia por su carácter simbólicamente rompedor. Fue el primero en el que Felipe VI se levantó de su tradicional asiento, un gesto interpretado como una voluntad de cercanía y renovación. Además, el monarca aprovechó el aniversario de la Transición para reivindicar la importancia de la convivencia, en un discurso con un tono más reflexivo y directo.

Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena

La mejora de audiencia cobra aún más relevancia si se observa la evolución en los últimos años. En 2022, el mensaje alcanzó un 64,6% de cuota con 6,7 millones de espectadores; en 2023, bajó a 6 millones, aunque mantuvo el share; y en 2024, el descenso fue más evidente, con 5,9 millones y un 62,4%. Una tendencia que este año Felipe VI ha conseguido revertir con éxito.

El rey, además, sigue manteniendo cifras comparables a las de su padre. En el último discurso de Juan Carlos I, 6,5 millones de personas siguieron el mensaje, aunque con una cuota inferior del 60,4%. Un dato que subraya la solidez de Felipe VI como figura institucional en uno de los momentos televisivos más simbólicos del año.