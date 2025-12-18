España

La nueva colaboración clave en la industria de defensa de España: Indra y GMV cooperarán en drones, guerra electrónica o ciberseguridad

Ambas empresas han identificado múltiples áreas para combinar sus tecnologías y cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas

Indra Group y GMV firman un acuerdo para explorar la Modernización de las Fuerzas Armadas (Indra / GMV)

Este miércoles se confirmó un acuerdo que puede marcar el futuro de la industria de defensa española. Indra Group y GMV han firmado un acuerdo de colaboración para trabajar conjuntamente en el desarrollo de sistemas y servicios avanzados destinados a las Fuerzas Armadas españolas. El objetivo es reforzar la soberanía nacional y mejorar la competitividad de la industria española en el mercado europeo y global.

El acuerdo, formalizado en las instalaciones de GMV en Tres Cantos (Madrid), fue suscrito por los máximos responsables de ambas compañías. Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos, por parte de Indra Group, y Jesús B. Serrano y Manuel Pérez Cortés, por parte de GMV. La empresa que puso su sede celebró este mismo día un nuevo despegue del Galileo con su sistema de control.

Ambas empresas han identificado múltiples áreas de colaboración para combinar sus tecnologías y cubrir las necesidades de los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas. El objetivo es acelerar la entrega de proyectos y la llegada al mercado de soluciones innovadoras y punteras.

El grupo Indra ha superado sus objetivos en el primer año del plan estratégico 'Leading the future' (Europa Press)

Colaboración en drones o ciberseguridad

Entre los ámbitos con mayor potencial de sinergia destacan los vehículos no tripulados, los sistemas de mando y control, la guerra electrónica, la ciberdefensa y las comunicaciones avanzadas. El acuerdo contempla que, en aquellos programas de modernización donde las capacidades de GMV sean clave, se identificarán paquetes de trabajo cerrados que reflejen su papel como socio estratégico.

Además, ambas compañías explorarán nuevas áreas de cooperación, tanto en el ámbito nacional como internacional, aprovechando las capacidades de diseño, ingeniería y producción de GMV e Indra. Las dos tienen proyectos en los que pueden combinar tecnologías y pueden ofrecer habilidades que no tiene la otra empresa. Esta alianza les permitirá cubrir necesidades específicas de sus clientes y generar soluciones más innovadoras y competitivas frente a los desafíos del mercado.

El decimocuarto lanzamiento de Galileo (ESA)

“Liderazgo europeo”

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, destacó la importancia de “estrechar la colaboración y potenciar el ecosistema de innovación español para responder a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas y asumir un papel de liderazgo en los grandes programas europeos”. Por su parte, Manuel Pérez Cortés, director general de Defensa y Seguridad de GMV, subrayó que el acuerdo permitirá “entregar sistemas más interoperables, eficaces y avanzados”.

Indra Group es una multinacional española líder en defensa y tecnologías avanzadas, con presencia en 46 países y operaciones en más de 140. En 2024, la compañía registró ingresos de 4.843 millones de euros y cuenta con una amplia experiencia en defensa, espacio, gestión del tráfico aéreo y tecnologías de la información, así como una fuerte apuesta por la innovación tecnológica.

Por su parte, GMV es un grupo tecnológico español de capital privado con presencia internacional, especializado en espacio, defensa, ciberseguridad y sistemas inteligentes de transporte. Es proveedor de referencia de sistemas de mando y control para el Ejército de España y líder mundial en sistemas de control en tierra para satélites comerciales. En 2024, GMV alcanzó ingresos superiores a 450 millones de euros, con el 75% procedente de proyectos internacionales.

