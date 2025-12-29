Carreteras anegadas, casas destrozadas y el miedo al fantasma de la DANA: las consecuencias de la borrasca en Andalucía, Murcia y Valencia

Las fuertes lluvias han dejado dos muertos, un desaparecido cuya búsqueda permanece activa, y daños materiales en el este de Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana

La borrasca que ha arrojado agua con fuera durante todo el fin de semana en el sureste del país ha dejado una estampa de destrucción. El temporal -que empieza a remitir este lunes- ha provocado una estela de inundaciones, cortes en infraestructuras y víctimas mortales en Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar el nivel rojo de aviso por “riesgo extraordinario” en regiones de las tres comunidades autónomas en distintos momentos del fin de semana. Los vecinos recibieron también en sus teléfonos un mensaje que rogaba que se extremaran las precauciones.

El sábado, las lluvias causaron numerosos daños materiales en las provincias de Málaga y Granada, las dos provincias más afectadas por el temporal aquella jornada. En Málaga, dos personas desaparecieron arrastradas por el agua. Eran dos amigos de 50 años que viajaban en una furgoneta que ha aparecido destrozada a más de un kilómetro de donde le perdieron la pista. El domingo localizaron el cadáver de uno de ellos, mientras que la búsqueda del otro continúa este lunes. En Íllora (Granada), la crecida de un arroyo también se cobró la vida de un joven motorista, cuyo cuerpo ha sido encontrado este lunes.

El mensaje emitido a la población del litoral sur de Valencia. (EFE/ Kai Forsterling)

Durante la jornada del domingo, el desplazamiento de la borrasca de sur a norte por el área mediterránea desplazó las incidencias a la Región de Murcia y la provincia de Valencia, las zonas más castigadas durante la pasada jornada. Los vecinos también recibieron el mensaje Es-Alert. En la Región de Murcia, llegó al municipio de Beniel ante el riesgo de desbordamiento de un cauce. En la Comunidad Valenciana, en mensaje llego a población del litoral sur de Valencia, donde esta noche se han llegado a superar registros de más 200 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.

La lluvia hizo de las calles ríos improvisados que arrastraron coches, ramas arrancadas y cualquier objeto que se hubiera desprendido. El agua también se coló en los sótanos, las cocheras y las casas y, cuando por fin se ha ido, ha dejado a su paso una estela de barro y destrozos que afectan a decenas de municipios.

Dos muertos, un desaparecido y medio millar de incidencias en Andalucía

En Andalucía, el número de incidencias atendidas por el servicio de Emergencias 1-1-2 a causa del temporal ha rozado el medio millar (474) entre el mediodía del sábado y las 18:30 horas del domingo. En un comunicado, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, detalla que la mayoría de incidencias se han registrado en la provincia de Málaga (343 avisos), con repunte de casos en Granada (58) y Almería (48) a medida que la tormenta avanzaba hacia el este.

Entre los sucesos más graves figuran el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los dos varones de 53 y 54 años desaparecidos en Alhaurín el Grande (Málaga) desde la noche del sábado; la furgoneta que conducían ha aparecido vacía y gravemente dañada. Un operativo coordinado por la Guardia Civil, en el que participan el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Nacional y Policía Local, mantiene la búsqueda del segundo desaparecido. Otro operativo de Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil encontraba esta mañana al un motorista desaparecido en Íllora (Granada), arrastrado cuando intentaba cruzar un arroyo en la Sierra de Parapanda.

Efectivos del cuerpo de bomberos durante las labores de búsqueda en el río Fahala, de los dos hombres, de 53 y 54 años, desaparecidos después de el río arrastrara la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande (Málaga), a 28 de diciembre de 2025. (EFE/ Carlos Diaz)

Por provincias, Málaga ha sufrido la mayor parte de las consecuencias del temporal, contabilizando 343 incidencias relacionadas con acondicionamiento de calles y calzadas, limpieza de lodos y barro, y la intervención de equipos como EMA Infoca. En Granada, los profesionales de emergencias han atendido cerca de sesenta avisos en diferentes municipios, como Motril, Aldeire, Almuñécar, Armilla, Granada capital, Guadix y otros. Las asistencias han estado relacionadas con inundaciones en viviendas y calles, cortes de carreteras por nieve y barro, vehículos bloqueados y caída de árboles y piedras.

En cuanto a la red viaria, la carretera A-4030 en Güejar Sierra ha permanecido cortada temporalmente por acumulación de nieve. En la A-337, al menos 20 vehículos han quedado atrapados por la nieve en la zona de Aldeire, lo que ha obligado a cortar la vía entre los kilómetros 11 y 41. En Almería, el balance incluye medio centenar de incidentes derivados del desbordamiento de ramblas, desprendimientos, vehículos atascados en la nieve, problemas en el asfaltado, y dificultades en el alcantarillado. Los bomberos del Levante Almeriense han rescatado a una persona atrapada por el agua en el interior de su coche en Pulpí, después de que el vehículo comenzase a inundarse por el desbordamiento de un bancal. Se han registrado desprendimientos en la AL-7107 en Vera y Cuevas de Almanzora, así como en la AL-8105, que ya ha quedado abierta aunque con restricciones. Además, la carretera CO-4207 entre Jarata y La Zarza (Córdoba) ha permanecido cortada en ambos sentidos.

Efectivos de Infoca, policía local y del Ayuntamiento colaboran en las labores de limpieza de las calles este domingo en Estación de Cártama después de los problemas sufridos anoche en la localidad por la crecida del río, a 28 de diciembre de 2025. (EFE/ Carlos Díaz)

82 llamadas a emergencias en la Región de Murcia

En la Región de Murcia, hasta las 16:00 horas del domingo, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 ha gestionado 61 incidentes relacionados directamente con el temporal y ha recibido un total de 82 llamadas. Los principales motivos han sido achiques de agua (13), obstáculos en la vía (12), solicitudes de información ciudadana (9) y rescates o salvamentos en agua dulce (seis). Entre los municipios más afectados figuran Murcia (15 avisos), Abanilla (nueve), Alhama de Murcia (ocho), Beniel y Molina de Segura (cinco cada uno), además de Fortuna (cuatro) y Santomera (tres).

Emergencias y daños en la Comunidad Valenciana

Durante el domingo, el Centro de Coordinación de Emergencias declaró la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la provincia de Valencia. Las precipitaciones intensas causaron el desvío de nueve vuelos en el Aeropuerto de Manises y el corte de la línea 1 de Metrovalencia entre Alginet y Castelló. Según Aena, los vuelos han sido derivados a Palma (dos), Barcelona (cuatro), Madrid (dos) y Castellón (uno). La empresa ha instado a consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos y a extremar la precaución en los desplazamientos. Por su parte, desde Metrovalencia se ha informado de la suspensión del servicio entre Alginet y Castelló a causa de las lluvias.

El Consorcio Provincial de Bomberos reforzó sus dispositivos con una dotación adicional en cada parque, refuerzos en la sala de control y patrullas para vigilar los cauces y ríos mediante brigadistas forestales. Esta noche, han tenido que sacar sobre una balsa a una paeja de nonagenarios en Carcaisent. Además, la Guardia Civil evacuó preventivamente a 38 vecinos de la calle Levante en La Pobla Llarga (Valencia), cerca del barranco de Barxeta, ante el riesgo de desbordamiento. Los afectados han sido trasladados temporalmente a la casa de la juventud del municipio para ser atendidos, según ha informado la Generalitat.

Las precipitaciones acumuladas durante la jornada pasada han superado los 180 litros por metro cuadrado en diversos puntos de la región, especialmente en observatorios de Guadassuar, Bolbaite, Carcaixent y Rafelguaraf, donde se han rebasado los 100 litros en zonas del prelitoral valenciano. El observatorio del IES Didín Puig en Guadassuar ha consignado más de 200 litros por metro cuadrado.

Desde Aemet han indicado que continúa lloviendo en gran parte de la provincia de Valencia, especialmente en el litoral y en el prelitoral, donde persisten tormentas, aunque con menor intensidad, y presencia de rayos desde Llutxent hasta Silla y Catarroja. Pero la borrasca ha perdido fuerza y este martes abandonará el territorio. Durante esta jornada, permanecen activos los avisos por lluvias, pero en nivel amarillo -que implica “riesgo bajo”-. En concreto, están vigentes en la región murciana de Campo de Cartagena y Mazarrón; en el litoral de las provincias de Valencia y Castellón; y en todas las islas del archipiélago balear. La previsión marca lluvias, tormenta y granizo, que todavía pueden caer de forma fuerte y persistente en regiones de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la borrasca ya se aleja y deja tras ella un tiempo anticiclónico.

El fantasma de la DANA de Valencia de 2024

Las fuertes lluvias que no cesan, las inundaciones, las calles y carreteras anegadas por el agua y el sonido que emiten los teléfonos al unísono cuando llega el mensaje de Es-Alert retrotraen a muchos al día de DANA de valencia de 2024, que llevó por delante 237 vidas —229 en la provincia de Valencia, siete en Castilla-La Mancha (seis en Letur y una en Mira) y una en Málaga (Andalucía)—. Las redes sociales se llenaban este fin de semana que mensajes acampados de fofos y videos que mostraban los destrozos que estaba provocando el aguacero y pedían que se enviará cuando antes un mensaje de alerta a la población.