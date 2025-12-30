España

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy martes 30 de diciembre

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Guardar
El valor del aceite de
El valor del aceite de oliva cambia constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se han actualizado los precios del mercado de aceite de oliva en España en sus distintas categorías virgenextra, virgen y lampante para este martes 30 de diciembre de 2025.

España es el principal exportador mundial de aceite de oliva, según el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), más de la mitad de las exportaciones salen de nuestras fronteras. Por ello este producto es de vital importancia para el país, así como su precio en el mercado.

Diversos variables generan ajustes en el valor del aceite de oliva, desde las condiciones climatológicas, los costos de producción y la demanda nacional e internacional, marcando el pulso de uno de los productos más representativos de la dieta mediterránea.

Precio del aceite de oliva

Aquí está la cotización más reciente del aceite de oliva en su precio euro/kilogramo en sus tipos virgen extra, virgen y lampante, según datos de Infaoliva, Almazaras Federadas de Córdoba y la Junta de Andalucía.

INFAOLIVA

Aceite de oliva virgen: 3.8 €

Aceite de oliva virgen extra: 4 €

Aceite de oliva lampante: 3.7 €

ALMAZARAS FEDERADAS DE CÓRDOBA

Aceite de oliva virgen: 3.8 €

Aceite de oliva virgen extra : 4.15 €

Aceite de oliva lampante: S.C.

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aceite de oliva virgen: 3.77 €

Aceite de oliva virgen extra: 4.24 €

Aceite de oliva lampante: 3.61 €

Cuál es la diferencia entre aceite de virgen, extra virgen y lampante

Existen varios tipos de
Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de oliva virgen extra:

Este tipo de aceite de oliva es el de mejor calidad, se extrae mediante procedimientos mecánicos, considerándose un zumo de olivas, conservando intactas todas sus características organolépticas y manteniendo todas las propiedades.

El aceite de oliva extra virgen debe tener una acidez menor de 0,8 % y no debe poseer ningún defecto organoléptico en cata.

En esta versión es apto para la venta al consumidor final y es ideal para preparaciones en crudo.

Aceite de oliva virgen:

Al igual que el extra virgen, esta versión también se extrae exclusivamente mediante procedimientos mecánicos, considerándose un zumo de olivas.

Sin embargo, en este caso la acidez debe ser menor del 2 % y sí puede presentar algún defecto organoléptico en cata en cuanto a olor o sabor.

De igual manera es apto para la venta al consumidor final y es el más apropiado para guisos de cualquier tipo.

Aceite de oliva lampante:

Este tipo de aceite de oliva se caracteriza por tener mucha acidez, así como un sabor y un olor muy desagradable que impide su consumo.

El origen de su nombre se debe a su uso tradicional como combustible en las lámparas de aceite.

Tiene una acidez mayor de 2 grados y no es apto para el consumo, ya que hay que refinarlo.

No han sido tiempos fáciles para el mercado de aceite de oliva (EFE)

La lucha contra el clima y la incertidumbre

El 2025 no fue el mejor año para los productores de aceite de oliva, los cambios climatológicos afectaron el mercado de este producto tan importante para el país.

Las afectaciones al aceite de oliva han sido tal que expertos prevén una menor producción para el resto de la campaña 2025/2026 que podría definir las fluctuaciones de precio, pero todo está sujeto a las condiciones del clima durante los próximos dos meses.

“Expertos y analistas de seis de los mayores países productores de aceite de oliva del mundo estiman que la producción en estos países podría alcanzar los 2.65 millones de toneladas métricas”, señala la revista especializada Olive Times.

La previsión es que la producción de aceite de oliva durante los próximos meses en Grecia, Italia, Portugal, España, Túnez y Turquía disminuya en comparación con los 2.94 millones de toneladas producidas en la campaña 2024/25. Sin embargo, existe la esperanza de que supere la media quinquenal de 2.41 millones de toneladas.

El MAPA, ante las abundantes lluvias y las temperaturas suaves de primavera, no descartaba una "cosecha cuantiosa en 2025/26", por lo que en agosto sometió a consulta pública un proyecto de norma de comercialización de aceite para poder activar en la próxima campaña la retirada de producto para evitar su venta por debajo de costes.

La posible aplicación del mecanismo de retirada del mercado de aceite para la próxima campaña está a la espera de la publicación de la orden definitiva que, según ha precisado Agricultura, solo se realizará "si finalmente se constatan estimaciones de producciones elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado".

Temas Relacionados

Aceite de olivaEspaña-Economíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

El Gobierno termina el año con un último gran gasto en defensa con camiones, submarinos o ayudas de la OTAN a Ucrania

El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de más de 2.000 millones de euros

El Gobierno termina el año

La previsión del tiempo de la Aemet para Nochevieja y Año Nuevo: cielos despejados y frío con temperaturas que no alcanzarán los 10ºC en el interior

La Agencia Estatal de Meteorología espera la llegada de la borrasca Francis, que azotará a Canarias y al resto del país durante los primeros días de 2026

La previsión del tiempo de

Aragón autorizó, pocas horas antes del accidente en Panticosa, la instalación de tres estaciones destinadas a mejorar la seguridad en la prevención de aludes

La avalancha que tuvo lugar este lunes en la zona del pico de Tablato dejó tres muertos y una herida leve

Infobae

La segunda hoguera mixta de ‘La isla de las tentaciones’: Sandra se enfrenta a un Darío desatado

El programa de Telecinco encara la recta final con las hogueras mixtas entre las parejas y deja momentos inesperados

La segunda hoguera mixta de

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno termina el año

El Gobierno termina el año con un último gran gasto en defensa con camiones, submarinos o ayudas de la OTAN a Ucrania

Cómo se gasta el dinero Interior: 313 comisarías y 253 cuarteles en mal estado mientras 31 prisiones ya cuentan con piscina

El nuevo Palacio de Congresos con hotel amadrinado por Ayuso, diseñado por el exmarido de Lydia Bosch y que rechazan 6.000 vecinos y los ecologistas

Los diez protagonistas que han marcado la agenda de tribunales en el 2025: de Santos Cerdán a Cristóbal Montoro, pasando por Álvaro García Ortiz

Mazón nombra a Cuenca asesor de su Oficina de expresident con un salario que podría alcanzar los 58.000 euros al año

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 30 de diciembre

2025, el año en que España vuelve a liderar la economía europea ‘inmune’ a la incertidumbre global

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 29 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar