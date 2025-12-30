Los 5 entrantes más sencillos con marisco para Nochevieja

Los platos más sencillos para hacer con marisco. (Adobe Stock)

La celebración de Nochevieja representa un momento especial en el calendario gastronómico de millones de familias. En esa fecha, la mesa se convierte en el centro de las emociones, los reencuentros y los deseos compartidos para el año que comienza. Los menús suelen planificarse, buscando sorprender y deleitar a los invitados con propuestas que combinen elegancia, sabor y tradición. Entre las opciones más destacadas, los entrantes con mariscos ocupan un lugar privilegiado gracias a su versatilidad y su capacidad para aportar un toque festivo a cualquier velada.

El marisco, con su sabor fresco y sofisticado, se asocia históricamente a celebraciones importantes y cenas especiales. La variedad de especies y formatos disponibles permite crear preparaciones sencillas o elaboradas, adaptadas tanto a paladares clásicos como a quienes buscan innovar. Muchas recetas pueden dejarse listas con antelación o requieren una preparación mínima justo antes de servir, lo que facilita y permite a los anfitriones disfrutar junto a sus invitados. La ligereza de estos platos resulta ideal para abrir el apetito sin saturar, dejando espacio para el resto de las elaboraciones tradicionales de la noche. Por estas razones, el marisco se consolida como una de las mejores elecciones para los aperitivos de Nochevieja.

Tartar de gambas y aguacate

El tartar de gambas y aguacate resulta una opción fresca y vistosa para abrir la cena de Nochevieja. Solo necesitas 300 gramos de gambas frescas peladas, dos aguacates maduros, una lima, una chalota pequeña, aceite de oliva, sal, pimienta y, si prefieres, cilantro fresco. Cuece las gambas en agua con sal durante un par de minutos y enfríalas, después córtalas en trozos pequeños y mézclalas con el aguacate cortado en dados y rociado con zumo de lima. Añade la chalota picada, aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de cilantro picado. Coloca la mezcla en pequeños recipientes o utiliza un aro de emplatar para una presentación más cuidada. En solo 15 minutos tendrás un entrante ligero y lleno de sabor.

Vieira gratinada con crema de ajo suave

Las vieiras gratinadas aportan un toque festivo y elegante a la mesa. Para preparar cuatro unidades, hazte con cuatro vieiras limpias, una cucharada de mantequilla, una cucharadita de harina, medio vaso de leche, un diente de ajo, pan rallado, sal y perejil. Saltea las vieiras un minuto en mantequilla, reserva, y en la misma sartén añade el ajo picado y la harina, removiendo un minuto antes de agregar la leche para formar una crema suave. Coloca las vieiras en sus conchas, cúbrelas con la crema, espolvorea pan rallado y gratina tres minutos en el horno hasta que doren. Esta receta se prepara en menos de 20 minutos y sorprenderá por su textura cremosa y aroma delicado.

Brochetas de langostinos al limón

Las brochetas de langostinos al limón se preparan en solo 10 minutos y ofrecen una alternativa rápida y sabrosa. Necesitas 12 langostinos grandes pelados, un limón, dos cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta y unas hojas de perejil. Ensarta los langostinos en palillos de brocheta, mezcla el zumo de limón con el aceite, salpimienta y pincela las brochetas con esta mezcla. Dora las brochetas en una sartén o plancha bien caliente durante dos minutos por cada lado, espolvorea perejil picado y sirve al instante. Ideales para compartir y disfrutar de todo el aroma cítrico y el sabor del mar.

El entrante de brocheta de langostinos con limón. (Freepik)

Ceviche de mejillones y mango

El ceviche de mejillones y mango aporta frescura y un toque exótico gracias a la combinación de marisco y fruta. Solo se requieren 500 gramos de mejillones frescos, un mango maduro, media cebolla morada, un pimiento rojo pequeño, el zumo de dos limas, cilantro fresco, sal y un poco de ají si deseas un toque picante. Cocina los mejillones al vapor hasta que se abran, retira la carne y mézclala con el mango en dados, la cebolla y el pimiento picados, el zumo de lima, cilantro y sal. Deja reposar en frío al menos 10 minutos antes de servir. En menos de media hora obtendrás un entrante lleno de color y contrastes, perfecto para sorprender.

Mini tostas de pulpo a la gallega

Entrantes de tostas de pulpo a la gallega. (AdobeStock)

Las mini-tostas de pulpo a la gallega son una versión sencilla y vistosa del clásico gallego. Para seis unidades, corta 100 gramos de pulpo cocido en rodajas y colócalas sobre rebanadas finas de pan tostado. Rocía con aceite de oliva virgen extra, espolvorea pimentón dulce y sal gruesa. Si lo prefieres, añade una base de puré de patata para una textura más suave. Todo el proceso no lleva más de 15 minutos y permite disfrutar del sabor intenso del pulpo, ideal como bocado inicial en la cena de fin de año.