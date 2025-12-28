Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo| La Guardia Civil busca a dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín (Málaga)

Efectivos de Infoca, policía local y del Ayuntamiento colaboran en las labores de limpieza de las calles este domingo en Estación de Cártama después de los problemas sufridos anoche en la localidad por la crecida del río, a 28 de diciembre de 2025. (EFE/ Carlos Díaz)

La borrasca no da tregua. Después de una noche de destrozos e inundaciones en la provincia de Málaga y una mañana de lluvias torrenciales en el interior de la Región de Murcia, la provincia de Valencia se prepara ante la previsión de fuertes precipitaciones. Se esperan acumulados de agua puntuales de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activos los avisos en el este del país. “Puede haber impactos graves por inundaciones y crecidas de cauces”, advierten.

El organismo público ha pedido “mucha precaución en las próximas horas en la provincia de Valencia“, en un mensaje que ha publicado en su cuenta de X esta mañana. La zona está actualmente en nivel naranja. La previsión marca acumulados de lluvia “muy importantes”. A través de sus redes sociales, la Aemet de la Comunidad Valenciana ha explicado que las precipitaciones con tormenta que han tenido intensidad torrencial en zonas de la Región de Murcia próximas a la provincia de Alicante, han dejado en los Desamparados (Orihuela) una intensidad “fuerte”con 29 litros por metro cuadrado acumulados.

Ahora, el temporal se desplaza lentamente hacia la provincia de Valencia con intensidad fuerte. De hecho, la Aemet detalla que “el núcleo de tormenta a esta hora con precipitaciones de intensidad fuerte o muy fuerte que cruza en diagonal la provincia de Valencia, desde la zona de Barxeta y Simat, pasando por Carcaixent, Guadassuar, Carlet y penetrando en la Hoya de Buñol y Plana de Utiel”. Es decir, no llueve en el litoral, pero lo hace en sierras de prelitoral. “La intensidad no es como en grandes temporales de otoño, pero están siendo tormentas persistentes, por lo que se pueden producir crecidas de barrancos y ramblas”, advierten.