España

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

La operación ‘Sea Guardian’ ha hecho que coincidan los dos ejércitos

Guardar
Armada Española con bandera de
Armada Española con bandera de Marruecos (Comando marítimo OTAN)

El Estrecho de Gibraltar es un enclave fundamental para la OTAN. Su importancia en las rutas comerciales, el flujo de migrantes o problemas de seguridad relacionados con el narcotráfico o el terrorismo hace que la Alianza tenga siempre un ojo puesto en el sur de la Península. Si hay dos países que se ven afectados por lo que ocurre en este lugar son España y Marruecos.

De esta forma, los dos países son socios claves en las operaciones conjuntas en el Mediterráneo. Las Fuerzas Armadas españolas son habituales en los ejercicios de la OTAN, como miembro de la organización. Marruecos no pertenece a la Alianza, pero tiene el estatus de “importante aliado”, lo que permite que participe en algunos despliegues.

La operación ‘Sea Guardian’ ha hecho que coincidan los dos ejércitos, dejando un curioso encuentro entre buques y una imagen de colaboración. También se trata de un ejemplo más de la mejoría en las relaciones entre las dos naciones en los últimos años, a partir de la polémica carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI aceptando su postura del Sáhara Occidental en 2022.

¿Es un buque en alta mar territorio español? Los marineros de la Armada exigen estar exentos de pagar el IRPF por su labor en misiones internacionales.

Colaboración entre España y Marruecos

Durante la operación ‘Sea Guardian’, la fragata española ‘Reina Sofía’ y la fragata marroquí ‘Tarik Ben Ziyad’ realizaron actividades conjuntas en aguas próximas a Tánger, el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Ambas embarcaciones llevaron a cabo ejercicios de maniobras navales y operaciones simultáneas de Visita y Registro.

El objetivo ha sido reforzar la colaboración entre la Armada española y la Marina Real marroquí, además de implicar activamente a Marruecos en la seguridad marítima regional. Entre las maniobras más destacadas figura el desarrollo de un ejercicio de tránsito (PASSEX), que se integra en la última operación focalizada del año dentro de ‘Sea Guardian’.

Esta misión, bajo el paraguas de la OTAN, busca incrementar la cooperación entre las marinas participantes y asegurar la vigilancia y protección del Mediterráneo ante amenazas, fortaleciendo la capacidad de respuesta conjunta y la estabilidad en la zona. El crecimiento de las relaciones entre EEUU y Marruecos ha allanado su camino para participar en ejercicios de la Alianza.

Fragata 'Reina Sofía' (Armada /
Fragata 'Reina Sofía' (Armada / Europa Press)

Operación de la OTAN en Gibraltar

‘Sea Guardian’ está dirigida al conocimiento y vigilancia del entorno marítimo, con el objetivo de disuadir y combatir el terrorismo, además de afrontar otras amenazas en la región. La misión se desarrolla mediante una red de recursos basados en sensores, junto con un sistema de intercambio de información entre aliados y organismos vinculados al ámbito marítimo.

El despliegue español incluye una media de cuatro salidas mensuales de aviones de patrulla marítima, un submarino en dos períodos de 45 días (uno por semestre), un patrullero de altura disponible en 48 horas y un buque de mando con Estado Mayor para liderar operaciones. También cuenta con autorización diplomática permanente para las bases de Cartagena y Rota, y presta apoyo adicional a unidades aliadas que cruzan el área de operaciones. Las tareas principales abarcan la lucha contra el terrorismo, la mejora del conocimiento marítimo o el apoyo a la seguridad.

Temas Relacionados

Armada EspañolaFuerzas ArmadasOTANMarruecosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Sevilla pone una multa de 20.000 euros por no devolver los vasos reutilizables en el concierto de Manuel Carrasco

El Consistorio considera “abusiva” la práctica de cobrar por vasos reutilizables sin devolución ni alternativa gratuita

El Ayuntamiento de Sevilla pone

Herencia de una vivienda alquilada: implicaciones legales y protección para los arrendatarios

Si bien el propietario debe respetar la duración del contrato, el heredero sigue estando en su derecho a vender la vivienda, siempre bajo la condición de que el inquilino cumpla su contrato y siga viviendo en él

Herencia de una vivienda alquilada:

Un experto explica cuáles son los mejores pescados y mariscos para la temporada de otoño e invierno: “Los azules ya se han ido de nuestras costas”

En estas fechas, las especies que permanecen en el litoral alcanzan su mejor momento gracias al aumento natural de grasa y a la llegada de mariscos cargados de huevas

Un experto explica cuáles son

Rafael Rodríguez, psiquiatra, sobre las crisis existenciales: “Es una sensación de lucidez extrema”

Este tipo de malestar emocional no aparecen de la nada, ya que suelen responder a ciertos acontecimientos

Rafael Rodríguez, psiquiatra, sobre las

El desconocido motivo por el que llamamos cara y cruz a los dos lados de las monedas: “Todo viene de la Edad Media”

La frase que sale inconsciente cuando alguien lanza una moneda al aire remonta su origen en muchos siglos atrás

El desconocido motivo por el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Máximo Sant, experto en coches,

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

Los diez coches más vendidos en España: del Peugeot 2008 al Dacia Sandero

Iberia mantendrá la suspensión de sus vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre: Plus Ultra y Air Europa cesan sus viajes a Caracas

Dos herederas se reparten los bienes de forma distinta a lo que recoge el testamento y Hacienda les reclama una liquidación de 10.733 euros

ECONOMÍA

Herencia de una vivienda alquilada:

Herencia de una vivienda alquilada: implicaciones legales y protección para los arrendatarios

El Gobierno multa a Betfair, 888 o Codere con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales de juego

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 25 de noviembre

DEPORTES

Stamford Bridge, una eliminatoria de

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”