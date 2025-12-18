Espana agencias

Sánchez insiste en que PSOE y Sumar deben continuar "pese a las discrepancias" y culpa al PP del crecimiento de Vox

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la coalición entre PSOE y Sumar debe continuar hasta el final de la legislatura en el año 2027 "pese a las dificultades", después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volviese a pedir una renovación de ministros en el Ejecutivo.

Además ha rechazado que su Gobierno tenga responsabilidad en el auge de Vox en las encuestas y ha culpado únicamente al Partido Popular y a la "derecha mediática" por el "blanqueamiento" de la formación de Santiago Abascal.

En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se lleva a cabo este jueves en Bruselas --la última de 2025-- Sánchez ha salido al paso de las insistentes llamadas de atención del socio minoritario del Gobierno, que en los últimos días ha pedido cambios profundos en el Consejo de Ministros y una reunión urgente con el PSOE, tras la catarata de casos de acoso en las filas socialistas y los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente.

"Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas diferentes con una cultura diferente, hay muchas cosas que nos unen al PSOE y a Sumar", ha señalado Sánchez al ser interrogado sobre si la formación de Díaz debe seguir en el Gobierno, una vez que han pedido renovar ministros y él se ha negado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Óscar Puente preguta a Yolanda Díaz si incluye a ministros de Sumar en la remodelación que pide y rechaza la propuesta

El titular de Transportes cuestionó la propuesta de reorganizar el gabinete, defendió que el liderazgo en eventuales cambios corresponde al presidente y pidió claridad a Díaz sobre si también contempla ajustes entre sus propios aliados en el Ejecutivo

Óscar Puente preguta a Yolanda

El PP cuestiona los protocolos del PSOE: "¿Para qué sirven cuando se trata de los amigos de Sánchez?"

La portavoz popular critica la gestión socialista ante denuncias de acoso, cuestionando la transparencia del Gobierno y señalando una ocultación de casos que, según afirma, pone en duda la eficacia de los procedimientos internos para proteger a las víctimas

El PP cuestiona los protocolos

Dimite el jefe de redes de Vox tras una denuncia por "agresión sexual" a un menor de Revuelta

Infobae

PNV dice que la línea roja para no apoyar a Sánchez es que se acredite que el PSOE está "inmerso" en la corrupción

El dirigente vasco subraya que su partido mantendrá los acuerdos hasta que un fallo judicial pruebe irregularidades en el Ejecutivo, y recalca que, mientras tanto, priorizan el cumplimiento de los compromisos y el autogobierno

PNV dice que la línea

Mínguez (PSOE) insiste en que el Gobierno presentará unos PGE que serán "los más sociales"

La vocera del partido, Montse Mínguez, asegura que el Ejecutivo propone cuentas públicas que priorizan el bienestar, descarta mayorías absolutas y destaca la necesidad de diálogo con otras fuerzas políticas para sacar adelante iniciativas clave

Mínguez (PSOE) insiste en que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez pide usar los activos

Sánchez pide usar los activos rusos para financiar la ayuda en Ucrania: “Europa debe caminar unida, hay que tomar una decisión”

El Gobierno propone crear una red estatal de refugios climáticos para proteger a la población del calor extremo

La nueva colaboración clave en la industria de defensa de España: Indra y GMV cooperarán en drones, guerra electrónica o ciberseguridad

Carlos Romera, experto en seguros: “Cambiar la batería de un coche eléctrico o híbrido puede costarte hasta 10.000 euros y muchos seguros no la cubren”

Cuatro meses para recibir una ecografía abdominal: condenan a la Comunidad de Madrid a pagar 15.000 euros a la familia de una mujer fallecida de cáncer de páncreas

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Sigue habiendo dos trampas que las empresas siguen haciendo con el permiso de hospitalización”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de diciembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 18 de diciembre

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 18 de diciembre

DEPORTES

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora que sé que tengo un cáncer incurable quiero llegar a los Juegos de Los Ángeles”

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped

El Real Madrid certifica su victoria ante el Talavera en Copa del Rey pidiendo la hora en una noche envenenada

Samu López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz: de asistente de Ferrero a hombre de confianza del tenista murciano