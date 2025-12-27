España

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

La fundación vivero de Vox publica una valoración sobre el papel de la Corona en España pocas horas después del discurso de Nochebuena

Guardar
Felipe VI y Santiago Abascal.
Felipe VI y Santiago Abascal. Superpuesta, una pulsera que Vox repartió en favor del rey.

Lo de Vox no es un rumor, sino una estrategia. El partido de Santiago Abascal ha soltado la mano al rey, en sintonía con la desafección que perciben entre su potencial electorado hacia Felipe VI. Consideran que se ha convertido en un instrumento de la izquierda, que ha hecho suyo su lenguaje. El detonante debió estar en algún punto de 2024, quién sabe si cuando el jefe de Estado visitó Paiporta, recién arrasada por la DANA. Allí, se encontró a vecinos desesperados que criticaban la llegada de su comitiva pero no de ayuda. “Hay mucha intoxicación informativa y mucha gente interesada en el caos”, respondió a uno de ellos. Era el mismo mensaje que sostenía el Gobierno. Se hablaba de descoordinación y abandono.

Fue el pasado el primer año que Vox no valoró el discurso de Nochebuena. Este ha sido el segundo. Eso que Felipe hizo un llamamiento claro a los partidos, urgiéndoles al entendimiento ante el riesgo de romper la convivencia que tantas décadas ha costado: “Las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas, amenazas”, pronunció. PSOE y PP, sin darse por aludidos, hicieron suyas estas palabras, y es precisamente lo que espanta a Vox: que el rey no sea inequívoco, contundente, y cualquiera pueda “apropiarse” de su mensaje. Es la expresión empleada por José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, preguntado este viernes sobre la no valoración del discurso.

Pero este silencio queda en menor al lado de otros dos precedentes. Uno es el desfile del 12 de octubre, Fiesta Nacional. Abascal acudió, pero no al palco de autoridades, cerca del rey. Lo siguió entre el público, donde fue aclamado. El segundo fue el 21 de noviembre, en la conmemoración en el Congreso de los 50 años de la restauración de la monarquía en España. Vox tampoco estuvo. Y lo cierto es que no le está pasando factura. De hecho, pasa por su mejor momento en intención de voto -sobre todo entre los jóvenes- y acaba de dar un golpe de autoridad en la Comunidad Valenciana y otro en Extremadura, donde decide. Y si hay voces críticas internas, se purgan. El último ha sido Javier Ortega Smith, parte del equipo fundador.

Felipe VI lanzó un mensaje a los principales partidos en su tradicional discurso de Navidad.

El discurso que sí gustó a Abascal

Antes dimitió Iván Espinosa de los Monteros, ahora al frente de un think tank llamado Atenea. Este jueves, puso una fotografía en la red social X, la de una pulsera en su día repartida por Vox y llevada por sus dirigentes con la bandera nacional y el lema ‘Por España, con el rey’. Abascal declaró Vox un partido monárquico, leal a la Corona, y de hecho cada Navidad compartía en sus redes sociales entrecomillados del discurso del rey. En 2023, este extracto: “España seguirá adelante. Con determinación, con esperanza, lo haremos juntos; conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como Nación. En ese camino estará siempre la Corona; no solo porque es mi deber como Rey, sino también porque es mi convicción”.

Para Vox es insostenible respaldar la línea del rey acerca del “multiculturalismo” y el “nuevo orden mundial” basado en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Este miércoles, Felipe fue más allá que en Paiporta: “Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro”. Queda lejos el apoyo cerrado de Abascal al actual jefe de Estado, al que alabó especialmente tras su histórica alocución del 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal en Cataluña. “El rey estuvo al frente de todos nosotros”, dijo Abascal con orgullo.

Antes de fundar Vox, Abascal lideró Denaes, fundación para la Defensa de la Nación Española, de la que sigue siendo vocal, según su web. Precisamente este viernes, Denaes publicó en esta web un artículo su hoy presidente, Juan Sergio Redondo Pacheco, titulado ‘La Monarquía como principio, no como instrumento’. Escribe que la Corona “es un elemento vertebrador de la continuidad histórica, cultural y política de la nación” y durante siglos, “el eje que ha permitido la integración de la pluralidad territorial, jurídica y social de España en un proyecto común que trasciende coyunturas, partidos y modas ideológicas”. Pero esta es solo una breve introducción teórica.

Santiago Abascal, presidente de Vox.
Santiago Abascal, presidente de Vox. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

“Confunde neutralidad con sometimiento”

Lo realmente interesante viene después: “Su legitimidad no deriva del aplauso circunstancial ni del alineamiento con mayorías parlamentarias efímeras, sino de su capacidad para encarnar aquello que permanece cuando todo lo demás cambia. Por ello, el mayor riesgo para la institución monárquica no proviene de sus adversarios declarados, sino de su instrumentalización política”. Para el presidente de la fundación Denaes, “permitir que el régimen de partidos -y muy especialmente el bipartidismo que se consolida en España desde 1975- intente fagocitar la Corona para ponerla al servicio de intereses políticos concretos, supone una grave desviación de su misión histórica”.

Redondo Pacheco considera que la Corona debe estar “por encima de los partidos”. “Cuando se subordina a ellos -apunta-, no solo pone en peligro su propia continuidad, sino que erosiona el vínculo psicológico y emocional que une a la sociedad con la institución”. Y ya refiriéndose explícitamente a Felipe VI, defiende: “Si quien ciñe la Corona confunde neutralidad con sometimiento, o estabilidad con complacencia hacia el poder político, puede contribuir involuntariamente a dilapidar un legado que no le pertenece en propiedad, sino que custodia en nombre de la nación”.

La falta de encuestas sobre el apoyo de los españoles a su monarquía dificulta medir el alcance de Felipe VI. Sobre lo que conocemos, sí puede afirmarse que Vox, el que se proclamaba más monárquico de todos, ha hecho cálculos y decidido distanciarse, por ahora con un saldo favorable.

Temas Relacionados

Felipe VIVoxSantiago AbascalPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

Dado que el diseño, los metales, las dimensiones y el peso de las monedas de uno y dos euros son muy similares a las levas, los ciudadanos deberán prestar especial atención durante enero de 2026

En cirílico y con ilustraciones

El síndrome del hombre irritable: mitos y verdades de la “menopausia masculina”

La caída de la testosterona puede provocar el fenómeno de la andropausia en algunos varones

El síndrome del hombre irritable:

El circo con animales que acumula protestas de activistas y vecinos en Valencia: “Utilizarlos en beneficio humano es contrario a la ética”

La coalición PP-Vox que gobierna en la Comunidad Valenciana abrió la posibilidad de que los circos puedan trabajar con animales

El circo con animales que

La guerra entre Hacienda y los ‘youtubers’ Willyrex y Vegetta777 amenaza con redefinir la estrategia fiscal de los creadores digitales en Andorra

La disputa en los tribunales por la tributación de ambos creadores de contenido abre la puerta a nuevas restricciones para los profesionales que se benefician del régimen fiscal del país vecino

La guerra entre Hacienda y

El peor año de Andrés de Inglaterra: de príncipe y ‘favorito’ de la reina Isabel II a la exclusión familiar y la pérdida de sus títulos

La caída del exduque de York se ha acabado produciendo este año, pese a que su relación con Epstein era pública desde hace años

El peor año de Andrés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa apela a la

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

ECONOMÍA

En cirílico y con ilustraciones

En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

La guerra entre Hacienda y los ‘youtubers’ Willyrex y Vegetta777 amenaza con redefinir la estrategia fiscal de los creadores digitales en Andorra

Los vecinos de Villamanín (León) llegan a un acuerdo para repartir el ‘Gordo’ de Navidad tras el error de la Comisión de Fiestas

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”