Parte la primera rotación con 200 militares del contingente con misión de la OTAN en el flanco este de Europa

El proceso de despliegue del contingente español en Eslovaquia se formalizó tras un acto celebrado a comienzos de semana en la base ‘Álvarez de Sotomayor’, en Viator, Almería, donde el coronel José Manuel Sánchez Arribas asumió la comandancia operativa del contingente SVK-V. Este evento marcó la transición de mando antes de iniciar la misión en el extranjero, en el marco de los compromisos adquiridos por España con la Alianza Atlántica. Así lo detalló Europa Press al informar sobre la rotación inicial de alrededor de 200 militares que partieron este jueves desde el Aeropuerto de Almería con destino a Eslovaquia, para integrarse en una operación multinacional organizada por la OTAN cuyo propósito es reforzar la defensa colectiva en el flanco este europeo.

Según publicó Europa Press, la partida de estos militares constituye la primera fase de las rotaciones previstas para completar el despliegue de más de 800 efectivos españoles asignados a la misión. El primer grupo representa una cuarta parte del total, y está integrado principalmente por miembros del Tercio Don Juan de Austria 3º de la Legión, junto a personal proveniente de otras unidades del Ejército de Tierra. Este despliegue se inscribe en la estrategia de Disuasión y Defensa de la OTAN para mantener una presencia sólida en la región y ofrecer una respuesta rápida ante potenciales desafíos en el contexto de seguridad regional.

La despedida del contingente español se realizó en el aeródromo de El Alquián, con la asistencia de familiares, amigos y altos mandos militares. Europa Press indicó que la ceremonia se caracterizó por la recitación de dos credos de la Legión, en una muestra de tradición que las fuentes de Defensa consideran fundamental para fortalecer la cohesión de la unidad antes de asumir su misión internacional. El ambiente en la base mostró la implicación emocional de los participantes, dado que la misión abarcará un periodo de seis meses que coincide con las fiestas navideñas, lo que implica que muchos soldados pasarán estas fechas lejos de sus familias.

Europa Press consignó que las próximas rotaciones están programadas para los días 13, 15 y 17 de diciembre, tanto desde Almería como desde Madrid, en un proceso que se extenderá durante la segunda mitad del mes, permitiendo la incorporación progresiva de todos los militares destinados a la operación. El despliegue involucra no solo a soldados, sino también a cerca de 200 vehículos, así como capacidades logísticas avanzadas y apoyo sanitario, configurando un batallón táctico plenamente operacional con preparación específica para el entorno de destino.

El adiestramiento previo de la unidad, describió Europa Press, abarcó ejercicios de combate en zonas urbanas, instrucción en el manejo de sistemas aéreos no tripulados, adopción de tácticas defensivas y capacitación en primeros auxilios y atención a bajas. Todos estos aspectos se orientaron a garantizar la operatividad del Grupo Táctico ante los retos logísticos y de seguridad que plantea la misión en territorio eslovaco, donde será necesario responder con eficacia a las exigencias propias de una fuerza multinacional.

Dentro del marco internacional, España asume el rol de ‘Nación Marco’ en uno de los ocho grupos de combate desplegados por la OTAN en el flanco oriental, responsabilizándose de la coordinación de efectivos, recursos y capacidades multinacionales. Esto, según informó Europa Press, implica liderar un batallón combinado y facilitar tanto la integración como la interoperabilidad entre personal y medios de diferentes países aliados bajo los estándares de la organización euroatlántica.

El despliegue de la fuerza española se realizó el 20 de enero de 2024, de acuerdo con los acuerdos alcanzados por España y la OTAN para fortalecer la estructura de seguridad regional. Europa Press precisó que la misión busca garantizar la presencia aliada en un área considerada estratégica, reforzando las capacidades defensivas de la región ante eventuales amenazas y promoviendo la cooperación internacional en el ámbito de la seguridad colectiva.

El dispositivo español en Eslovaquia contempla la integración de distintos elementos: efectivos militares, vehículos, unidades de apoyo logístico y sanitario, y sistemas de mando y control destinados a asegurar la operatividad continua del batallón. La organización de estos medios tiene como objetivo permitir una respuesta coordinada y eficaz en caso de incidentes que requieran la intervención de la fuerza multinacional.

Desde la perspectiva de la OTAN, conforme subrayó Europa Press, el contingente español cumple una función importante al consolidar los lazos entre los aliados y demostrar la capacidad de integración operativa en un entorno multinacional. Esta presencia pretende fortalecer la disuasión frente a riesgos emergentes en el este de Europa y asegurar la estabilidad en una zona marcada por la volatilidad del contexto geopolítico actual.

Finalmente, la participación española en esta operación responde a los compromisos de defensa y seguridad compartida de los Estados miembros de la Alianza Atlántica. Europa Press destacó que la misión encomendada exige mantener un alto grado de preparación y flexibilidad, así como la capacidad de responder ante escenarios imprevisibles. España, al desempeñar el papel de nación líder en este grupo de combate, refuerza su papel dentro de la estructura aliada y contribuye activamente a los esfuerzos internacionales orientados a salvaguardar la cohesión y la defensa colectiva en el continente europeo.