Aragón autorizó, pocas horas antes del accidente en Panticosa, la instalación de tres estaciones destinadas a mejorar la seguridad en la prevención de aludes

La identidad de las tres personas de origen vasco fallecidas al ser arrolladas junto a otras tres por un alud en la ladera oeste del pico Tablato (EFE/ Javier Blasco)

En el Pirineo aragonés, un grupo de seis montañistas vascos fue sorprendido este lunes por una avalancha en la zona del pico de Tablato, junto al Balneario de Panticosa, que dejó tres víctimas mortales y una herida leve. Entre los fallecidos se encuentran el pediatra y experto en montaña Jorge García-Dihinx, quien ejercía en el Hospital San Jorge de Huesca; su pareja, Natalia Ramón; y un hombre de 48 años natural de Irun (Guipúzcoa). Los servicios de emergencia trasladaron los cuerpos de las víctimas al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

La avalancha sorprendió al grupo durante la mañana, dejando a dos de sus integrantes ilesos. Una de las personas afectadas, una mujer de 29 años y vecina de Ordizia (Guipúzcoa), fue atendida por hipotermia y trasladada en una ambulancia medicalizada del 061 al hospital San Jorge de Huesca. Los otros dos miembros del grupo, hombres de 60 y 51 años, vecinos de Ordizia y Zaragoza respectivamente, lograron salir por sus propios medios y no sufrieron daños.

Aragón autorizó horas antes la instalación de tres estaciones destinadas a mejorar la prevención de aludes

El accidente se conoció poco después de una reunión del Consejo de Gobierno de Aragón en la que se anunció la instalación de tres nuevas estaciones nivo-meteorológicas en el Pirineo aragonés. El objetivo de estos dispositivos es mejorar la prevención y la respuesta ante aludes y otras situaciones de alta montaña. Las estaciones estarán ubicadas en los municipios de Aragüés del Puerto (Jacetania), Panticosa (Alto Gállego) y Sahún (Ribagorza), zonas donde la práctica de deportes de montaña y las dificultades de acceso complican las labores de emergencia en temporada invernal.

El Gobierno de Aragón explicó que estas nuevas estaciones permitirán disponer de información en tiempo real sobre las condiciones de nieve y meteorología, un factor clave para anticipar riesgos y actuar con mayor rapidez y eficacia. El contrato de suministro e instalación tendrá una duración de seis meses y contará con un presupuesto de 137.940 euros. El Ejecutivo autonómico autorizó de forma excepcional la superación de los límites de gasto previstos para el próximo ejercicio, justificando la decisión por el alto nivel de recursos comprometidos en otros proyectos considerados estratégicos, entre ellos el Centro Integral de Gestión de Emergencias de Aragón.

La Guardia Civil desplegó un operativo de rescate en la zona tras recibir el aviso del alud. Los servicios funerarios se encargaron del traslado de los cuerpos al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, mientras que los heridos recibieron atención médica en el hospital oscense. Las autoridades recordaron que el Servicio de Emergencias 112 Aragón opera de forma ininterrumpida durante todo el año y requiere datos precisos para coordinar intervenciones en un territorio accidentado y disperso.

El Gobierno de Aragón considera que la puesta en marcha de estas estaciones refuerza la seguridad en el Pirineo y mejora la capacidad de anticipación y respuesta ante emergencias en un entorno especialmente vulnerable durante los meses de invierno. Con esta medida, el Ejecutivo autonómico sostiene que la medida incrementa la seguridad en el Pirineo y facilita una mejor anticipación y respuesta ante emergencias en un entorno vulnerable durante la temporada invernal.