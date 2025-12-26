Silvia Severino, psicóloga: “Por qué todavía sigues pensando y extrañando a tu ex aunque ya no esté en tu vida”

La psicóloga Silvia Severino habla sobre superar a los ex (Composición Infobae)

La permanencia del recuerdo de una expareja tras una ruptura es un fenómeno frecuente que afecta a muchas personas, incluso después de un largo periodo de tiempo. Esta situación puede verse reforzada por el contacto indirecto a través de redes sociales, la aparición inesperada de recuerdos o ciertos hábitos que formaron parte de la vida cotidiana durante la relación.

Además, las expectativas sociales sobre cómo superar una ruptura pueden influir en la percepción de este proceso, generando dudas y frustración cuando el olvido no llega tan rápido como se espera.

La tendencia a comparar procesos personales con los de otras personas, y la presión de demostrar una rápida recuperación, pueden intensificar el malestar emocional y prolongar el ciclo de pensamientos recurrentes.

Para explicar esto, la psicóloga Silvia Severino, a través de su canal de TikTok (@silviaseverinopsico), ofrece una aproximación centrada en las claves psicológicas de este fenómeno, subrayando cómo el funcionamiento mental responde tanto a la ausencia como a la intensidad emocional.

Las razones principales

En uno de sus videos, la especialista explica: “En menos de sesenta segundos te voy a dar tres razones psicológicas por las que sigues pensando en esa persona incluso después de mucho tiempo”, delimitando así el terreno en que se inscribe la reflexión emocional tras el fin de una relación.

Según define Severino, la incertidumbre desempeña un papel decisivo cuando una relación termina sin respuestas claras: “Si la relación terminó sin respuestas claras, tu mente sigue buscando explicaciones. Pensar en tu ex es un intento de cerrar lo que quedó abierto”, afirma la psicóloga.

Este vacío de resolución alimenta la tendencia a mantenerse anclado en el pasado, ya que la mente necesita certezas para procesar el cambio. La búsqueda de sentido y la elaboración de respuestas pueden prolongar la presencia mental de la expareja, dificultando el cierre emocional y la aceptación de la nueva realidad.

La segunda explicación que aporta Severino radica en la fuerza persistente de las memorias afectivas, que tienden a imponerse sobre otras vivencias del pasado: “Las experiencias emocionales intensas se graban con fuerza. Por eso, los recuerdos aparecen una y otra vez, incluso sin querer”, sostiene la experta.

Esta impronta emocional asegura que, más allá de la voluntad consciente, ciertos episodios regresen de manera reiterada, dificultando el olvido definitivo. La memoria selectiva también puede idealizar momentos positivos, dejando en segundo plano las razones que llevaron a la ruptura y reforzando la añoranza.

Hábitos compartidos y rutina

Por último, Severino señala la importancia de los hábitos compartidos y la rutina diaria en el apego psicológico: “Esa persona era parte de tu día a día. Cuando eso desaparece, tu mente busca lo familiar porque lo familiar le da seguridad”, declara la psicóloga. Al desaparecer el componente rutinario, el cerebro intenta retomar referencias conocidas para restaurar el equilibrio.

Estas conductas reflejan el modo en que el cerebro prioriza la búsqueda de estabilidad y seguridad tras una pérdida significativa. Los cambios en los espacios físicos, las actividades y los horarios pueden activar recuerdos automáticos, y la adaptación a una nueva rutina suele requerir tiempo y paciencia.

Frente al dolor o la confusión que estas circunstancias pudieran causar, Severino concluye: “Pensar en tu ex no es debilidad, es tu mente intentándose adaptar y recuperar estabilidad”. La aceptación de estos mecanismos y el acompañamiento profesional pueden facilitar el tránsito hacia un bienestar emocional más sólido y la construcción de nuevas experiencias.