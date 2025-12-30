El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Dron Tarsis (Aertec Defence)

El Gobierno ha formalizado la adjudicación directa a Indra para el desarrollo y adquisición de 49 drones, con un contrato valorado en 364.115.000 euros. La elección se resolvió por procedimiento negociado sin publicidad, es decir, sin concurso público. Según explica la administración, la operación se debe a que Aertec Defence, filial que adquirió Indra hace unos meses, es, desde el punto de vista técnico, la única empresa capacitada para llevar a cabo el proyecto.

De esta forma, el Gobierno ha tenido que recurrir a un tipo de operación poco frecuente y diseñado para ocasiones concretas. El contrato negociado sin publicidad permite adjudicar directamente, en casos especiales, mediante negociación entre la administración y el operador económico seleccionado, omitiendo el periodo de concurso.

La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material (DGAM), dependiente del Ministerio de Defensa, ha sido la entidad adjudicadora del proceso. El plazo de ejecución establecido para el contrato se extiende desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2029, cuando debería concluir el desarrollo.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Elegida Indra para los drones sin concurso público

El expediente recoge que solo se recibió una oferta, presentada por Aertec Defence, que adoptará el nombre de Indra Sistemas Aéreos Autónomos SLU tras su adquisición por Indra. La documentación oficial señala que la adjudicación responde a “exclusiones específicas por aspectos de defensa o seguridad”, justificando la decisión en la valoración de que la empresa adjudicataria es la única con la capacidad técnica para desarrollar el proyecto.

El procedimiento se ha gestionado como ordinario y toda la tramitación, incluida la presentación de la oferta, se realizó de forma electrónica mediante la plataforma de contratación pública. El expediente detalla que no hubo competencia, ya que ninguna otra empresa presentó propuesta para el contrato de desarrollo de drones. Los drones de Aertec se especializan en sistemas remotamente tripulados para defensa, con diseño, desarrollo y fabricación en España.

Nuevo filial de Indra

La compra de la división de drones de Aertec por parte de Indra se alinea con la estrategia de crecimiento anunciada por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos. La integración de la filial especializada en drones, creada por Aertec en 2024 y con una facturación de 50 millones de euros ese año, responde al objetivo de fortalecer la presencia de Indra en segmentos de alto valor tecnológico.

La nueva división de Indra, presentada en la junta de accionistas de junio, centrará su actividad en tecnologías avanzadas para sistemas no tripulados y programas antidrón. El presidente, Ángel Escribano, subrayó la importancia de contar con un líder industrial consolidado en áreas estratégicas. La dependencia exterior de la industria europea en drones ha motivado esta apuesta por el desarrollo nacional.

La oferta de Aertec Defence and Aerial Systems SL fue la única recibida y el importe adjudicado coincide con el presupuesto base. El contrato se ejecutará en Madrid y la garantía definitiva fijada es del 5% del importe total. Indra ya había adquirido Tess Defence en junio y estudia nuevas operaciones en el sector.