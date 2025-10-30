España

La combinación de dos medicamentos aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico

Esta novedosa terapia muestra “mayor eficacia” que la terapia convencional al reducir en un 44% el riesgo de progresión de la enfermedad

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Una mujer durante la sesión
Una mujer durante la sesión de quimioterapia (AdobeStock)

El tratamiento del cáncer de mama metastásico ha encontrado una nueva vía que podría ser una alternativa para millones de pacientes en todo el mundo. Una investigación internacional en la que ha participado el Grupo de Cáncer de Mama del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (Vhio) de Barcelona ha descubierto que una combinación terapéutica muestra “mayor eficacia” que la terapia convencional.

Los resultados del estudio han sido publicados en The New England Journal of Medicine y revelan que la combinación del anticuerpo conjugado trastuzumab deruxtecan con el anticuerpo monoclonal pertuzumab mejora la supervivencia libre de progresión en pacientes con este tipo de cáncer que no habían recibido previamente otros tratamientos dirigidos contra Her2 o quimioterapia, informa el Vhio a través de un comunicado difundido este miércoles.

Los resultados del ensayo clínico fase 3 DESTINY-Bresat09 demuestran una mejora de la supervivencia libre de progresión y reduce el riesgo de progresión o muerte un 44 % en estas pacientes. Según la institución, se trata del “primer estudio que muestra beneficios de una nueva combinación experimental que se usa desde el diagnóstico de la enfermedad avanzada y que supera el tratamiento estándar establecido hace más de una década para estas pacientes”.

La tasa de respuesta objetiva de trastuzumab deruxtecan más pertuzumab fue del 85,1 % y la mediana de duración de respuesta en este grupo de pacientes fue de más de 3 años (39,2 meses). “Estos resultados refuerzan la importancia de ofrecer los mejores tratamientos dirigidos contra HER2 a pacientes con cáncer de mama metastático HER2+ en primera línea para controlar mejor la enfermedad ya desde el inicio”.

“En los últimos años las nuevas terapias dirigidas contra HER2 han mejorado radicalmente los resultados del tratamiento de estas pacientes”, explica la doctora Cristina Saura, jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Universitario Vall d’Hebron y del Grupo de Cáncer de Mama del VHIO, en el comunicado. “Sin embargo, un porcentaje de pacientes acaban desarrollando metástasis tras progresar al tratamiento inicial y otras son diagnosticadas directamente en estadio avanzado o metastático por lo que es importante seguir investigando en nuevas terapias y combinaciones”.

Daniel López Rosetti - Cáncer de Mama

Un cáncer agresivo pero tratable

El cáncer de mama HER2+ es un tipo de cáncer en el que una proteína llamada receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) da positiva, lo que fomenta el crecimiento de las células cancerosas. En torno al 20 % de los casos de mama responden a este tipo agresivo.

Pese a su agresividad, los tratamientos dirigidos específicamente a esta proteína son bastante efectivos, asegura la Sociedad Americana del Cáncer, por lo que los pronósticos suelen ser positivos. Algunos medicamentos convencionales de la quimioterapia muestran eficacia para tratar la enfermedad.

“Los expertos recomiendan que se haga la prueba de detección para determinar la presencia delHER2 a todos los cánceres de mama invasivos porque los resultados tienen un impacto significativo en las recomendaciones y decisiones respecto al tratamiento. HER2 no se hacen en forma rutinaria para carcinoma in situ del conducto, excepto cuando es parte de un ensayo clínico”, recogen los expertos de la Sociedad Americana del Cáncer.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de mamaQuimioterapiaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los

El exclusivo restaurante de Barcelona en el que Lady Gaga ha disfrutado de una comida entre concierto y concierto: un menú de 450 euros en una mesa especial

La artista celebra tres conciertos en la misma semana, todos ellos en el Palau Sant Jordi, con motivo de su gira ‘The Mayhem Ball’

El exclusivo restaurante de Barcelona

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

Jenson Button dejará las competiciones profesionales este próximo fin de semana en Baréin para dedicar más tiempo a su familia y oficios

Un campeón de F1 anuncia

Juana Rivas insiste en denunciar los malos tratos de Arcuri en su declaración por presunta sustracción de su hijo menor: “No me voy a rendir”

La mujer de Macarena se ha presentado en los juzgados de Granada este jueves como investigada, tras la denuncia de su expareja, que tiene la custodia de Daniel

Juana Rivas insiste en denunciar

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

El presidente de la Generalitat lo ha afirmado ante los medios en las puertas del Museo de las Ciencias

Mazón anuncia una “reflexión más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón anuncia una “reflexión más

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | “Mi Gobierno, junto al de Rodríguez Zapatero, es el más limpio”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

DEPORTES

Un campeón de F1 anuncia

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje