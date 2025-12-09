Bertín Osborne sale en defensa de Gabriela Guillén en medio de la polémica por la paternidad de su hijo en común: “Ni interesada ni pesetera”

Bertín Osborne posa durante el photocall de la XVIII edición de los Premios Escaparates (Europa Press Reportajes / Europa Press)

La polémica en torno a la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén volvió a ocupar la atención televisiva después de que Marisa Martín-Blázquez asegurara en el programa Fiesta que el cantante había dado un paso atrás tanto con la empresaria paraguaya como con el hijo que tienen en común. La periodista afirmó que el presentador había decidido no continuar con su “relación paterno-filial” con el menor y que observaba en la fisioterapeuta una actitud materialista. “Él está viendo que ella es muy materialista y no va a mantener una relación paterno-filial con el niño”, manifestó ante las cámaras.

Esas declaraciones generaron un profundo malestar en el que fuera presentador de Mi casa es la tuya, quien ha reaccionado de inmediato enviando un mensaje de voz a Aurelio Manzano, colaborador del mismo espacio televisivo, para desmentir la información difundida. En el audio, el artista se ha mostrado visiblemente sorprendido y ha reconocido estar “asombrado” por las afirmaciones de Martín-Blázquez. Además, ha dejado claro que aquello no se correspondía con su pensamiento. “Dijo algo que me parece grave porque jamás lo he dicho, ni lo he comentado y, además, es que no lo pienso”, ha afirmado el intérprete de Eterna melodía.

Bertín Osborne y Marlises Gabriela Guillén en una publicidad de la firma 'El Capote'. (instagram.com/elcapote)

El malestar del presentador se ha acentuado aún más cuando ha defendido públicamente a la madre de su hijo pequeño. Y es que, en el mismo mensaje, ha negado tajantemente haber utilizado calificativos despectivos hacia Guillén. “Nunca he dicho que Gabriela era una interesada o una pesetera, es radicalmente mentira. No solo jamás lo he dicho, jamás lo he pensado, ella no lo es”, ha insistido, rechazando de forma categórica cualquier insinuación relacionada con ese tipo de términos.

Bertín Osborne obliga a Marisa Martín-Blázquez a rectificar sus palabras

Tras la emisión del audio, Martín-Blázquez intervino nuevamente para matizar sus palabras. La periodista ha defendido su trabajo y ha negado haber pronunciado las expresiones polémicas que se le atribuían. Para respaldar sus argumentos, la comunicadora ha pedido que se reprodujeran sus declaraciones originales dentro del programa. “No dije eso, te trasladaron una información incorrecta. Estuve hablando de las bonanzas, de que no te había sentado bien las palabras que había dicho Gabriela, que habías reaccionado con mala uva y que no tenías intención de mantener una relación paterno-filial al uso como podrías tener con los otros hijos”, ha expuesto ante los espectadores.

Gabriela Guillén en una imagen de archivo (Europa Press)

Aurelio Manzano, intermediario involuntario en la controversia y quien indicó que Osborne atravesaba un proceso gripal, ha reiterado que el cantante había desmentido no solo la referencia al supuesto materialismo de Guillén, sino también cualquier renuncia a su papel paterno. Según ha explicado, la postura del presentador coincide con la que ya había manifestado en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! en agosto, donde posó por primera vez con el hijo que comparte con la empresaria. En aquella conversación, Osborne subrayó su voluntad de preservar la intimidad de sus relaciones personales y destacó su comportamiento discreto a lo largo de los años. “Siempre he respetado a Gabriela y lo que ocurrió entre nosotros no lo he contado.

Y Gabriela también ha sido suficientemente señora como para no contar nada. Procuro no hacer daño a nadie, y si alguna vez las cosas no han salido bien, he intentado arreglarlo para que nadie sufra. Lo hice con Sandra, lo he hecho con Fabiola y lo haré con cualquiera que haya sido parte de mi vida, igual que con mis hijos. Siempre procuro ayudar en lo que pueda”, afirmó entonces. En esa misma entrevista, el cantante reconoció que no tenía intención de volver a ser padre, pero que así “son las cosas”. También se comprometió a garantizar el bienestar del menor, asegurando que procuraría que estudiara y “que viva lo mejor que pueda”.

La paternidad del artista volvió al foco público en julio de 2023, cuando se conoció que sería padre a los 69 años junto a Guillén. El pequeño nació en diciembre de ese año y fue en junio de 2024 cuando Osborne lo reconoció formalmente mediante un comunicado. En él, se especificaba que el presentador deseaba dar “el mejor futuro para el bebé”. Desde entonces, las idas y venidas entre ambos progenitores han sido constantes. En las últimas semanas, Guillén ha denunciado públicamente que el artista no está abonando la pensión alimentaria. Una acusación que Osborne ha confirmado, según ha revelado Pipi Estrada, justificando el impago por su complicada situación económica actual.