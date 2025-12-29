María Muñoz, doctora: “Las setas son el alimento que más se parece a la carne”

Fragmento de TikTok en el que María Muñoz explica las propiedades de las setas. (@dramariamunoz)

La carne es uno de los alimentos más importantes en la dieta del ser humano, ya que aporta nutrientes esenciales que el organismo necesita para funcionar correctamente. Aunque destaque por su gran cantidad de proteína, también aporta vitaminas y minerales clave, como el hierro, el zinc y la vitamina B12.

Sin embargo, hay personas que deciden no consumir este producto o reducir su ingesta por motivos éticos. Si eres una de esas personas que están buscando un alimento para suplir la carne, probablemente hayas escuchado que el tofu o la soja son las mejores opciones, pero hay una que pocas personas tienen en cuenta.

María Muñoz, una doctora que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@dramariamunoz) en el que profundiza sobre las propiedades de las setas. "¿Sabías que las setas son el alimento que más se parece a la carne?" , explica durante los primeros segundos.

Propiedades de las setas

Las setas son un alimento sorprendentemente completo, que se distingue de las verduras y hortalizas por sus propiedades nutricionales únicas. Aunque en muchas ocasiones no se tiene en cuenta como un alimento completo y se asocia más a guarniciones, es una fuente muy buena de proteína vegetal y fibra, además de contener bioactivos muy beneficiosos para la salud y muy pocas calorías.

Entre sus nutrientes más destacados se encuentra la vitamina D, presente en setas expuestas a la luz, un nutriente esencial para la salud ósea, la función inmunitaria y el bienestar emocional. Además, las setas contienen beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que actúa como prebiótico, alimentando la microbiota intestinal y contribuyendo a reducir la inflamación y a modular el sistema inmune.

Cómo aprovechar sus propiedades al máximo

Para obtener todos sus nutrientes y propiedades, es fundamental cocinarlas correctamente. Las setas necesitan calor suficiente para romper sus paredes celulares y liberar las proteínas, vitaminas y antioxidantes que contienen, permitiendo que se absorban adecuadamente en el organismo.

Saltéalas a fuego fuerte para evitar que suelten demasiada agua y combínalas con ingredientes como ajo y perejil para mejorar su digestibilidad. Algunas variedades, como los champiñones, se pueden consumir crudas en láminas finas, pero la mayoría requiere cocción prolongada, ya sea en guisos o cremas, especialmente si se busca reducir molestias digestivas como los gases.

Es fundamental consumir setas de las que conozcamos su origen o tengan algún sello de calidad. La recolección silvestre puede ser peligrosa para quienes no tienen experiencia, ya que cada año se producen intoxicaciones graves por confundir especies comestibles con otras tóxicas.

Cómo incorporar setas en tu dieta de forma creativa

Más allá de saltearlas o añadirlas a guisos, las setas pueden integrarse de diferentes formas en la dieta. Se pueden usar para preparar hamburguesas vegetales, rellenos de tortillas o incluso como base de patés y cremas untables.

Su sabor aporta profundidad a los platos sin necesidad de añadir exceso de sal o grasas. Además, combinarlas con legumbres, cereales integrales o frutos secos potencia su perfil nutricional, creando comidas completas, sabrosas y nutritivas.