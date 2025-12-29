Los equipos de rescate indonesios reanudan la búsqueda del padre y sus tres hijos españoles desaparecidos cerca de Bali

El familiar de los cuatro desaparecidos en el naufragio pide que no se detengan las labores de búsqueda. (EFE)

Los equipos de rescate indonesios reanudan este lunes la búsqueda de cuatro españoles, un adulto y sus tres hijos menores, que desaparecieron hace cuatro días a raíz del naufragio de un barco turístico en el este de Indonesia. La zona de operaciones presenta fuertes corrientes marinas y profundidades que alcanzan los 200 metros, lo que dificulta el rastreo en el estrecho situado entre las islas de Padar y Rinca. A las tareas de rastreo se incorpora ahora el KN Puntadewa de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS), con 27 tripulantes y tres buceadores especializados a bordo, según informa Europa Press.

El suceso tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando una embarcación turística se topó con un temporal marítimo camino de Komodo. En ella, viajaba la madre y esposa de la familia desaparecida, junto a una hija que también están a salvo. Por su parte, el padre de familia y los otros tres hijos quedaron atrapados en los camarotes y no hay rastro de ellos desde entonces. La tripulación y un guía turístico también fueron atendidos en el puerto tras ser rescatados.

La tarea que hoy comienza supone el cuarto día en busca del paradero de los españoles desaparecidos durante el viaje familiar que realizaban en Indonesia. El barco de BASARNAS ha llegado en esta noche del domingo a Labuan Bajo, un punto situado a, aproximadamente, tres horas de navegación del lugar del naufragio. Uno de los rescatistas, Edy, expresó el objetivo del operativo a la Agencia EFE: “Esperamos encontrar a las víctimas lo antes posible”. También indica el rescatista que “el principal punto de búsqueda es la zona donde se cree que se hundió el barco”.

El viernes pasado desparecieron cuatro integrantes de una familia española en aguas de la isla de Labuan Bajo, en Indonesia. / Creación propia con Datawrapper

Un fuerte oleaje y una posible falla en el motor como causantes del naufragio

La desaparición de una familia residente en Valencia tras el naufragio de una embarcación turística cerca de la isla de Padar, en el parque nacional de Komodo, ha llevado a la activación de un operativo internacional de búsqueda en aguas indonesias. Las labores de rescate, coordinadas por autoridades locales y seguidas en tiempo real desde España y Yakarta, se han desarrollado en condiciones cambiantes y con una ampliación constante de la zona de rastreo marítimo, tras la recuperación de fragmentos del barco a varios kilómetros del lugar del accidente.

El naufragio ocurrió a bordo del KM Putri Sakinah, una embarcación de 20 metros de eslora que cubría una ruta turística entre Komodo y Padar. De las once personas a bordo, siete, entre ellas la madre y una hija de la familia, lograron ser rescatadas y atendidas en puerto seguro. Cuatro pasajeros, Fernando Martín y sus tres hijos menores, permanecen desaparecidos. Las autoridades han reforzado el dispositivo con más efectivos y medios, mientras que los familiares siguen de cerca cada desarrollo.

Equipos de rescate de la embarcación naufragada en Indonesia el viernes pasado. / Indonesia's National Search and Rescue Agency (BASARNAS) - Reuters

Las causas del hundimiento se atribuyen a un fuerte oleaje y condiciones meteorológicas adversas por el sistema de monzones, según la Agencia de Meteorología indonesia. Además, se investiga una posible falla en el motor del barco antes del siniestro. Las olas de hasta tres metros dificultaron las primeras operaciones de rescate y motivaron el cierre temporal de la isla de Padar a visitantes, así como la suspensión de cruceros en la zona.

Una familia reconocida en el fútbol y la hostelería valenciana

La familia Martín-Ortuño, conocida en Valencia por su vinculación al deporte y la hostelería, ha recibido muestras de apoyo institucional y social. Las gestiones de ayuda institucional se coordinan entre autoridades españolas e indonesias, y los allegados han insistido en la importancia de mantener la búsqueda activa. El testimonio del capitán y de las autoridades apunta que los desaparecidos quedaron atrapados en el camarote durante el hundimiento, mientras que las dos supervivientes adultas pudieron ser rescatadas al caer al mar.

Labuan Bajo, punto de partida del barco accidentado, es un destino turístico clave y puerta de acceso al Parque Nacional de Komodo. El incremento del turismo en la región plantea desafíos para la seguridad marítima, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan los riesgos de accidentes. Hasta el momento solo se han hallado restos del barco y pertenencias, y el operativo de búsqueda permanece activo con la colaboración de las autoridades y el seguimiento permanente de los familiares y la diplomacia española.