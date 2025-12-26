España

Silvia Severino, psicóloga: “Por qué todavía sigues pensando y extrañando a tu ex aunque ya no esté en tu vida”

Las memorias intensas, la falta de respuestas y los hábitos compartidos dificultan el olvido tras una ruptura

Guardar
La psicóloga Silvia Severino habla
La psicóloga Silvia Severino habla sobre superar a los ex (Composición Infobae)

La permanencia del recuerdo de una expareja tras una ruptura es un fenómeno frecuente que afecta a muchas personas, incluso después de un largo periodo de tiempo. Esta situación puede verse reforzada por el contacto indirecto a través de redes sociales, la aparición inesperada de recuerdos o ciertos hábitos que formaron parte de la vida cotidiana durante la relación.

Además, las expectativas sociales sobre cómo superar una ruptura pueden influir en la percepción de este proceso, generando dudas y frustración cuando el olvido no llega tan rápido como se espera.

La tendencia a comparar procesos personales con los de otras personas, y la presión de demostrar una rápida recuperación, pueden intensificar el malestar emocional y prolongar el ciclo de pensamientos recurrentes.

Para explicar esto, la psicóloga Silvia Severino, a través de su canal de TikTok (@silviaseverinopsico), ofrece una aproximación centrada en las claves psicológicas de este fenómeno, subrayando cómo el funcionamiento mental responde tanto a la ausencia como a la intensidad emocional.

Las razones principales

En uno de sus videos, la especialista explica: “En menos de sesenta segundos te voy a dar tres razones psicológicas por las que sigues pensando en esa persona incluso después de mucho tiempo”, delimitando así el terreno en que se inscribe la reflexión emocional tras el fin de una relación.

Según define Severino, la incertidumbre desempeña un papel decisivo cuando una relación termina sin respuestas claras: “Si la relación terminó sin respuestas claras, tu mente sigue buscando explicaciones. Pensar en tu ex es un intento de cerrar lo que quedó abierto”, afirma la psicóloga.

Chica rompiendo foto con su
Chica rompiendo foto con su expareja (Freepik)

Este vacío de resolución alimenta la tendencia a mantenerse anclado en el pasado, ya que la mente necesita certezas para procesar el cambio. La búsqueda de sentido y la elaboración de respuestas pueden prolongar la presencia mental de la expareja, dificultando el cierre emocional y la aceptación de la nueva realidad.

La segunda explicación que aporta Severino radica en la fuerza persistente de las memorias afectivas, que tienden a imponerse sobre otras vivencias del pasado: “Las experiencias emocionales intensas se graban con fuerza. Por eso, los recuerdos aparecen una y otra vez, incluso sin querer”, sostiene la experta.

Esta impronta emocional asegura que, más allá de la voluntad consciente, ciertos episodios regresen de manera reiterada, dificultando el olvido definitivo. La memoria selectiva también puede idealizar momentos positivos, dejando en segundo plano las razones que llevaron a la ruptura y reforzando la añoranza.

Hábitos compartidos y rutina

Por último, Severino señala la importancia de los hábitos compartidos y la rutina diaria en el apego psicológico: “Esa persona era parte de tu día a día. Cuando eso desaparece, tu mente busca lo familiar porque lo familiar le da seguridad”, declara la psicóloga. Al desaparecer el componente rutinario, el cerebro intenta retomar referencias conocidas para restaurar el equilibrio.

Estas conductas reflejan el modo en que el cerebro prioriza la búsqueda de estabilidad y seguridad tras una pérdida significativa. Los cambios en los espacios físicos, las actividades y los horarios pueden activar recuerdos automáticos, y la adaptación a una nueva rutina suele requerir tiempo y paciencia.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Frente al dolor o la confusión que estas circunstancias pudieran causar, Severino concluye: “Pensar en tu ex no es debilidad, es tu mente intentándose adaptar y recuperar estabilidad”. La aceptación de estos mecanismos y el acompañamiento profesional pueden facilitar el tránsito hacia un bienestar emocional más sólido y la construcción de nuevas experiencias.

Temas Relacionados

AmorRelaciones AmorosasAutoestimaPsicologíaSalud MentalSalud Mental EspañaTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Felipe VI hace historia en televisión: hace su mejor audiencia desde 2020 con su mensaje navideño más rompedor

El duodécimo mensaje navideño del rey Felipe VI se convierte en el más visto desde hace un lustro, con casi 6 millones de espectadores

Felipe VI hace historia en

Qué efectos tiene en el cerebro comer mucho durante Navidad

Investigaciones recientes muestran cómo el exceso de alimentos en fechas festivas altera temporalmente señales metabólicas y funciones cerebrales

Qué efectos tiene en el

Milagro de Navidad en Reino Unido: un gato negro perdido vuelve a casa tras cinco años sin saber dónde estaba

La mascota que desapareció durante la pandemia vuelve a casa por Navidad tras un lustro

Milagro de Navidad en Reino

El exclusivo Mercedes valorado en 13 millones de euros en el que han ‘pillado’ a Alonso paseando por Mónaco

Fernando Alonso recorre las calles del principado al volante de un Mercedes CLK GTR

El exclusivo Mercedes valorado en

Ganaderos y agricultores se preparan para pasar Nochevieja en la autopista en protesta por el sacrificio de vacas: “La supervivencia de nuestras explotaciones está en juego”

Movilizaciones y bloqueos en el suroeste de Francia coinciden con la Navidad y profundizan la tensión entre el sector rural y el gobierno por la gestión sanitaria

Ganaderos y agricultores se preparan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo| La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

ECONOMÍA

La presidenta de Casa 47

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

El gasto en pensiones cierra el año con un nuevo máximo histórico y se prepara para otro aumento: así quedan las prestaciones en 2026

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 26 de diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”