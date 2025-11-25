La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

Armada Española con bandera de Marruecos (Comando marítimo OTAN)

El Estrecho de Gibraltar es un enclave fundamental para la OTAN. Su importancia en las rutas comerciales, el flujo de migrantes o problemas de seguridad relacionados con el narcotráfico o el terrorismo hace que la Alianza tenga siempre un ojo puesto en el sur de la Península. Si hay dos países que se ven afectados por lo que ocurre en este lugar son España y Marruecos.

De esta forma, los dos países son socios claves en las operaciones conjuntas en el Mediterráneo. Las Fuerzas Armadas españolas son habituales en los ejercicios de la OTAN, como miembro de la organización. Marruecos no pertenece a la Alianza, pero tiene el estatus de “importante aliado”, lo que permite que participe en algunos despliegues.

La operación ‘Sea Guardian’ ha hecho que coincidan los dos ejércitos, dejando un curioso encuentro entre buques y una imagen de colaboración. También se trata de un ejemplo más de la mejoría en las relaciones entre las dos naciones en los últimos años, a partir de la polémica carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI aceptando su postura del Sáhara Occidental en 2022.

Colaboración entre España y Marruecos

Durante la operación ‘Sea Guardian’, la fragata española ‘Reina Sofía’ y la fragata marroquí ‘Tarik Ben Ziyad’ realizaron actividades conjuntas en aguas próximas a Tánger, el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Ambas embarcaciones llevaron a cabo ejercicios de maniobras navales y operaciones simultáneas de Visita y Registro.

El objetivo ha sido reforzar la colaboración entre la Armada española y la Marina Real marroquí, además de implicar activamente a Marruecos en la seguridad marítima regional. Entre las maniobras más destacadas figura el desarrollo de un ejercicio de tránsito (PASSEX), que se integra en la última operación focalizada del año dentro de ‘Sea Guardian’.

Esta misión, bajo el paraguas de la OTAN, busca incrementar la cooperación entre las marinas participantes y asegurar la vigilancia y protección del Mediterráneo ante amenazas, fortaleciendo la capacidad de respuesta conjunta y la estabilidad en la zona. El crecimiento de las relaciones entre EEUU y Marruecos ha allanado su camino para participar en ejercicios de la Alianza.

Operación de la OTAN en Gibraltar

‘Sea Guardian’ está dirigida al conocimiento y vigilancia del entorno marítimo, con el objetivo de disuadir y combatir el terrorismo, además de afrontar otras amenazas en la región. La misión se desarrolla mediante una red de recursos basados en sensores, junto con un sistema de intercambio de información entre aliados y organismos vinculados al ámbito marítimo.

El despliegue español incluye una media de cuatro salidas mensuales de aviones de patrulla marítima, un submarino en dos períodos de 45 días (uno por semestre), un patrullero de altura disponible en 48 horas y un buque de mando con Estado Mayor para liderar operaciones. También cuenta con autorización diplomática permanente para las bases de Cartagena y Rota, y presta apoyo adicional a unidades aliadas que cruzan el área de operaciones. Las tareas principales abarcan la lucha contra el terrorismo, la mejora del conocimiento marítimo o el apoyo a la seguridad.