España

Reducir el consumo de grasas saturadas reduce la mortalidad, pero solo en personas con alto riesgo

Un estudio norteamericano aboga por la sustitución de las grasas saturadas en personas de bajo riesgo

Guardar
El consumo excesivo de grasas
El consumo excesivo de grasas saturadas se relaciona con problemas cardiovasculares. (Pixabay)

El consumo de grasas saturadas se relaciona con numerosos problemas de salud. Según MedlinePlus, su ingesta de forma elevada puede generar una acumulación de colesterol en las arterias, incrementando el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, lo que a su vez eleva el riesgo tanto de enfermedad cardíaca como de accidente cerebrovascular.

Comer menos grasas saturadas, sin embargo, podría no tener tantos beneficios como se creía, al menos no para todo el mundo. La reducción del consumo de grasas saturadas ha demostrado asociarse con una menor mortalidad por cualquier causa y con una posible reducción de fallecimientos relacionados con enfermedades cardiovasculares, infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, pero solo en personas con alto riesgo cardiovascular. Así se desprende de una revisión sistemática elaborada por expertos de la Universidad de Toronto (Canadá), la Universidad McMaster (Canadá) y la Universidad Texas A&M (Estados Unidos), cuyos resultados se han publicado en la revista Annals of Internal Medicine.

Desde el inicio del análisis, los autores del estudio han subrayado que el efecto más destacado para prevenir infartos de miocardio no mortales se ha observado cuando las grasas saturadas se han reemplazado por grasas poliinsaturadas (PUFA, por sus siglas en inglés), en lugar de optar simplemente por reducir su ingesta. En contraste, la revisión ha detectado que en personas con un riesgo cardiovascular bajo o intermedio, la disminución o sustitución de las grasas saturadas apenas ha generado efectos relevantes tras cinco años de seguimiento, según las observaciones de los investigadores de las mencionadas universidades.

Alto impacto en subgrupos de mayor riesgo

El análisis, en el que se han considerado los resultados de 17 ensayos clínicos aleatorizados y un total de 66.337 participantes, ha comparado tanto la reducción del consumo de grasas saturadas como la sustitución de estas por nutrientes alternativos, principalmente grasas poliinsaturadas, evaluando la evolución durante un periodo mínimo de dos años. Según los expertos, los datos recopilados han evidenciado descensos significativos tanto en el colesterol total como en el denominado colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) tras la reducción de grasas saturadas.

Entre quienes presentan un alto riesgo cardiovascular, la evidencia recogida ha indicado que la disminución de la ingesta de grasas saturadas puede traducirse en descensos destacados en la mortalidad total, en la mortalidad específicamente cardiovascular, en infartos no mortales y en accidentes cerebrovasculares. En este grupo, la sustitución de grasas saturadas por grasas poliinsaturadas ha supuesto reducciones absolutas especialmente notables en el riesgo de infarto no mortal. Por el contrario, entre personas con bajo riesgo cardiovascular, los beneficios totales observados no han alcanzado una magnitud clínicamente importante.

Sustituir, más que reducir

En la imagen se observan
En la imagen se observan diversos alimentos ricos en ácidos grasos omega-3, como salmón fresco, nueces, semillas de chía, semillas de lino y otros granos. Estos ingredientes son recomendados por expertos en nutrición para promover la salud cardiovascular y cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones de la revisión sistemática sugieren que la reducción de grasas saturadas resulta especialmente relevante para las personas con alto riesgo cardiovascular, y que el reemplazo activo por grasas poliinsaturadas podría mejorar aún más los resultados obtenidos. Estas aportaciones, procedentes del trabajo conjunto de la Universidad de Toronto, la Universidad McMaster y la Universidad Texas A&M, respaldan una estrategia preventiva más dirigida en función del perfil de riesgo,.

Temas Relacionados

Grasas saturadasAlimentación saludableEnfermedades cardiovascularesEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

El tripulante, jefe de máquinas natural de O Morrazo, viajaba a bordo del Viking Bay, un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora

Buscan en Nueva Zelanda a

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los números

Brigitte Bardot, el mito erótico que se negó a renunciar al amor: los más de 100 romances de la mujer más libre del siglo XX

La actriz francesa ha fallecido a los 91 años, según ha informado la ‘Fondation Brigitte Bardot’ este domingo

Brigitte Bardot, el mito erótico

Álvaro Ortuño, hermano de la superviviente del naufragio en Indonesia: “Quiero dar las gracias a todas las personas involucradas en el rescate”

En un vídeo difundido en inglés, el familiar ha pedido que se siga buscando a los cuatro españoles desaparecidos

Álvaro Ortuño, hermano de la

Hablan las personas que viven en la calle durante el invierno: “He perdido a 30 amigos desde 2022 y hay muchos edificios vacíos”

El cierre inminente de refugios intensifican la preocupación por la falta de alternativas para quienes duermen a la intemperie

Hablan las personas que viven
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Buscan en Nueva Zelanda a

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

Puigdemont se “alegra mucho” del reconocimiento israelí de Somalilandia y celebra que abra “la puerta a otros reconocimientos internacionales”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 diciembre

Qué piden más de 600 expertos para abordar la desigualdad económica global: “No es inevitable, es una elección política”

Muere el empresario y exvicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, a los 71 años

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”