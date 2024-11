Cuántos triángulos de emergencia es obligatorio llevar y cómo hay que utilizarlos

Coche averiado usando el triángulo de emergencia en carretera (GettyImages)

En una situación de emergencia que le obligue a detenerse, la DGT recuerda que lo primero que hay que hacer es inmovilizar su vehículo lo más lejos de la calzada y colocar correctamente los triángulos de preseñalización de peligro. Este dispositivo de seguridad vial, como su propio nombre indica, tiene forma de triángulo equilátero y está diseñado para alertar a otros conductores de la presencia de un obstáculo o de un vehículo detenido en la vía.

Estos triángulos están hechos de material reflectante y, en muchos casos, también cuentan con elementos fluorescentes, lo que permite que sean visibles tanto de día como de noche. La función principal de los triángulos de preseñalización es prevenir accidentes al aumentar la visibilidad del vehículo detenido y alertar con anticipación a los demás usuarios de la carretera.

Qué dice la normativa actual y el aviso de la DGT

A día de hoy, la normativa vigente exige que los vehículos deben llevar dos triángulos. Si el vehículo se detiene en una carretera de doble sentido o en una vía donde circulan ambos sentidos de tráfico, se deben colocar los dos triángulos: uno en la parte delantera y otro en la parte trasera del vehículo, a una distancia de al menos 50 metros del coche y visible a 100 metros de distancia. En el caso de autopistas o autovías, puede colocarse solo un triángulo detrás del vehículo. No llevar los triángulos en este tipo de carreteras puede acarrear multas económicas de hasta 200 euros.

Pero la DGT ha alertado de que esta maniobra también puede ser en ocasiones un arma de doble filo y puede poner en riesgo la seguridad de las personas al descender del vehículo en vías de alta velocidad. En 2022, esta práctica resultó en la muerte de 42 personas, según datos de la DGT. Por eso implementó el pasado 1 de julio de 2023 un cambio significativo en la normativa vial: ya no es obligatorio el uso de triángulos de emergencia en autovías y autopistas, salvo en ciertas circunstancias específicas.

La luz V16, la alternativa al cono

En lugar de los triángulos, la DGT está promoviendo el uso de un dispositivo alternativo conocido como Luz V16, que se considera una opción más segura y eficiente, ya que no es necesario que el conductor abandone su vehículo. Aunque su uso no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2026, se recomienda a los conductores que adopten esta tecnología. La Luz V16, como la desarrollada por Ryme Automotive bajo la marca Hero Driver LED, se activa fácilmente con un botón y se adhiere al techo del vehículo mediante un imán, proporcionando visibilidad de hasta un kilómetro. La señal V-16 no solo señalizará visualmente, sino que también comunicará su activación, desactivación y geolocalización a las autoridades pertinentes, lo que se traduce en un incremento significativo de la seguridad en carretera.

Este cambio normativo alinea a España con otros países europeos, como el Reino Unido, que ya han eliminado el uso de triángulos en vías rápidas. La medida responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial, minimizando la exposición de los conductores a situaciones peligrosas en carreteras de alta velocidad.