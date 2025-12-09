Espana agencias

Robles declara su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo tras la sentencia al fiscal general

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado este martes su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo, después de la publicación de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que considera probada la revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, el Supremo dice que García Ortiz "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión e un delito" y que la revelación de secretos se produjo tanto por la filtración del 'email' como por la publicación de la nota de prensa.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Robles ha destacado que la sentencia es resultado de cinco votos frente a dos y cree que debería haberse publicado antes, habida cuenta de que el fallo en contra del ex fiscal se conoce desde finales de noviembre.

No obstante, la ministra, que antes fue magistrada del Supremo, ha insistido en su confianza "plena" en los tribunales y en las instituciones, y cree que esta confianza es "una obligación" en un Estado de Derecho. Si no, "la democracia no funciona", considera.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE insta a Junts a decidir si compite con Alianza Catalana o es útil con los catalanes apoyando la senda de déficit

El PSOE insta a Junts

Más Madrid pedirá a Fiscalía investigar la gestión del Hospital de Torrejón y dice que Sanidad también denunciará

Más Madrid pedirá a Fiscalía

El presidente de Melilla niega que la apertura de la aduana con Marruecos "esté completada"

Empresarios locales denuncian la parálisis del comercio transfronterizo tras la clausura aduanera en 2018, exigen soluciones urgentes ante promesas incumplidas de reapertura y advierten sobre el riesgo de colapso económico por restricciones sin precedentes en la zona

El presidente de Melilla niega

Los mismos tres exaltos cargos, citados este miércoles por otro caso de residencias en los juzgados de Collado Villalba

Los mismos tres exaltos cargos,

El Supremo dice que el fiscal general hizo una "estratégica destrucción" de su móvil porque no estaba obligado a borrar

El Supremo dice que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid asegura

La Comunidad de Madrid asegura que no se ha “detectado nada” en la gestión del Hospital de Torrejón y califica la polémica de “’trending topic’ para tapar la corrupción”

El PP reacciona a la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz: “El primer fiscal general del Estado delincuente”

La sentencia del Tribunal Supremo condena al fiscal general por filtrar el correo a la Cadena SER y por publicar la nota de prensa de Fiscalía

La oposición denuncia los 82 millones que el Gobierno de Ayuso se ha gastado en el metro del Bernabéu, un “parque temático” del Real Madrid: “Dinero público para un negocio privado”

La Audiencia de Madrid aclara cómo obtener la nacionalidad española por origen sefardí: las pruebas y certificados necesarios

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Consejo de Ministros aprueba la ayuda por impago para propietarios con inquilinos jóvenes o familias vulnerables

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 9 diciembre

Las 11 recomendaciones de los técnicos de Hacienda para aplicar ahora y ahorrar hasta 3.300 euros en la próxima declaración de la Renta

Cómo ir de público al Teatro Real para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del motín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”