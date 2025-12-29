El pediatra y conocido influencer Jorge García Dihinx y su pareja, dos de los tres fallecidos en el alud de Panticosa

Montaje de Infobae en el que aparece el pediatra Jorge García Dihinx

El pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, Jorge García Dihinx, y su pareja, Natalia Ramón, figuran entre las tres personas fallecidas tras un alud en la zona de Panticosa. El tercero es un montañero cuya identidad aún se desconoce y hay un cuarta persona que ha resultado herida por hipotermia, según ha informado Europa Press.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha lamentado la muerte, este lunes, de dos hombres y una mujer que han sido arrolladas por un alud en la ladera oeste del pico Tablato, en el entorno del Balneario de Panticosa.

En declaraciones a los medios en el helipuerto de Panticosa, Azcón afirmó estar convencido de que la “mala suerte” jugó un papel decisivo en la muerte de los tres montañeros. Señaló que ya ha contactado con algunas de sus familias, aunque no reveló sus identidades.

Después de dar el pésame y valorar la labor y rapidez de los equipos de salvamento de la Guardia Civil y del 112 para realizar el rescate y traslado de los cuerpos, el presidente aragonés ha subrayado que lo ocurrido supone un “duro golpe” para el mundo del montañismo.

“La montaña de Aragón está hoy de luto”, ha señalado Azcón, quien ha recordado que el “riesgo cero” no existe, porque “aún siendo un experto profesional de la meteorología, puedes tener un golpe de mala suerte, como en este caso”.

¿Quién era Jorge García Dihinx?

Jorge García Dihinx, uno de los tres adultos que han fallecido, era una persona muy conocida en redes sociales. El pediatra, que contaba con más de 370.000 seguidores en Instagram, era una persona con mucha experiencia en senderismo y rutas de montaña. Además, tenía un blog sobre meteorología del Pirineo, aludes, esquí de montaña y salud, que era conocido como La Meteo que viene.

Condiciones meteorológicas

La zona es una parte muy visitada por aficionados al esquí de montaña, destacando por sus 1.000 metros de desnivel. Al lugar se han desplazado el presidente de Aragón y la ministra Pilar Alegría. El accidente se produjo pocas horas después del lanzamiento de la campaña Montaña Segura y de la publicación del boletín de información nivológica y de riesgo de aludes de la Aemet.

Las condiciones meteorológicas y nivológicas en el pico de Tablato, donde ha ocurrido el accidente, se encontraban bajo especial vigilancia debido al riesgo de aludes señalado por los últimos informes de la Aemet. Para este lunes, el parte alertaba sobre la presencia de placas de viento en cotas altas y problemas de nieve húmeda en las solanas, principalmente en cotas bajas y medias.

La estructura del manto nivoso presentaba capas sucesivas de grano fino y redondo, con costras de rehielo y presencia de nieve facetada enterrada, lo que favorece inestabilidad. Asimismo, en cotas superiores a 2.100 metros, el manto llegaba a superar los 60 centímetros, con predominio de nieve seca en las zonas más elevadas y más humedecida en los valles.