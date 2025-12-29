Los mejores cavas del supermercado para brindar esta Nochevieja por menos de 5 euros

Botellas de cava para celebrar las Navidades (Adobe Stock)

Vinos para brindar hay casi tantos como motivos para hacerlo, especialmente en noches tan emotivas como la del último día del año. Son los espumosos los preferidos por la mayoría para llenar sus copas y chocarlas en deseo de un año próspero y, con permiso del champagne francés, el cava es uno de los que más prestigio ostenta en todo el mundo. Una explosión de burbujas de un delicioso y ligero amargor, con un precioso color dorado y una historia de tradición y cultura a sus espaldas.

En todas sus versiones, los cavas son vinos que acompañan de maravilla a los menús navideños, especialmente aquel con el que despedimos el año para recibir uno nuevo. Mientras que las variedades brut nature, extra brut y brut son las más adecuadas para tomar con los platos principales de una comida o cena, especialmente los pescados, mariscos, quesos y escabeches; los semisecos, por su mayor contenido de azúcar, son ideales para acompañar a los postres, cerrando así el banquete con una explosión de burbujas y frescor.

En estas fechas de celebración y brindis, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido guiarnos en el proceso de elección, demostrándonos que no hace falta un gran desembolso económico para disfrutar de un espumoso exquisito digno de grandes fechas como estas. Para ello, la organización ha reunido a sus mejores expertos con el objetivo de analizar vinos con la denominación de origen Cava disponibles en supermercados e hipermercados, todos ellos con un precio inferior a 6 euros.

El análisis de los expertos de la OCU ha comprendido valores como el contenido de alcohol, la cantidad de azúcar, la acidez volátil y la total y otros factores como la oresencia de conservantes, siendo los sulfitos los más comunes. Pero los expertos también han querido fijarse en otros aditivos, como el ácido sórbico o el ascórbico, innecesarios si se ha realizado un buen procesado y del que este año no se han encontrado restos, presentes, en cambio, en años anteriores.

España es uno de los países más reconocidos cuando se trata de la calidad de sus vinos. Aquí tienes los mejores.

Además, este año los resultados del análisis también han tenido en cuenta las opiniones de un panel de expertos catadores, que han podido degustar en un proceso a ciegas los 25 vinos espumosos, blancos y rosados, Brut y Semisecos, que se incluían en esta evaluación. Tras esta prueba de cata, los expertos han concluido que los mejores cavas destacan por una burbuja fina y persistente, notas de panadería y fruta blanca, y una boca equilibrada con buena persistencia. Características que definen, sobre todo, a tres vinos en concreto, cavas que han destacado por su excelente relación calidad-precio.

Los mejores cavas del supermercado

Aunque los resultados del estudio han mostrado resultados positivos en la gran mayoría de los cavas analizados, hay tres opciones en concreto que han brillado con una puntuación excelente, que nos indica que se trata de vinos ideales para disfrutar en estas Navidades.

Por encima de todos ellos ha brillado el cava Naltros Brut, disponible en la bodega del supermercado Aldi y calificado con una puntuación global de 94 puntos sobre 100. Se trata de un cava de tono amarillo pajizo con toques verdosos, con aromas a frutos secos, panadería y fruta blanca con fondo vegetal. Los expertos catadores lo han alabado gracias a su correcta acidez en boca y a su final ligeramente amargo, aunque también destacan su burbuja poco integrada. Lo mejor, su precio: 3,19 euros por una botella de 0,75 litros.

Los tres cavas recomendados por la OCU para esta Navidad (Montaje Infobae)

Con una puntuación similar, también de 94 puntos, se encuentra el Vall D´Lluna Brut, un vino espumoso que podemos encontrar en supermercados como Eroski o Caprabo. Con un precio medio de 3,39 euros, este cava destaca por su boca equilibrada, su acidez adecuada y persistente y su burbuja bien integrada. Sus aromas a fruta madura a miel, frutos secos y a brioche lo convierten en una opción perfecta para despedir el año con un brindis.

Hasta los supermercados de Alcampo tendremos que viajar para encontrar el último vino premiado por la OCU, el cava Val de Juy Brut. Con un precio medio algo más elevado, de 4,95 euros, este cava presenta un sabor equilibrado en boca, una acidez que se sostiene durante todo el trago y un amargor suave al final. De un color amarillo pajizo verdoso, tiene aromas a levadura, panadería, frutos secos y fruta blanca.