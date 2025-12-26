España

Felipe VI hace historia en televisión: hace su mejor audiencia desde 2020 con su mensaje navideño más rompedor

El duodécimo mensaje navideño del rey Felipe VI se convierte en el más visto desde hace un lustro, con casi 6 millones de espectadores

Guardar
El rey Felipe VI en
El rey Felipe VI en el discurso de Navidad de 2025.

El mensaje de Navidad del rey Felipe VI ha marcado un nuevo hito para la Casa Real y para RTVE. El duodécimo discurso navideño del monarca, emitido en la noche del 24 de diciembre, logró reunir a 5.921.000 espectadores de media, convirtiéndose en su mejor dato de audiencia desde 2020 y consolidándose como uno de los mensajes más vistos de todo su reinado.

La retransmisión alcanzó una cuota de pantalla del 65,7%, sumando a las audiencias de las 29 cadenas que ofrecieron el discurso en directo. Un dato especialmente significativo si se tiene en cuenta que supone 13.000 espectadores más que el año anterior, rompiendo así la tendencia descendente que se venía registrando en los últimos años.

Según los datos facilitados por Kantar, el mensaje del rey congregó a 6.704.000 espectadores únicos, lo que equivale al 14,7% de la población española. Como ya es habitual, La 1 de RTVE fue la cadena líder en la emisión del discurso, con 2.171.000 espectadores y un 24,1% de cuota, reafirmando su papel como referencia en las grandes citas institucionales. A continuación se situaron Antena 3 (1.468.000 espectadores y 16,3%), Telecinco (536.000 y 5,9%), La Sexta (344.000 y 3,8%) y Cuatro (324.000 y 3,6%).

El seguimiento del mensaje fue especialmente elevado en determinados perfiles sociodemográficos. Las mujeres lideraron el consumo con un 67,1% de cuota, seguidas de los jóvenes de entre 13 y 24 años (66,4%) y, de manera destacada, los mayores de 75 años, que alcanzaron un contundente 73,5% de share.

Felipe VI pronuncia por primera
Felipe VI pronuncia por primera vez de pie su Mensaje de Navidad con el Palacio Real de nuevo como escenario. (RTVE)

Por territorios, el discurso de Felipe VI obtuvo sus mejores datos en Murcia (81,4%), Castilla-La Mancha (80,5%), Aragón (76,7%), Castilla y León (76%), Madrid (75,6%) y la Comunidad Valenciana (74,3%), además de cifras muy sólidas en Asturias, Galicia y Andalucía. Un respaldo territorial amplio que refuerza el alcance transversal del mensaje.

Durante la franja horaria de la emisión, el consumo total de televisión fue de 9.012.000 espectadores, lo que supone 453.000 menos que el año pasado. Aun así, el discurso del rey logró mejorar sus propios registros y destacar en un contexto de consumo televisivo general a la baja.

Más allá de los datos, este mensaje pasará a la historia por su carácter simbólicamente rompedor. Fue el primero en el que Felipe VI se levantó de su tradicional asiento, un gesto interpretado como una voluntad de cercanía y renovación. Además, el monarca aprovechó el aniversario de la Transición para reivindicar la importancia de la convivencia, en un discurso con un tono más reflexivo y directo.

Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena

La mejora de audiencia cobra aún más relevancia si se observa la evolución en los últimos años. En 2022, el mensaje alcanzó un 64,6% de cuota con 6,7 millones de espectadores; en 2023, bajó a 6 millones, aunque mantuvo el share; y en 2024, el descenso fue más evidente, con 5,9 millones y un 62,4%. Una tendencia que este año Felipe VI ha conseguido revertir con éxito.

El rey, además, sigue manteniendo cifras comparables a las de su padre. En el último discurso de Juan Carlos I, 6,5 millones de personas siguieron el mensaje, aunque con una cuota inferior del 60,4%. Un dato que subraya la solidez de Felipe VI como figura institucional en uno de los momentos televisivos más simbólicos del año.

Temas Relacionados

Felipe VICasas RealesCasa Real EspañaRealezaRTVETVENavidadEspaña-entretenimientoTelevisión EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Por qué todavía sigues pensando y extrañando a tu ex aunque ya no esté en tu vida”

Las memorias intensas, la falta de respuestas y los hábitos compartidos dificultan el olvido tras una ruptura

Silvia Severino, psicóloga: “Por qué

Qué efectos tiene en el cerebro comer mucho durante Navidad

Investigaciones recientes muestran cómo el exceso de alimentos en fechas festivas altera temporalmente señales metabólicas y funciones cerebrales

Qué efectos tiene en el

Milagro de Navidad en Reino Unido: un gato negro perdido vuelve a casa tras cinco años sin saber dónde estaba

La mascota que desapareció durante la pandemia vuelve a casa por Navidad tras un lustro

Milagro de Navidad en Reino

El exclusivo Mercedes valorado en 13 millones de euros en el que han ‘pillado’ a Alonso paseando por Mónaco

Fernando Alonso recorre las calles del principado al volante de un Mercedes CLK GTR

El exclusivo Mercedes valorado en

Ganaderos y agricultores se preparan para pasar Nochevieja en la autopista en protesta por el sacrificio de vacas: “La supervivencia de nuestras explotaciones está en juego”

Movilizaciones y bloqueos en el suroeste de Francia coinciden con la Navidad y profundizan la tensión entre el sector rural y el gobierno por la gestión sanitaria

Ganaderos y agricultores se preparan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

ECONOMÍA

La presidenta de Casa 47

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”