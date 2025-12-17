Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

Fragata 'Blas de Lezo' (EMAD)

La Armada española actuó el pasado martes después de detectar la presencia de buques rusos próximos a las costas nacionales. La fragata ‘Blas de Lezo’, junto a los patrulleros ‘Vigía’ y ‘Medas’, siguieron a varias unidades navales del Kremlin durante su tránsito desde el mar Báltico hacia el Mediterráneo, dentro de las misiones de seguridad marítima asignadas por el Mando Operativo Marítimo.

Europa está intensificando sus esfuerzos para neutralizar buques rusos. Reino Unido y Dinamarca acordaron un despliegue conjunto de más de una docena de buques para seguir la presencia de submarinos cerca de sus costas. En el Mediterráneo se han seguido en varias ocasiones en los últimos meses a barcos de Rusia.

En este caso, la misión ha contado con la colaboración de Portugal. Al término de la misión, la ‘Blas de Lezo’ fue relevada por un patrullero portugués y regresó a su base en Ferrol. La atención se trasladó entonces hacia el sur, en el paso estratégico del Estrecho de Gibraltar.

Buques rusos cerca de España

El operativo comenzó cuando la fragata ‘Blas de Lezo’, integrada en el Mando Operativo Marítimo (CMOM) y con base en Ferrol, fue alertada para incorporarse a una misión de seguimiento. Bajo el mando del capitán de fragata Pedro Ramos Carbonell, el buque se desplegó en el límite norte de la Zona Económica Exclusiva española, donde las unidades rusas ya se encontraban bajo vigilancia de una fragata francesa.

Tras el relevo entre navíos, la ‘Blas de Lezo’ asumió la responsabilidad de monitorizar el tránsito de los buques rusos a lo largo de aguas de interés nacional. Durante dos días, la fragata llevó a cabo tareas de vigilancia y acompañamiento, dentro del marco de las Operaciones permanentes de Vigilancia, Presencia y Disuasión. Estas acciones, bajo control del Mando de Operaciones, tienen como objetivo reforzar la protección de los espacios marítimos de soberanía española.

Colaboración en el Estrecho

Superada la frontera marítima portuguesa, el patrullero ‘Vigía’, comandado por el capitán de corbeta Alfredo Rodríguez González, asumió el seguimiento de las naves rusas en el Estrecho de Gibraltar. En paralelo, el patrullero ‘Medas’, bajo el mando del teniente de navío Santiago González-Aller Rodríguez, monitorizó la navegación de otros dos buques rusos en su tránsito por el mar de Alborán, regresando posteriormente a su puerto base en Cádiz tras completar las tareas de vigilancia y seguridad asignadas.

Estas operaciones se integran bajo la estructura permanente de vigilancia que ejerce el Mando Operativo Marítimo (MOM), con sede en Cartagena y liderado por el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa. El MOM, dependiente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, se encarga del planeamiento y ejecución de las misiones de presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

En coordinación con otros Mandos Operativos permanentes, Terrestre, Aéreo, Espacial y Ciberespacial, la Armada mantiene un dispositivo diario de alrededor de 850 militares dedicados a garantizar la seguridad y el conocimiento del entorno marítimo nacional. Esta estructura permite detectar anticipadamente amenazas y responder de manera inmediata ante posibles crisis en las aguas bajo jurisdicción española.