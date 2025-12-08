Una mujer de 78 años ha gastado 80 millones de euros de su premio de Lotería en menos de dos años: comparte el premio con su familia y adquiere varias propiedades

La ganadora decide repartir el premio entre sus allegados e invertir en viviendas. / Freepick

La ganadora noruega del sorteo Euromillones en enero de 2024, una mujer de 78 años, ha visto cómo su fortuna inicial de 120 millones de euros se ha reducido de forma drástica en menos de dos años. Según ha informado el diario digital rumano Libertatea, la mayor parte de ese dinero ha sido destinada a donaciones y a apoyar a su familia. Actualmente, su patrimonio consiste en 33,65 millones de euros y unos ingresos previsibles para 2024 de, aproximadamente, 1,84 millones de euros.

La historia de Grethe H., tal y como ha sido identificada públicamente, ha llamado la atención por la magnitud del premio y por la forma en que ha gestionado su nueva situación económica. El diario suizo Blick, citado por Libertatea, ha detallado que la ganadora ha optado por mantener un perfil bajo y evitar la exposición pública, a pesar de la notoriedad que suele acompañar a los grandes premios de lotería.

No obstante, Greta H. ha aprovechado la oportunidad para cumplir algunos deseos personales, como la adquisición de varias propiedades y la financiación de proyectos familiares, entre los que se incluyen la creación de un nuevo negocio, estudios y viajes. Todo ello, ha sido posible con el dinero que la mujer ha recaudado con el premio de la lotería.

Generosidad y discreción tras el premio

La portavoz de la compañía de lotería Norsk Tipping, Ingrid Roterud Mathisen, ha explicado al medio noruego Dagbladet que no solo ha realizado importantes donaciones a diversas organizaciones, sino que también ha compartido generosamente parte de su fortuna con sus allegados. Esta actitud filantrópica ha sido una de las razones principales por las que la suma inicial se ha reducido de manera tan significativa en tan poco tiempo.

En una declaración facilitada a Norsk Tipping, la propia Grethe H. ha reconocido el impacto emocional que ha supuesto este año para ella: “Ha sido un año muy especial, con muchas impresiones y emociones. De hecho, probablemente no he llorado nunca tanto como en 2024″. La ganadora ha manifestado su profunda gratitud por haber recibido una cantidad tan inesperada, asegurando que en numerosas ocasiones se ha sentido sobrepasada por la emoción.

A pesar de la transformación económica, Grethe H. ha afirmado que su día a día apenas ha cambiado. “Mis hábitos diarios son los mismos que antes, aunque ya no tengo que preocuparme por el precio”, afirmaba la señora. “Pero, probablemente, he sido un poco menos prudente a la hora de hacer compras importantes”, ha añadido en sus declaraciones a Norsk Tipping, según ha recogido Libertatea.

Otros ganadores y sus experiencias con el dinero

El caso de Grethe H. contrasta con el de otros premiados en sorteos de lotería que han tenido dificultades para gestionar grandes sumas de dinero. Entre los ejemplos citados por Libertatea figura el británico Adam López, quien ganó más de un millón de francos suizos con un boleto de lotería instantánea. La celebración excesiva de su premio le acarreó graves problemas de salud, incluida una embolia pulmonar. “No importa si tienes un millón, cien millones, mil millones o un billón: cuando estás tumbado en una ambulancia, todo eso es completamente irrelevante”, declaró López a la BBC.

Otro caso destacado es el de la estadounidense Denise Rossi, que en 1996 ganó 1,3 millones de dólares en la lotería. Rossi ocultó el premio a su marido y solicitó el divorcio, pero cuando la verdad salió a la luz, un tribunal de California decidió otorgar la totalidad del dinero al exmarido. La lista de historias recogidas por Libertatea incluye también a Werner Bruni, el primer millonario suizo de la lotería, que ganó 1,56 millones de euros en 1979. Siete años después, Bruni se encontraba en la ruina y pasó sus últimos años viviendo únicamente de la pensión de jubilación y un seguro complementario.

Por último, el medio rumano ha recordado el caso de un hombre japonés de 66 años que ganó 3,8 millones de dólares en la lotería. Debido a la estricta gestión financiera de su esposa, el ganador decidió mantener en secreto su fortuna para poder disfrutar de una vida de lujo, según informa el medio rumano.