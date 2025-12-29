España

El pediatra y conocido influencer Jorge García Dihinx y su pareja, dos de los tres fallecidos en el alud de Panticosa

Hay una cuarta persona herida por hipotermia

Guardar
Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que aparece el pediatra Jorge García Dihinx

El pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, Jorge García Dihinx, y su pareja, Natalia Ramón, figuran entre las tres personas fallecidas tras un alud en la zona de Panticosa. El tercero es un montañero cuya identidad aún se desconoce y hay un cuarta persona que ha resultado herida por hipotermia, según ha informado Europa Press.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha lamentado la muerte, este lunes, de dos hombres y una mujer que han sido arrolladas por un alud en la ladera oeste del pico Tablato, en el entorno del Balneario de Panticosa.

En declaraciones a los medios en el helipuerto de Panticosa, Azcón afirmó estar convencido de que la “mala suerte” jugó un papel decisivo en la muerte de los tres montañeros. Señaló que ya ha contactado con algunas de sus familias, aunque no reveló sus identidades.

Después de dar el pésame y valorar la labor y rapidez de los equipos de salvamento de la Guardia Civil y del 112 para realizar el rescate y traslado de los cuerpos, el presidente aragonés ha subrayado que lo ocurrido supone un “duro golpe” para el mundo del montañismo.

“La montaña de Aragón está hoy de luto”, ha señalado Azcón, quien ha recordado que el “riesgo cero” no existe, porque “aún siendo un experto profesional de la meteorología, puedes tener un golpe de mala suerte, como en este caso”.

¿Quién era Jorge García Dihinx?

Jorge García Dihinx, uno de los tres adultos que han fallecido, era una persona muy conocida en redes sociales. El pediatra, que contaba con más de 370.000 seguidores en Instagram, era una persona con mucha experiencia en senderismo y rutas de montaña. Además, tenía un blog sobre meteorología del Pirineo, aludes, esquí de montaña y salud, que era conocido como La Meteo que viene.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

Condiciones meteorológicas

La zona es una parte muy visitada por aficionados al esquí de montaña, destacando por sus 1.000 metros de desnivel. Al lugar se han desplazado el presidente de Aragón y la ministra Pilar Alegría. El accidente se produjo pocas horas después del lanzamiento de la campaña Montaña Segura y de la publicación del boletín de información nivológica y de riesgo de aludes de la Aemet.

Las condiciones meteorológicas y nivológicas en el pico de Tablato, donde ha ocurrido el accidente, se encontraban bajo especial vigilancia debido al riesgo de aludes señalado por los últimos informes de la Aemet. Para este lunes, el parte alertaba sobre la presencia de placas de viento en cotas altas y problemas de nieve húmeda en las solanas, principalmente en cotas bajas y medias.

La estructura del manto nivoso presentaba capas sucesivas de grano fino y redondo, con costras de rehielo y presencia de nieve facetada enterrada, lo que favorece inestabilidad. Asimismo, en cotas superiores a 2.100 metros, el manto llegaba a superar los 60 centímetros, con predominio de nieve seca en las zonas más elevadas y más humedecida en los valles.

Temas Relacionados

NievePirineoAemetAludEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Trucos de chef para cocinar un solomillo Wellington perfecto: “A mucha gente le sale mal porque el hojaldre queda por dentro humedecido”

El chef Dani García cuenta sus trucos y consejos para preparar el solomillo Wellington en casa y acertar siempre con el resultado

Trucos de chef para cocinar

Mario, español viviendo en Australia: “Tardo 4 horas de trabajo en cubrir el alquiler de un mes”

Durante la temporada del algodón, con medio día trabajado se costea un mes de gastos

Mario, español viviendo en Australia:

Las series favoritas del público en Netflix España

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

Las series favoritas del público

Adrián Chico, psicólogo: “La persona que eliges como pareja dice mucho sobre cuánto te quieres a ti mismo”

El especialista profundiza en la importancia de la persona que se elige como pareja

Adrián Chico, psicólogo: “La persona

Rosalía conquista Apple España con tres de sus éxitos entre las 10 canciones más escuchadas hoy

El tema que encabeza la lista este lunes es parte del álbum LUX, el cuarto disco de la cantante española

Rosalía conquista Apple España con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo deja la puerta abierta

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del antiguo instituto de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

ECONOMÍA

Una asesora financiera advierte sobre

Una asesora financiera advierte sobre un error común en la gestión del dinero: “Tenerlo todo en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 29 diciembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cambio de tendencia histórico: los mayores de 55 años sufren por primera vez una tasa de paro superior que la mayoría de trabajadores de la población activa

DEPORTES

La leyenda del tenis Tom

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”