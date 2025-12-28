España

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo| La Guardia Civil busca a dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín (Málaga)

La Agencia Estatal de Meteorología pide precaución en la provincia de Valencia, donde se esperan acumulados “muy importantes” que podrían dejar acumulados de 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas

Efectivos de Infoca, policía local
Efectivos de Infoca, policía local y del Ayuntamiento colaboran en las labores de limpieza de las calles este domingo en Estación de Cártama después de los problemas sufridos anoche en la localidad por la crecida del río, a 28 de diciembre de 2025. (EFE/ Carlos Díaz)

La borrasca no da tregua. Después de una noche de destrozos e inundaciones en la provincia de Málaga y una mañana de lluvias torrenciales en el interior de la Región de Murcia, la provincia de Valencia se prepara ante la previsión de fuertes precipitaciones. Se esperan acumulados de agua puntuales de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activos los avisos en el este del país. “Puede haber impactos graves por inundaciones y crecidas de cauces”, advierten.

El organismo público ha pedido “mucha precaución en las próximas horas en la provincia de Valencia“, en un mensaje que ha publicado en su cuenta de X esta mañana. La zona está actualmente en nivel naranja. La previsión marca acumulados de lluvia “muy importantes”. A través de sus redes sociales, la Aemet de la Comunidad Valenciana ha explicado que las precipitaciones con tormenta que han tenido intensidad torrencial en zonas de la Región de Murcia próximas a la provincia de Alicante, han dejado en los Desamparados (Orihuela) una intensidad “fuerte”con 29 litros por metro cuadrado acumulados.

Ahora, el temporal se desplaza lentamente hacia la provincia de Valencia con intensidad fuerte. De hecho, la Aemet detalla que “el núcleo de tormenta a esta hora con precipitaciones de intensidad fuerte o muy fuerte que cruza en diagonal la provincia de Valencia, desde la zona de Barxeta y Simat, pasando por Carcaixent, Guadassuar, Carlet y penetrando en la Hoya de Buñol y Plana de Utiel”. Es decir, no llueve en el litoral, pero lo hace en sierras de prelitoral. “La intensidad no es como en grandes temporales de otoño, pero están siendo tormentas persistentes, por lo que se pueden producir crecidas de barrancos y ramblas”, advierten.

14:18 hsHoy

El temporal que afecta a buena parte de la Comunitat Valenciana y Murcia ha provocado el desalojo preventivo de viviendas en el municipio alicantino de Benferri y el desbordamiento de varios barrancos en la rambla del río Vaca (en la comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela.Según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación celebrada en el complejo de La Eliana, la mayor cantidad de lluvia se concentra en las comarcas de La Safor y La Ribera, especialmente en Simat, Carcaixent, l’Alcudia y Guadassuar.El conseller ha pedido precaución a los conductores que circulen por la A-7, por embalsamientos de agua, y también a los de la A-3, especialmente en las zonas e Buñol, Utiel y Requena, porque se pueden encontrar con granizadas.En Alicante, en el municipio de Benferri, se han desalojado de forma preventiva “siete u ocho viviendas”, ha explicado el conseller.“Se espera que las lluvias intensas sigan hasta las 18:00 o 19:00 horas, aunque el avisa naranja seguirá activo hasta la medianoche”, ha explicado Valderrama.La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que también ha estado presente en la reunión de coordinación, ha informado de que la Guardia Civil ha intervenido en la Vega Baja (Alicante) por el episodio de lluvias intensas, si bien los mayores acumulados se esperan en La Safor y La Ribera.Por ello, ha pedido precaución a los conductores y ha explicado que “se han puesto en funcionamiento todos los paneles informativos de la DGT para dar información en tiempo real”.“Se ha producido algún embalsamiento de agua y granizo en la zona de l’Alcudia, Carlet y Massalavés, en la AP-7, y se esperan también lluvias intensas en la zona de Buñol, por lo que es necesario que todos los municipios por donde discurren ramblas pequeñas y cortas estén avisados”, ha insistido. EFE

14:04 hsHoy

Dos desaparecidos en Málaga tras las lluvias torrenciales

La Guardia Civil busca a dos personas que desaparecieron este sábado a causa de las lluvias torrenciales en Alhaurín el Grande (Málaga). El alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, ha confirmado que podrían haber sido arrastrados por la riada a las 21:00, cuando estarían saliendo de un negocio. El cuerpo de seguridad ha activado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a estas dos personas.

13:44 hsHoy

La Safor y la Ribera sufren las lluvias más intensas

A principios de la tarde, las precipitaciones “más intensas” se están registrando en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera. De hecho, el agua ya ha provocado desbordamientos de algunos barrancos como Barxeta y la rambla de Abanilla en Orihuela. Lo ha expuesto el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, que ha presidido esta mañana una reunión de coordinación ante el episodio de lluvias. Valderrama ha recordado que desde las 07.00 horas está decretada una alerta naranja en toda la provincia de Valencia y, posteriormente, una alerta amarilla en la provincia de Alicante y en la zona sur de la provincia de Castellón.

El titular de Emergencias del Consell ha especificado que “las lluvias más intensas se están produciendo actualmente en la Safor y la Ribera, en concreto en municipios como Simat de la Valldigna, Carcaixent, Alcudia y Guadassuar”. Esto también se asocia, ha puntualizado, a un incremento del río Vaca, “que puede producir problemas en los cauces y barrancos asociados”.

13:40 hsHoy

Los vecinos de Beniel (Murcia) han sido los últimos en recibir un Es-Alert por la borrasca

Los vecinos de Beniel (Murcia) reciben un mensaje Es-Alert ante el riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho

La Agencia Estatal de Meteorología pide precaución en la provincia de Valencia,donde se esperan acumulados “muy importantes” que podrían superar de forma puntual una intensidad de 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas

Activa la alerta meteorológica por
Activa la alerta meteorológica por lluvias torrenciales en la Región de Murcia. (Aemet)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel rojo de alerta -que implica “riesgo extraordinario”- por lluvias torrenciales en la comarca de Vega del Segura en la Región de Murcia. El aviso llega después de un registro más de 60 litros por metro cuadrado en una hora en Fortuna y Albanilla. “Ahora la intensidad de la lluvia es menor, pero puede haber impactos corriente abajo”, advierte el organismo público, que insta a extremar las precauciones.

13:25 hsHoy

Activas las alertas en la Comunidad Valenciana

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado sus alertas por fenómenos meteorológicos. Para este domingo, se activa la alerta por lluvias en nivel naranja y el nivel amarillo por tormentas en toda la provincia de Valencia.

Por su parte, en la provincia de Alicante, el nivel de avisos por lluvias es amarillo, del modo que en Castellón.

