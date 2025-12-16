España

Jacobo Rodríguez, investigador: “La regeneración del cartílago ya no es una ilusión, empezamos a tener evidencia de calidad”

Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista ‘Science’ ha mostrado evidencia de calidad sobre la posibilidad de regenerar el cartílago dañado, tanto en ratones como en tejido humano

Dos de ellos eran con ratones, y uno con explantes de cartílago humano de pacientes con artrosis. (Adobe Stock)

Durante décadas, la regeneración del cartílago ha sido uno de los mayores desafíos de la medicina, especialmente para quienes sufren lesiones articulares o enfermedades como la osteoartritis. Ahora, nuevos hallazgos científicos sugieren que no solo es posible detener el daño, sino incluso revertirlo, ofreciendo esperanza a millones de pacientes en todo el mundo.

Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista Science ha mostrado evidencia de calidad sobre la posibilidad de regenerar el cartílago dañado, tanto en ratones como en tejido humano, un avance que podría cambiar la forma en que se abordan enfermedades como la osteoartritis.

Jacobo Rodríguez, investigador y creador de contenido, ha compartido en TikTok el informe con sus seguidores y ha celebrado que “la regeneración de cartílago ya no es una ilusión. Empezamos a tener evidencia de calidad”.

El estudio en breve

El especialista ha explicado en el video que “la inhibición de una enzima, que se denomina quince PGHD, ha conseguido regenerar el cartílago, incluso cuando estaba destruido; ha conseguido revertirlo”.

También ha destacado que esta enzima actúa principalmente reduciendo los niveles de prostaglandinas en los tejidos, unas moléculas que “son totalmente clave para la regeneración de los tejidos”. De hecho, señaló que el uso de antiinflamatorios o incluso la aplicación de hielo podría disminuir estas prostaglandinas, afectando la capacidad de regeneración.

Los resultados del estudio muestran que, al inhibir esta enzima, los niveles de prostaglandina PG2 se restauran y el cartílago comienza a regenerarse, incluso en casos de daño severo. Además, se observó regeneración en tejidos relacionados con el envejecimiento muscular y meniscal.

La regeneración se demostró consistentemente en tres modelos:

  • Ratones con degeneración de cartílago asociada a la edad.
  • Ratones con degeneración de cartílago postraumático, donde también se redujo el dolor y la inflamación.
  • Explantes de cartílago humano de pacientes con artrosis.

Un hallazgo particularmente relevante

El investigador destacó un hallazgo particularmente relevante: “La vía regenerativa no dependió de células madre, como se ha intentado en muchas ocasiones y se ha fracasado, sino que se consiguió modificar el fenotipo de las células que ya estaban ahí”. Esto subraya la importancia de las prostaglandinas para que las células existentes puedan regenerar el tejido.

Los investigadores realizaron estos experimentos primero en ratones con daño traumático y degenerativo del cartílago, y posteriormente en tejido humano, confirmando que la regeneración completa del cartílago es posible mediante este enfoque.

Este descubrimiento abre nuevas puertas para el desarrollo de terapias que podrían revertir el daño articular sin necesidad de recurrir a trasplantes o tratamientos basados en células madre, marcando un avance significativo en la medicina regenerativa.

La importancia de los resultados y futuras implicaciones

Estos hallazgos representan un avance considerable en la medicina regenerativa, ya que abren la puerta a terapias que podrían restaurar el cartílago dañado sin necesidad de trasplantes ni tratamientos basados en células madre.

Aunque aún se requieren más estudios y ensayos clínicos, la investigación ofrece una nueva esperanza para millones de personas que sufren enfermedades articulares, acercando la posibilidad de recuperar movilidad y calidad de vida.

