España

María Muñoz, doctora: “Las setas son el alimento que más se parece a la carne”

La experta ha explicado las propiedades nutricionales de este alimento y ha destacado sus beneficios

Guardar
Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que María Muñoz explica las propiedades de las setas. (@dramariamunoz)

La carne es uno de los alimentos más importantes en la dieta del ser humano, ya que aporta nutrientes esenciales que el organismo necesita para funcionar correctamente. Aunque destaque por su gran cantidad de proteína, también aporta vitaminas y minerales clave, como el hierro, el zinc y la vitamina B12.

Sin embargo, hay personas que deciden no consumir este producto o reducir su ingesta por motivos éticos. Si eres una de esas personas que están buscando un alimento para suplir la carne, probablemente hayas escuchado que el tofu o la soja son las mejores opciones, pero hay una que pocas personas tienen en cuenta.

María Muñoz, una doctora que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@dramariamunoz) en el que profundiza sobre las propiedades de las setas. "¿Sabías que las setas son el alimento que más se parece a la carne?" , explica durante los primeros segundos.

Propiedades de las setas

Las setas son un alimento sorprendentemente completo, que se distingue de las verduras y hortalizas por sus propiedades nutricionales únicas. Aunque en muchas ocasiones no se tiene en cuenta como un alimento completo y se asocia más a guarniciones, es una fuente muy buena de proteína vegetal y fibra, además de contener bioactivos muy beneficiosos para la salud y muy pocas calorías.

Entre sus nutrientes más destacados se encuentra la vitamina D, presente en setas expuestas a la luz, un nutriente esencial para la salud ósea, la función inmunitaria y el bienestar emocional. Además, las setas contienen beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que actúa como prebiótico, alimentando la microbiota intestinal y contribuyendo a reducir la inflamación y a modular el sistema inmune.

Cómo aprovechar sus propiedades al máximo

Para obtener todos sus nutrientes y propiedades, es fundamental cocinarlas correctamente. Las setas necesitan calor suficiente para romper sus paredes celulares y liberar las proteínas, vitaminas y antioxidantes que contienen, permitiendo que se absorban adecuadamente en el organismo.

Saltéalas a fuego fuerte para evitar que suelten demasiada agua y combínalas con ingredientes como ajo y perejil para mejorar su digestibilidad. Algunas variedades, como los champiñones, se pueden consumir crudas en láminas finas, pero la mayoría requiere cocción prolongada, ya sea en guisos o cremas, especialmente si se busca reducir molestias digestivas como los gases.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

Es fundamental consumir setas de las que conozcamos su origen o tengan algún sello de calidad. La recolección silvestre puede ser peligrosa para quienes no tienen experiencia, ya que cada año se producen intoxicaciones graves por confundir especies comestibles con otras tóxicas.

Cómo incorporar setas en tu dieta de forma creativa

Más allá de saltearlas o añadirlas a guisos, las setas pueden integrarse de diferentes formas en la dieta. Se pueden usar para preparar hamburguesas vegetales, rellenos de tortillas o incluso como base de patés y cremas untables.

Su sabor aporta profundidad a los platos sin necesidad de añadir exceso de sal o grasas. Además, combinarlas con legumbres, cereales integrales o frutos secos potencia su perfil nutricional, creando comidas completas, sabrosas y nutritivas.

Temas Relacionados

SetasAlimentaciónProteínaCarneVirales EspañaTikTokTikTok EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un juez abandona el juzgado de Palma de Mallorca por un retraso de cuatro minutos y ahora le ordenan repetir el juicio

El denunciante llegó tarde por la espera en la cola del control de seguridad y al acceder descubrió que no se iba celebrar el juicio

Un juez abandona el juzgado

Tres muertos y un herido por un alud en Panticosa en pleno Pirineo Gállego: el grupo estaba realizando esquí de montaña

El aviso de la avalancha, cerca del Balneario de Panticosa, a Emergencias ha llegado sobre las 13:00 horas

Tres muertos y un herido

Un perro salva la vida de su dueño después de sufrir un paro cardíaco en la playa: Se convirtió en un héroe

Gracias a la insistencia en los ladridos, consiguió llamar la atención de una enfermera que logró revivir al hombre de 71 años

Un perro salva la vida

Una familia con tres hijos lleva 7 años dando la vuelta al mundo en autocaravana: “Es una vida simple, pero no fácil. Siempre puedes volver. ”

En 2018 empezaron una aventura que educa a sus hijos a relacionarse con todo el mundo, a adaptarse, a observar y a cuestionar

Una familia con tres hijos

Una asesora financiera advierte sobre un error común en la gestión del dinero: “Tenerlo todo en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete”

La experta en finanzas explica por qué separar el ahorro, los gastos cotidianos y el dinero reservado para los imprevistos ayuda a evitar desequilibrios económicos

Una asesora financiera advierte sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo deja la puerta abierta

Feijóo deja la puerta abierta a Vox en las elecciones que vienen en 2026: “Mi cordón sanitario es Bildu”

Feijóo defiende la gestión de Xavier Albiol en el desalojo del antiguo instituto de Badalona: “La ley se está cumpliendo”

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

ECONOMÍA

Una asesora financiera advierte sobre

Una asesora financiera advierte sobre un error común en la gestión del dinero: “Tenerlo todo en una cuenta corriente es uno de los principales errores que mucha gente comete”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 29 diciembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cambio de tendencia histórico: los mayores de 55 años sufren por primera vez una tasa de paro superior que la mayoría de trabajadores de la población activa

DEPORTES

Toni Kroos habla sobre la

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español