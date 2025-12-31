El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

El BAM `Audaz´ refuerza la presencia, vigilancia y disuasión en aguas de interés nacional (EMAD)

El Buque de Acción Marítima ‘Audaz’ ha iniciado un nuevo despliegue en el Mediterráneo occidental y el Estrecho de Gibraltar, reforzando la vigilancia y la disuasión en áreas clave para la seguridad nacional. La Armada española ha puesto en marcha esta misión dentro de su estrategia de operaciones permanentes de protección de los espacios marítimos y la garantía de la libertad de navegación adquieren un papel esencial.

El despliegue, iniciado el 30 de diciembre de 2025, responde a la necesidad de anticipar posibles riesgos en aguas estratégicas y asegurar una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente que afecte la estabilidad en la mar. La Armada ha confirmado que el ‘Audaz’, bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS) y encuadrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM), permanecerá en la mar durante los próximos meses.

El objetivo es reforzar la presencia y la vigilancia en aguas de interés nacional, especialmente en el Mediterráneo occidental, el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Este despliegue se enmarca en un plan de vigilancia continua que involucra a distintas unidades y mandos de las Fuerzas Armadas, pues se trata de una zona donde las amenazas tienen un especial efecto sobre España.

Rescate de la Armada de un ataque pirata (EMAD)

Seguridad marítima y capacidad del ‘Audaz’

Para reforzar la protección, el buque ha embarcado un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería Marina, además de su dotación habitual. El ‘Audaz’ prevé escalas en puertos como Melilla, Rota y Almería, donde llevará a cabo actividades institucionales y logísticas que fortalecen el vínculo entre la Armada y la sociedad.

El BAM ‘Audaz’, al mando del capitán de corbeta Fernando Rodríguez García y con base en el Arsenal de Cartagena, está preparado para una amplia variedad de misiones, desde la seguridad marítima hasta la protección de intereses nacionales y la colaboración con organismos estatales. Su integración en la Fuerza de Acción Marítima (FAM) lo sitúa como un recurso clave en las operaciones permanentes de la Armada.

El despliegue se desarrolla bajo el MOM, responsable de planificar y dirigir las acciones de presencia, vigilancia y disuasión en aguas nacionales. El MOM, con sede en Cartagena y dirigido por el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, coordina la actividad de los buques participantes en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD). Estas operaciones involucran diariamente a unos 850 militares en la protección y respuesta ante amenazas en los espacios de soberanía marítima nacional.

Amenazas a las que se enfrenta

Durante la operación, el ‘Audaz’ y su dotación asumen tareas propias de las Operaciones de Seguridad Marítima, centradas en la vigilancia y el control del tráfico marítimo. Estas actividades permiten detectar riesgos de forma temprana y facilitan la respuesta ante situaciones que puedan amenazar la seguridad nacional y europea.

La Armada española enfrenta varias amenazas en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar. Entre las más destacadas están el narcotráfico y el crimen organizado, la llegada de migrantes irregulares, la presencia de buques rusos, el terrorismo y los riesgos derivados de la guerra híbrida, como los ciberataques y el sabotaje. Estas amenazas obligan a intensificar la vigilancia, patrullas y la cooperación para garantizar la seguridad marítima y la estabilidad regional.