La Aemet activa el aviso rojo en Murcia: “Ahora la intensidad de la lluvia es menor, pero puede haber impactos corriente abajo”

La Agencia Estatal de Meteorología pide precaución en la provincia de Valencia,donde se esperan acumulados “muy importantes” que podrían superar de forma puntual una intensidad de 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas

Activa la alerta meteorológica por lluvias torrenciales en la Región de Murcia. (Aemet)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel rojo de alerta -que implica “riesgo extraordinario”- por lluvias torrenciales en la comarca de Vega del Segura en la Región de Murcia. El aviso llega después de un registro más de 60 litros por metro cuadrado en una hora en Fortuna y Albanilla. “Ahora la intensidad de la lluvia es menor, pero puede haber impactos corriente abajo”, advierte el organismo público, que insta a extremar las precauciones.

El máximo nivel de aviso, que permanecerá vigente hasta las 11:59 de este domingo, afecta al interior de la provincia, donde se han registrado importantes acumulaciones de agua, cuyo desplazamiento puede resultar peligroso. De este modo, se esperan al menos 35 litros por metro cuadrado en una hora en la Vega del Segura. En el resto de la región, el aviso está en nivel amarillo -que significa “riesgo bajo”- ante la previsión de acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora, una cifra que se eleva a 20 litros en el Altiplano. Pero, esta no es la única región del este de la península que se ve afectada.

“Mucha precaución” en Valencia

La Aemet también ha pedido “mucha precaución en las próximas horas en la provincia de Valencia“, en un mensaje que ha publicado en su cuenta de X a las 10:40 de este domingo. La zona está actualmente en nivel naranja. La previsión marca acumulados de lluvia “muy importantes”. De hecho, advierten de que localmente se podrían superar los 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas. “Puede haber impactos graves por inundaciones y crecidas de cauces”, añaden.

Alicante también se está viendo afectada. A través de sus redes sociales, la Aemet de la Comunidad Valenciana ha explicado que las precipitaciones con tormenta que han tenido intensidad torrencial en zonas de la Región de Murcia próximas a la provincia de Alicante, han dejado en los Desamparados (Orihuela) una intensidad “fuerte” con 29 litros por metro cuadrado acumulados. No obstante, el temporal se desplaza lentamente hacia el norte con intensidad fuerte. De hecho, “se ha formado una tormenta en las playas del norte de la Safor, en la zona de Xeraco”, apuntan.

Mapa de alertas meteorológicas para este domingo, 12 de diciembre de 2025. (Aemet)

304 incidencias en 27 municipios de Málaga por la borrasca

Hasta ahora, la peor parte de la borrasca se la ha llevado la provincia de Málaga, donde se envió un aviso Es-Alert ante las lluvias torrenciales. Hasta primera hora de este domingo, se habían registrado 304 incidencias en 27 municipios de la provincia. Durante el sábado, la estación de Marbella, Puerto (Málaga) alcanzó los 77,8 litros por metro cuadrado, 73,8 se obtuvieron en Coín, 63,4 en Benahavís y 30,6 en Álora, también en la provincia malagueña, mientras que en San Roque (Cádiz) se anotaron 54,6.

Ante este escenario, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedía “mucho cuidado, sentido común, responsabilidad y cabeza” a través de su cuenta de X. Junto a sus advertencias -“por favor, que nadie baje la guardia esta noche en Málaga”- publicaba un video en el que se aprecia la cantidad de agua que bajaba por las calles.

Cártama ha sido uno de los municipios más afectados. En las primeras horas de la noche el servicio de Emergencias de Andalucía recibía avisos por anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce -que ha alcanzado niveles históricos, aunque ahora su nivel es descendente- que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana.

Además, se han registrado algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama que han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos. A esta hora, ninguna persona ha acudido al albergue habilitado para su acogida.

Varios bomberos realizan una intervención en la Estación de Cártama (Málaga) por las intensas precipitaciones. (Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía)

Los Bomberos también han rescatado a tres personas (dos adultos y un menor) atrapadas en una casa inundada por el desbordamiento del Arroyo de Vadeurraca; mientras que en una finca en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

