Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en los vuelos de varios aeropuertos europeos

Durante la pasada noche, varios aeropuertos europeos, entre los que se encuentran el de Bruselas, Berlín y Heathrow (Londres), se han visto afectados por un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación y embarque. Según han informado las entidades aeroportuarias, sus vuelos han sufrido retrasos y cancelaciones.

Brussels Airport, en una nota recogida por EFE, ha asegurado que el ciberataque también ha perjudicado a otros aeropuertos europeos además del suyo, pero no ha revelado más detalles sobre el suceso, que “tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones”.

A consecuencia del incidente, las operaciones de check-in y embarque han tenido que realizarse de manera manual al quedar inoperativos los sistemas automatizados, retrasando el proceso. Así, la entidad aeroportuaria belga ha aconsejado a sus pasajeros que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea durante este sábado 20 de septiembre antes de desplazarse al aeropuerto.

Por el momento, según ha informado el propio aeropuerto de Bruselas a la prensa local, se han cancelado nueve vuelos y otros quince han sufrido retrasos de, al menos, una hora.

El aeropuerto de Heathrow informa de “un problema técnico”

Tras el anuncio del Brussels Airport en la madrugada de este sábado, en el que la entidad señala que “el proveedor de servicios está trabajando activamente el problema y tratando de resolverlo lo más rápido posible”, el aeropuerto londinense también ha emitido un mensaje a través de su cuenta oficial de X en el que destaca que los retrasos y cancelaciones se deben a un “problema técnico”.

“Collins Aerospace, que proporciona sistemas de facturación y embarque para varias aerolíneas en múltiples aeropuertos a nivel mundial, está experimentando un problema técnico que puede causar demoras a los pasajeros que salen”, explican desde Heathrow Airport, que ya ha cancelado 10 vuelos y otros 17 han sufrido retrasos de más de una hora, según la prensa local.

De igual manera, mientras se trabaja para “resolver el problema rápidamente”, el aeropuerto de Londres, que es el mayor en tráfico de pasajeros de Europa, recomienda a los viajemos consultar el estado de su vuelo con su aerolínea. “Les rogamos que lleguen con al menos tres horas de antelación para vuelos de larga distancia o dos horas para vuelos nacionales. Hay personal adicional disponible en las zonas de facturación para ayudar y minimizar las interrupciones”.

También hay constancia de que el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, se ha visto afectado por el mismo ciberataque, por lo que han incluido un mensaje en su página web en el que informan de que “los tiempos de espera en el check-in son más largos” a consecuencia de “un problema técnico”.

Por su parte, Aena ha confirmado que los aeropuertos españoles están operando “con normalidad” y no se han visto afectado por el ciberataque sufrido en Bruselas, Berlín y Londres.

