Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Felipe VI y Santiago Abascal. Superpuesta, una pulsera que Vox repartió en favor del rey.

Lo de Vox no es un rumor, sino una estrategia. El partido de Santiago Abascal ha soltado la mano al rey, en sintonía con la desafección que perciben entre su potencial electorado hacia Felipe VI. Consideran que se ha convertido en un instrumento de la izquierda, que ha hecho suyo su lenguaje. El detonante debió estar en algún punto de 2024, quién sabe si cuando el jefe de Estado visitó Paiporta, recién arrasada por la DANA. Allí, se encontró a vecinos desesperados que criticaban la llegada de su comitiva pero no de ayuda. “Hay mucha intoxicación informativa y mucha gente interesada en el caos”, respondió a uno de ellos. Era el mismo mensaje que sostenía el Gobierno. Se hablaba de descoordinación y abandono.

Fue el pasado el primer año que Vox no valoró el discurso de Nochebuena. Este ha sido el segundo. Eso que Felipe hizo un llamamiento claro a los partidos, urgiéndoles al entendimiento ante el riesgo de romper la convivencia que tantas décadas ha costado: “Las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas”, pronunció. PSOE y PP, sin darse por aludidos, hicieron suyas estas palabras, y es precisamente lo que espanta a Vox: que el rey no sea inequívoco, contundente, y cualquiera pueda “apropiarse” de su mensaje. Es la expresión empleada por José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, preguntado este viernes sobre la no valoración del discurso.

Pero este silencio queda en menor al lado de otros dos precedentes. Uno es el desfile del 12 de octubre, Fiesta Nacional. Abascal acudió, pero no al palco de autoridades, cerca del rey. Lo siguió entre el público, donde fue aclamado. El segundo fue el 21 de noviembre, en la conmemoración en el Congreso de los 50 años de la restauración de la monarquía en España. Vox tampoco estuvo. Y lo cierto es que no le está pasando factura. De hecho, pasa por su mejor momento en intención de voto -sobre todo entre los jóvenes- y acaba de dar un golpe de autoridad en la Comunidad Valenciana y otro en Extremadura, donde decide. Y si hay voces críticas internas, se purgan. El último ha sido Javier Ortega Smith, parte del equipo fundador.

Felipe VI lanzó un mensaje a los principales partidos en su tradicional discurso de Navidad.

El discurso que sí gustó a Abascal

Antes dimitió Iván Espinosa de los Monteros, ahora al frente de un think tank llamado Atenea. Este jueves, puso una fotografía en la red social X, la de una pulsera en su día repartida por Vox y llevada por sus dirigentes con la bandera nacional y el lema ‘Por España, con el rey’. Abascal declaró Vox un partido monárquico, leal a la Corona, y de hecho cada Navidad compartía en sus redes sociales entrecomillados del discurso del rey. En 2023, este extracto: “España seguirá adelante. Con determinación, con esperanza, lo haremos juntos; conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como Nación. En ese camino estará siempre la Corona; no solo porque es mi deber como Rey, sino también porque es mi convicción”.

Para Vox es insostenible respaldar la línea del rey acerca del “multiculturalismo” y el “nuevo orden mundial” basado en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Este miércoles, Felipe fue más allá que en Paiporta: “Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro”. Queda lejos el apoyo cerrado de Abascal al actual jefe de Estado, al que alabó especialmente tras su histórica alocución del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal en Cataluña. “El rey estuvo al frente de todos nosotros”, dijo Abascal con orgullo.

Antes de fundar Vox, Abascal lideró Denaes, fundación para la Defensa de la Nación Española, de la que sigue siendo vocal, según su web. Precisamente este viernes, Denaes publicó en esta web un artículo su hoy presidente, Juan Sergio Redondo Pacheco, titulado ‘La Monarquía como principio, no como instrumento’. Escribe que la Corona “es un elemento vertebrador de la continuidad histórica, cultural y política de la nación” y durante siglos, “el eje que ha permitido la integración de la pluralidad territorial, jurídica y social de España en un proyecto común que trasciende coyunturas, partidos y modas ideológicas”. Pero esta es solo una breve introducción teórica.

Santiago Abascal, presidente de Vox. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

“Confunde neutralidad con sometimiento”

Lo realmente interesante viene después: “Su legitimidad no deriva del aplauso circunstancial ni del alineamiento con mayorías parlamentarias efímeras, sino de su capacidad para encarnar aquello que permanece cuando todo lo demás cambia. Por ello, el mayor riesgo para la institución monárquica no proviene de sus adversarios declarados, sino de su instrumentalización política”. Para el presidente de la fundación Denaes, “permitir que el régimen de partidos -y muy especialmente el bipartidismo que se consolida en España desde 1975- intente fagocitar la Corona para ponerla al servicio de intereses políticos concretos, supone una grave desviación de su misión histórica”.

Redondo Pacheco considera que la Corona debe estar “por encima de los partidos”. “Cuando se subordina a ellos -apunta-, no solo pone en peligro su propia continuidad, sino que erosiona el vínculo psicológico y emocional que une a la sociedad con la institución”. Y ya refiriéndose explícitamente a Felipe VI, defiende: “Si quien ciñe la Corona confunde neutralidad con sometimiento, o estabilidad con complacencia hacia el poder político, puede contribuir involuntariamente a dilapidar un legado que no le pertenece en propiedad, sino que custodia en nombre de la nación”.

La falta de encuestas sobre el apoyo de los españoles a su monarquía dificulta medir el alcance de Felipe VI. Sobre lo que conocemos, sí puede afirmarse que Vox, el que se proclamaba más monárquico de todos, ha hecho cálculos y decidido distanciarse, por ahora con un saldo favorable.