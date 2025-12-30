España

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

La elección se resolvió por procedimiento negociado sin publicidad

Guardar
Dron Tarsis (Aertec Defence)
Dron Tarsis (Aertec Defence)

El Gobierno ha formalizado la adjudicación directa a Indra para el desarrollo y adquisición de 49 drones, con un contrato valorado en 364.115.000 euros. La elección se resolvió por procedimiento negociado sin publicidad, es decir, sin concurso público. Según explica la administración, la operación se debe a que Aertec Defence, filial que adquirió Indra hace unos meses, es, desde el punto de vista técnico, la única empresa capacitada para llevar a cabo el proyecto.

De esta forma, el Gobierno ha tenido que recurrir a un tipo de operación poco frecuente y diseñado para ocasiones concretas. El contrato negociado sin publicidad permite adjudicar directamente, en casos especiales, mediante negociación entre la administración y el operador económico seleccionado, omitiendo el periodo de concurso.

La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material (DGAM), dependiente del Ministerio de Defensa, ha sido la entidad adjudicadora del proceso. El plazo de ejecución establecido para el contrato se extiende desde el 26 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2029, cuando debería concluir el desarrollo.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Elegida Indra para los drones sin concurso público

El expediente recoge que solo se recibió una oferta, presentada por Aertec Defence, que adoptará el nombre de Indra Sistemas Aéreos Autónomos SLU tras su adquisición por Indra. La documentación oficial señala que la adjudicación responde a “exclusiones específicas por aspectos de defensa o seguridad”, justificando la decisión en la valoración de que la empresa adjudicataria es la única con la capacidad técnica para desarrollar el proyecto.

El procedimiento se ha gestionado como ordinario y toda la tramitación, incluida la presentación de la oferta, se realizó de forma electrónica mediante la plataforma de contratación pública. El expediente detalla que no hubo competencia, ya que ninguna otra empresa presentó propuesta para el contrato de desarrollo de drones. Los drones de Aertec se especializan en sistemas remotamente tripulados para defensa, con diseño, desarrollo y fabricación en España.

Robles, sobre millones aprobados para gasto militar: "Invertir en Defensa es invertir en paz"

Nuevo filial de Indra

La compra de la división de drones de Aertec por parte de Indra se alinea con la estrategia de crecimiento anunciada por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos. La integración de la filial especializada en drones, creada por Aertec en 2024 y con una facturación de 50 millones de euros ese año, responde al objetivo de fortalecer la presencia de Indra en segmentos de alto valor tecnológico.

La nueva división de Indra, presentada en la junta de accionistas de junio, centrará su actividad en tecnologías avanzadas para sistemas no tripulados y programas antidrón. El presidente, Ángel Escribano, subrayó la importancia de contar con un líder industrial consolidado en áreas estratégicas. La dependencia exterior de la industria europea en drones ha motivado esta apuesta por el desarrollo nacional.

La oferta de Aertec Defence and Aerial Systems SL fue la única recibida y el importe adjudicado coincide con el presupuesto base. El contrato se ejecutará en Madrid y la garantía definitiva fijada es del 5% del importe total. Indra ya había adquirido Tess Defence en junio y estudia nuevas operaciones en el sector.

Temas Relacionados

GobiernoIndraEjércitoMinisterio de DefensaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Por esto estás más cansado durante las vacaciones que trabajando, según una experta

Dormir muchas horas no compensa el desajuste del reloj biológico si cambian los horarios y se rompen las rutinas básicas

Por esto estás más cansado

Muere el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

Marugán permaneció en el Congreso de los Diputados desde 1982 hasta 2011, sumando ocho legislaturas y tres décadas como representante, además de ser Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero entre 2017 y 2021

Muere el exdirigente socialista Francisco

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

La nueva cuota de solidaridad y el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional elevarán las cotizaciones de los salarios más altos el próximo año

Los que cobren más de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

La Policía Nacional detiene en Málaga a un grupo criminal que robó hasta 200.000 euros recorriendo la Costa del Sol en autocaravana

Los cuatro detenidos, con residencia en Niza (Francia), escondían su botín en compartimentos ocultos en su vehículo y empleaban identidades falsas

La Policía Nacional detiene en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el exdirigente socialista Francisco

Muere el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

El desembarco de Aliança Catalana en Barcelona: nueva sede y una cruzada en defensa del catalán mientras agita el discurso antiinmigración

Bernat Escolano, mecánico: “Estas son cuatro señales que puedes mirar tu mismo para saber si es momento de cambiar de coche”

El informe forense solicitado por el PSOE descarta financiación ilegal pero detecta gastos “llamativos” en la etapa de Ábalos

ECONOMÍA

Los que cobren más de

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Se venden menos casas, pero a precios récord: el metro cuadrado se encarece en España un 6,7% y ya cuesta casi 2.000 euros

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar