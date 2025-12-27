España

Los vecinos de Villamanín (León) llegan a un acuerdo para repartir el ‘Gordo’ de Navidad tras el error de la Comisión de Fiestas

La solución incluye una reducción en la cuantía individual del premio para asegurar el reparto entre todos los participantes

Guardar
Sorteo de la Lotería de
Sorteo de la Lotería de Navidad (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Un error en la distribución de participaciones del primer premio de la Lotería de Navidad generó un conflicto en Villamanín, León, sobre el cobro de más de cuatro millones de euros. La comisión de fiestas local reconoció que emitió más participaciones de las que correspondían a los décimos realmente adquiridos, lo que obligó a abrir una negociación con los afectados para encontrar una salida.

Finalmente, ambas partes han llegado a un acuerdo para repartir el importe disponible de forma proporcional entre todos los agraciados. Según declaraciones recogidas por EFE, la comisión vendió unas 450 participaciones, aunque solo disponía de respaldo para 400, ya que 50 carecían de sustento en décimos premiados. Esto imposibilitó que todos los poseedores de participaciones pudieran cobrar el importe íntegro prometido, que ascendía hasta 80.000 euros por papeleta.

Tras una reunión celebrada en el Hogar del Pensionista, con cerca de un centenar de asistentes, la comisión propuso reducir un 10 % el valor de cada participación para asegurar que nadie quedara excluido del reparto. Además, los organizadores pusieron a disposición de los afectados su propio décimo premiado y las participaciones personales del grupo, incrementando la suma total para repartir.

No todos acabaron satisfechos

No todos los asistentes estuvieron conformes, ya que la suma disponible solo cubre la mitad de los premios afectados, por lo que la cantidad final a percibir ronda los 2.400 euros por ganador, según confirmaron los portavoces de la comisión y testimonios recogidos por EFE. En la reunión se vivieron momentos de tensión, con gritos y crisis de ansiedad, pero la mayoría de los presentes optó por respaldar la propuesta para evitar prolongar el conflicto.

Algunos vecinos manifestaron su desconfianza y la intención de acudir a los tribunales si no lograban cobrar el total correspondiente. Parte de los afectados responsabilizó a la comisión de fiestas, formada principalmente por jóvenes, aunque otros defendieron su actuación y recordaron que el error no tuvo ánimo de lucro, sino que fue consecuencia de una mala gestión administrativa.

Agraciados con el ‘Gordo’ del
Agraciados con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 correspondiente al número 79432 celebran su suerte, a 22 de diciembre de 2025, en Villablino, León, Castilla y León (España). (Carlos Castro / Europa Press)

“Son chavales que han cometido un error sin mala intención”, señalaron varios vecinos, destacando la disposición de la organización a entregar su parte del premio. El alcalde de Villamanín, Félix Álvaro Barreales Canseco, explicó que la pérdida de un talonario impidió devolver todos los décimos sobrantes y que la comisión tomó conciencia del problema tras el sorteo. Por esa razón, no se presentó ninguna denuncia previa.

El pacto

La comisión, asesorada por profesionales jurídicos, promovió un pacto para repartir el premio restante de manera proporcional entre todos los portadores de participaciones premiadas. El acuerdo, ya aceptado por una amplia mayoría y sometido a votación, contempla una rebaja en la cuantía individual para garantizar que todos reciban una compensación. El grupo organizador insistió en que la medida solo se aplicaría si contaba con apoyo suficiente de los beneficiarios.

En un comunicado recogido por EFE, la comisión reconoció las consecuencias del error y pidió disculpas a los afectados, recalcando que no hubo fraude ni intención de engaño. El texto resalta el agradecimiento por el respaldo recibido y el compromiso de poner su propio premio a disposición del grupo para que la alegría del premio compartido alcance a toda la localidad.

El número 79432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

Finalmente, la comisión pidió colaboración entre los vecinos para facilitar un cobro rápido, evitar litigios y garantizar un acuerdo “justo, transparente y con todas las garantías legales”, bajo supervisión judicial y pensado en el bien común y en el futuro del pueblo.

Temas Relacionados

Lotería de NavidadLeónSorteo de NavidadCastilla y LeónSorteos y ApuestasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las mejores cintas de Netflix España para ver en cualquier momento

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando a los usuarios

Las mejores cintas de Netflix

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

El president defendió la importancia de proteger la convivencia y garantizar servicios públicos como la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda

Salvador Illa apela a la

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

Podemos, CHA e IU presentarán candidaturas propias tras fracasar las negociaciones para una lista unitaria

La izquierda aragonesa no logra

Eurojackpot: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Eurojackpot: jugada ganadora y resultado

Bonoloto: estos son los ganadores del sorteo del 26 de diciembre

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: estos son los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa apela a la

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Los ganadores del ‘Gordo’ de Navidad de Villamanín (León) podrían perder más de cuatro millones de euros por un error de la Comisión de Fiestas

Por qué Michelin le ha donado 4,4 millones de euros a Francia: “No todos los días una empresa quiere extender un cheque al Estado”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”