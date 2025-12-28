España

Álvaro Ortuño, hermano de la superviviente del naufragio en Indonesia: “Quiero dar las gracias a todas las personas involucradas en el rescate”

En un vídeo difundido en inglés, el familiar ha pedido que se siga buscando a los cuatro españoles desaparecidos

El familiar de los cuatro desaparecidos en el naufragio pide que no se detengan las labores de búsqueda. (EFE)

Dos días después del naufragio en el que Fernando Martín y sus hijos desaparecieron, la familia continúa pidiendo desde España que la búsqueda continúe. Este domingo, Álvaro Ortuño, cuñado de Marín, ha querido dar las gracias a todos los voluntarios y equipos involucrados en las labores de rescate, que trabajan sin descanso para encontrar al español y los niños.

“Desde lo más profundo de mi corazón, queremos daros las gracias a todas las personas y todos los grupos involucrados en las misiones de rescate”, ha expresado en un vídeo grabado desde Indonesia. Ortuño se ha dirigido en inglés a los equipos del puerto de Labuan Bajo, el equipo de marines, la policía, las asociaciones de turistas y otras organizaciones e instituciones públicas involucradas, así como al Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Ortuño es el hermano de Andrea, mujer de Fernando Martín y madre de los tres menores desaparecidos en el naufragio. La mujer se encontraba con su familia en la embarcación hundida con su hija y ambas fueron rescatadas, pero el hombre y los niños no tuvieron la misma suerte. “Nuestro corazón está roto”, ha aseverado Ortuño en su vídeo.

El cuñado ha agradecido también a los medios de comunicación y a los voluntarios involucrados en las labores de rescate. “Sin vosotros, no habría esperanza”, ha asegurado. Ortuño ha concluido su mensaje pidiendo que la búsqueda no se detenga. “Seguid presionando, seguid presionando”, ha dicho.

Se reanudan las labores de búsqueda en Indonesia

Zona donde se busca a
Zona donde se busca a los españoles desaparecidos tras un naufragio en Indonesia. (Europa Press)

La familia española afectada por el naufragio en Indonesia permanece en vilo tras la desaparición de Fernando, de 44 años, junto a sus hijos Elia (12), Kike (10) y Mateo (9). La embarcación turística en la que viajaban se hundió el pasado viernes a causa de un temporal, si bien las autoridades no descartan que se produjeran fallos en el motor que contribuyesen al accidente.

El Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) ha retomado en la madrugada del domingo las labores de búsqueda, tras una pausa durante la noche del sábado. El área de trabajo se ha ampliado a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente. Por el momento, unas 80 personas trabajan en el operativo, al que se unirán otros 27 rescatistas y personal de apoyo; y se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad, entre otros dispositivos.

Según han explicado las autoridades y ha recogido EFE, la embarcación se partió antes de comenzar a hundirse. En el momento del accidente, los desaparecidos “estaban atrapados en el camarote” mientras la sección del barco en la que se encontraban empezó a sumergirse. A bordo del barco también se encontraban Andrea Ortuño, la madre de los pequeños, y otra hija de la familia, quienes lograron sobrevivir. Ambas se encontraban en la parte más alta de la embarcación cuando esta se partió, lo que provocó que salieran despedidas al agua y pudieran ser rescatadas posteriormente. En los próximos días, la menor volverá a España junto a parte de su familia, pero Andrea Ortuño continuará en el país asiático, según ha explicado el abuelo materno de la pequeña.

Los accidentes marítimos son habituales en esta región debido a infraestructuras insuficientes, sobrecarga de pasajeros y mercancías, cumplimiento insuficiente de las normativas de seguridad y condiciones meteorológicas adversas. El Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto con las autoridades indonesias. Por su parte, el consulado de Yakarta ha accedido a prestar atención a las dos españolas rescatadas.

