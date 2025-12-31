España

Andalucía concentra el 30% de los crímenes machistas de 2025 con 14 mujeres asesinadas

En España ha habido un total de 46 feminicidios en lo que va de año, una cifra más baja que la registrada en 2024, pero que refleja la persistencia de esta violencia

Minuto de silencio en Campillos, Málaga, tras el asesinato de una joven de 25 años por su expareja. (Europa Press)

Andalucía ha registrado 14 asesinatos de mujeres por violencia de género a lo largo de 2025, un dato que sitúa a la región a la cabeza del país en número de víctimas, según los datos recopilados por el Ministerio de Igualdad. El último caso se produjo el pasado 7 de diciembre, en la localidad sevillana de El Viso del Alcor, donde la Guardia Civil detuvo a un hombre por matar a su pareja, una mujer de 30 años que no se encontraba en el sistema de protección policial VioGén. El detenido, sin embargo, sí figuraba en los registros por la denuncia de una antigua pareja.

El resto de asesinatos por violencia de género en esta comunidad tuvieron lugar en las localidades malagueñas de Benalmádena, Marbella, Fuengirola, Campillos y Rincón de la Victoria, además de Sevilla capital y Almería. También se registraron crímenes machistas en la provincia de Jaén, en concreto en la localidad de Martos, así como en Cartaya, Huelva, y en Motril Granada, según recoge Europa Press.

El aumento de crímenes machistas en Andalucía respecto al año anterior es evidente, ya que en 2024 se contabilizaron 10 casos, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 16. En 2025, los meses más trágicos fueron junio y noviembre, con tres asesinatos cada uno.

España suma 1.340 feminicidios desde 2003

En total, según el balance del departamento que dirige Ana Redondo, 2025 el país ha registrado 46 crímenes machistas, lo que eleva el número de feminicidios a 1.340 desde 2003, cuando empezó el recuento oficial de estos datos. Además de los de Andalucía, este año Cataluña ha sumado cinco casos; Madrid y la Comunidad Valenciana, cuatro cada una; Extremadura, tres; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, dos; y Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, uno.

Imagen de una pancarta durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre en Madrid. (A. Pérez Meca / Europa Press)

Cinco agresores se suicidaron

De las 46 mujeres asesinadas en 2025, 27 eran españolas y 19 extranjeras, al igual que en el caso de los agresores, de acuerdo a los datos oficiales. Además, sólo 10 de los agresores tenían denuncias previas y cinco de ellos se suicidaron, por lo que nunca podrán ser juzgados por los crímenes cometidos. Los datos de Igualdad también muestran que 38 de las mujeres asesinadas convivían con su agresor y 17 de ellas se habían separado o estaban en fase de ruptura.

En cuanto a la edad de las víctimas, el grupo más afectado fue el de 41 a 50 años, que concentra el 30,4% de los casos (14 mujeres). Le sigue la franja de 31 a 40 años, con un 24% (11). También es alarmante el perfil de mujeres mayores asesinadas: ocho tenían más de 61 años y una superaba los 85 años, lo que evidencia que la violencia machista sigue siendo una realidad invisible en estos grupos de edad.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer

La magnitud del problema queda reflejada en la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. El estudio señala que casi una de cada tres mujeres en España, el 30,3%, ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. Esto supone más de 6,4 millones de mujeres. Entre ellas, el 12,7% —unos 2,6 millones— afirma haber vivido violencia física o sexual dentro de la pareja en algún momento.

Además, el informe, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, revela que un 14% de las mujeres, más de 3 millones, ha experimentado violencia sexual fuera del ámbito de la pareja.

