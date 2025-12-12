España

David, terapeuta: “Corregir tu postura es muy fácil, pero no puedes hacerlo de forma consciente. Tienes que crear un patrón”

Tener una buena posición corporal ayuda a evitar dolores y lesiones y tiene una conexión directa con la salud mental

Mejorar la postura corporal se tiene que hacer de forma consciente (Tiktok @recuperacionfuncional / Montaje Infobae)

La postura es, a resumidas cuentas, cómo se sostiene el cuerpo. Una buena posición corporal es fundamental para verse mejor. A largo plazo, es esencial cuidarla, ya que es una parte importante de la salud. Mantener el cuerpo en la colocación correcta, ya sea en movimiento o quieto, ayuda a evitar dolores, lesiones u otros problemas de salud.

La clave se encuentra en la columna vertebral. Esta tiene tres curvas naturales: en el cuello, en la parte media de la espalda y en la parte baja de la espalda. La postura correcta ayuda a mantener estas curvas y no a aumentarlas. En una buena pose, la cabeza debe permanecer erguida sobre los hombros y estos, a su vez, deben estar alineados con las caderas.

Entre algunos de los perjuicios que tiene mantener una mala postura se encuentran desgastar la columna vertebral, causar dolor en el cuello, hombros o espalda, disminuir la flexibilidad o afectar al equilibrio. Si, visto esto, crees que tienes una mala postura, la noticia positiva es que mejorarla es muy sencillo.

Cómo mejorar la postura del cuerpo

David es terapeuta y ayuda a aliviar los dolores de rodillas, cadera, espalda, cuello u hombros. En sus redes sociales (@recuperacionfuncional) cuenta con más de dos millones de seguidores combinados. En uno de sus últimos vídeos trata el tema de la mejora en la postura corporal.

“Corregir la postura es muy fácil, pero no puedes hacerlo de forma consciente”, advierte el especialista. Recomienda crear un patrón motor inconsciente para hacerlo de forma automática a través del ejercicio. Y el proceso es el siguiente: activar glúteos y ombligo y hombros atrás y abajo. Otra forma es la sentadilla: “Flexiono, subo, activo glúteos, ombligo y hombros”, cuenta sobre cómo hacerlas bien.

Por otra parte explica la técnica de la “alineación postural”. Esta es la posición anatómica correcta del cuerpo que permite movimientos saludables. Sobre esto, David explica que aplicarla en los ejercicios crea un patrón neuromuscular y mejora la postura muy rápido.

En tiempos de tecnología, es habitual en trabajos de oficina mantenerse durante horas sentado frente a la pantalla del ordenador. Aquí también es fundamental cuidar la postura, ya que una posición encorvada puede causar tensión en hombros, cuello o espalda.

Lo que transmite la postura del cuerpo

La postura del cuerpo no es importante solo en salud, sino también en imagen. Esta cuestión física está directamente relacionada con la salud mental, mostrando una interconexión profunda. Pequeños ajustes en la posición física influyen de forma directa en la confianza, el bienestar emocional o en la percepción que los demás tienen de nosotros.

El “tech neck” es una lesión por uso repetitivo producida por la flexión constante del cuello al mirar hacia abajo para interactuar con dispositivos electrónicos.

La forma en la que nos sentamos, caminamos o estamos de pie es un espejo de las emociones que estamos viviendo. Y, al igual que las emociones cambian la postura, también ocurre al revés. Esto se debe a la conexión de ambas con el sistema nervioso. Por ejemplo, la ciencia ha conseguido demostrar que tener una postura erguida muestra una relación directa con la confianza. Por el contrario, la postura encorvada se vincula con la tristeza.

