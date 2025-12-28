España

Los equipos de rescate en Indonesia reanudan la búsqueda de un español y sus tres hijos tras su desaparición

La familia desapareció el viernes sobre las 20 horas cuando se encontraba en una embarcación cerca del este de Bali, en la isla de Padar

El grupo de Búsqueda indonesa
El grupo de Búsqueda indonesa nacional y la Agencia de Rescate (BASARNAS) reactivan la búsqueda de la familia española desaparecida. / Cedida a Reuters

Los equipos de rescate de Indonesia, donde han desaparecido cuatro miembros de una familia española, reanudan las actividades de búsqueda. Los operativos se han puesto en marcha a las 22:30 horas españolas, aproximadamente (el equivalente a las 6:30 horas del domingo en el país asiático), para tratar de localizar a un padre y sus tres hijos después de que saliesen a navegar en la isla de Padar, al este de Bali el pasado viernes.

Las autoridades asiáticas trabajan en la localización del casco del barco hundido, tras el testimonio del capitán que ubicó por última vez a los cuatro desaparecidos, ciudadanos españoles, en su camarote. La búsqueda continúa, por tanto, en las aguas próximas a la isla al este de Bali, donde ocurrió el accidente. Así lo ha confirmado Fathur Rahman, director del equipo de rescate en Maumere, a la agencia EFE. La embarcación turística KM Putri Sakinah se hundió hacia las 20:30 del viernes, lo que desencadenó una operación con lanchas y equipos de buceo en la zona.

La autoridad portuaria de Labuan Bajo, un destino turístico frecuente, atribuyó el naufragio a condiciones marítimas adversas, aunque no se descarta que pudiese haber alguna falla en el motor. En la embarcación viajaban once personas, de las cuales siete de ellas han sido rescatadas: la madre y esposa del desaparecido y otra de las hijas, cuatro tripulantes y un guía turístico. Todos ellos han sido atendidos por la oficina del puerto tras su rescate.

La isla de Padar, cerrada a la llegada de cruceros por el temporal

Según ha informado Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentra en contacto con las autoridades indonesias. Además, el consulado de Yakarta ha accedido a prestar atención a los dos españoles rescatados, así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familias de los afectados.

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, dos adultos y dos niños, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali. El servicio de emergencia indonesio SAR explicó en un comunicado que los desaparecidos (una pareja y sus dos hijos) son procedentes de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Tras el naufragio del barco turístico, las autoridades portuarias locales han emitido una orden de cerrar temporalmente los cruceros a las islas de Padar y Komodo. Según ha informado la agencia de noticias Antara, la decisión se toma por la previsión de condiciones meteorológicas extremas y para facilitar las operaciones de búsqueda y rescate de los cuatro pasajeros españoles que todavía permanecen desaparecidos. La isla se ubica en el Parque Nacional de Komodo, Patrimonio Mundial de la UNESCO, especialmente conocido por sus paisajes, sus playas y su fauna, entre la que destaca el dragón de Komodo. Así, el enclave atrae cada año a miles de visitantes que buscan practicar buceo, senderismo y tours de vida silvestre.

