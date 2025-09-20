España

Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los vuelos de varios aeropuertos europeos

En Bruselas, Berlín y Londres (Heathrow) se ha alertado de problemas en las operaciones de ‘check-in’ y embarque, que han tenido que realizarse manualmente

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Aeropuerto Heathrow, en Londres (Adobe
Aeropuerto Heathrow, en Londres (Adobe Stock)

Durante la pasada noche, varios aeropuertos europeos, entre los que se encuentran el de Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres), se han visto afectados por un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación y embarque. Según han informado las entidades aeroportuarias, sus vuelos han sufrido retrasos y cancelaciones.

Brussels Airport, en una nota recogida por EFE, ha asegurado que el ciberataque también ha perjudicado a otros aeropuertos europeos además del suyo, pero no ha revelado más detalles sobre el suceso, que “tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones”.

A consecuencia del incidente, las operaciones de check-in y embarque han tenido que realizarse de manera manual al quedar inoperativos los sistemas automatizados, retrasando el proceso. Así, la entidad aeroportuaria belga ha aconsejado a sus pasajeros que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea durante este sábado 20 de septiembre antes de desplazarse al aeropuerto.

Por el momento, según ha informado el propio aeropuerto de Bruselas a la prensa local, se han cancelado nueve vuelos y otros quince han sufrido retrasos de, al menos, una hora.

El aeropuerto de Heathrow informa de “un problema técnico”

Tras el anuncio del Brussels Airport en la madrugada de este sábado, en el que la entidad señala que “el proveedor de servicios está trabajando activamente el problema y tratando de resolverlo lo más rápido posible”, el aeropuerto londinense también ha emitido un mensaje a través de su cuenta oficial de X en el que destaca que los retrasos y cancelaciones se deben a un “problema técnico”.

Un avión de pasajeros de
Un avión de pasajeros de British Airways sobrevuela una señal de dirección de carretera mientras realiza su aproximación de aterrizaje al aeropuerto de Heathrow en el oeste de Londres, Reino Unido, 28 de enero de 2025. (Toby Melville/REUTERS)

“Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen”, explican desde Heathrow Airport, que ya ha cancelado 10 vuelos y otros 17 han sufrido retrasos de más de una hora, según la prensa local.

De igual manera, mientras se trabaja para “resolver el problema rápidamente”, el aeropuerto de Londres, que es el mayor en tráfico de pasajeros de Europa, recomienda a los viajemos consultar el estado de su vuelo con su aerolínea. “Les rogamos que lleguen con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia o dos horas para vuelos nacionales. Hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones”.

También hay constancia de que el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, se ha visto afectado por el mismo ciberataque, por lo que han incluido un mensaje en su página web en el que informan de que “los tiempos de espera en el check-in son más largos” a consecuencia de “un problema técnico”.

Por su parte, Aena ha confirmado que los aeropuertos españoles están operando “con normalidad” y no se han visto afectado por el ciberataque sufrido en Bruselas, Berlín y Londres.

(Noticia en ampliación)

*Con información de EFE

Temas Relacionados

AeropuertosAvionesVuelosBélgicaAlemaniaReino UnidoEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Vi a un hombre corriendo con un arma en la mano, muy amenazante, perseguido por la policía”: un hombre de 50 años es atacado con machete en París

La escena se desarrolló en la confluencia de la avenida de Breteuil y la rue Eblé, área reconocida por su ambiente familiar y la presencia de niños y vecinos

“Vi a un hombre corriendo

Receta de mermelada de manzana: notas agridulces para acompañar el otoño

Ideal para acompañar tostadas, quesos o postres, con ingredientes simples y sabor natural

Receta de mermelada de manzana:

José Manuel Felices, médico: “No pienses que entrenar te lesiona, te lesionas si lo haces mal”

El riesgo del ejercicio se encuentra en cómo ejecutamos la técnica y no tanto en el entrenamiento en sí mismo

José Manuel Felices, médico: “No

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros?

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

F-35 Lightning II: así son los aviones italianos que interceptaron a las aeronaves rusas en Estonia

Un padre que desconoce la situación laboral y estudiantil de su hija solicita dejar de abonar su pensión: la Justicia lo desestima

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Una “ballena” cripto que compró 1.000 bitcoin por 712.000 euros hace más de 12 años reactiva su cartera: hoy vale casi 100 millones

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno