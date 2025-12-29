Elena Casado Pineda, médica: “La artrosis no tiene cura, pero sí tratamiento, y es importante saberlo”

(Freepok)

Con el paso de los años, es innegable que la movilidad y la fuerza se van reduciendo considerablemente. Uno de los puntos que más suelen sufrir son las articulaciones, un factor que resulta muy limitante a la hora de llevar a cabo las tareas cotidianas.

Una de las consecuencias más comunes es la artrosis, una dolencia crónica y degenerativa que afecta a miles de personas. Elena Casado Pineda, una médica que publica contenido en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@medicilio) en el que profundiza sobre este problema. “Ojo, no tiene cura, igual que no la tiene el envejecimiento del cuerpo en general. Pero sí que tiene tratamiento”, comienza explicando la experta.

Cómo tratar la artrosis

La especialista insiste en una idea clave: que no exista una cura definitiva no significa que el paciente esté condenado a empeorar sin remedio. La artrosis puede abordarse de múltiples maneras y, con el enfoque adecuado, es posible frenar su avance, mejorar la función de la articulación afectada y reducir de forma notable el dolor.

En algunos casos, incluso se pueden lograr pequeñas mejoras estructurales que permitan ganar calidad de vida y retrasar durante muchos años soluciones más agresivas como la cirugía o la colocación de una prótesis.

Uno de los primeros errores que señala es normalizar el dolor articular prolongado. Cuando se empiezan a tener molestias de forma recurrente, se suele pensar que son cosas de la edad, pero no es así. Es fundamental profundizar en el origen del problema mediante pruebas que permitan saber exactamente qué está ocurriendo en esa articulación.

También pone el foco en la idea de que no todos los abordajes terapéuticos son iguales ni tienen el mismo objetivo. Limitar el tratamiento a infiltraciones de corticoides de forma repetida no soluciona el problema de fondo y, además, puede no ser la mejor opción a largo plazo.

Existen alternativas que buscan no solo aliviar el dolor, sino mejorar el estado de la articulación y ralentizar el proceso degenerativo. Entre ellas se encuentran técnicas como el uso de ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas, que ya se aplican en muchos centros hospitalarios.

Por último, la especialista pone el acento en un problema estructural que agrava aún más la situación de quienes padecen artrosis: la falta de información. Muchos pacientes no son conscientes de que existen opciones terapéuticas más allá de los tratamientos convencionales que se les suelen ofrecer en un primer momento.

Esta desinformación hace que numerosas personas asuman el dolor y la limitación funcional como algo inevitable, llegando a convivir durante años con una merma importante de su calidad de vida.

Cómo cuidar tus articulaciones

Cuidar las articulaciones es clave para mantener la movilidad y prevenir el deterioro con el paso del tiempo. Uno de los aspectos más importantes es mantener un peso saludable, lo que reduce la sobrecarga articular.

El ejercicio regular, adaptado a cada edad y condición, ayuda a fortalecer los músculos que protegen las articulaciones y mejora su estabilidad. También es importante evitar deportes agresivos para las articulaciones y cuidar la postura corporal.