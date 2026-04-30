Juanjo, veterinario: “Si tienes un gato, tienes que quitar estas 5 cosas de casa porque pueden causar daños muy graves a tu mascota”

La salud de las mascotas depende también de la organización del hogar. (Canva)

Las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares españoles, y los gatos, con su carácter independiente y curioso, pueden verse expuestos a riesgos dentro de casa. Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en España hay aproximadamente 5,8 millones de felinos. Sin embargo, esta convivencia tan extendida no siempre va acompañada del conocimiento necesario para garantizar su seguridad en el entorno doméstico.

Precisamente esa falta de información puede derivar en situaciones de riesgo, ya que numerosos objetos y productos de uso habitual pueden resultar peligrosos para los gatos. Su tendencia a explorar, lamer o manipular todo lo que encuentran los expone a sustancias que, aunque inofensivas para los humanos, pueden ser altamente tóxicas para ellos.

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Plantas y ambientadores: un riesgo inesperado

“Si tienes gato, no debes tener estas cinco cosas en tu casa, porque cada una de ellas por sí solas puede matar a tu gato”, señala Juanjo, un conocido veterinario en TikTok, en uno de sus vídeos. Entre los elementos más peligrosos, los lirios encabezan la lista por su alta toxicidad.

El experto advierte que se trata de “una de las plantas más tóxicas que puede llegar a provocar en todas sus partes, incluso en el agua de los floreros, un fallo renal en tu gato”. Añade además que “la intoxicación por lirios es muy agresiva y muchas veces acaba con la vida de tu gato”, por lo que recomienda retirarlos por completo del hogar.

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Los lirios son una de las plantas más tóxicas para los gatos. (Freepik)

El veterinario también pone el foco en productos cada vez más habituales en los hogares, como los aceites esenciales: “Sobre todo en difusor o en palitos de estos stick que ambientan un poco el olor de nuestras casas, son en su gran mayoría muy tóxicos, provocando daños hepáticos muy graves en tu gato”. Por ello, aconseja evitar su uso en viviendas donde convivan felinos.

Aunque su uso está muy extendido, muchos aceites esenciales contienen compuestos que los gatos no pueden metabolizar correctamente, lo que puede derivar en problemas respiratorios o hepáticos, especialmente en exposiciones prolongadas. Además, el veterinario advierte de que “sus bronquios también se ven afectados”, lo que incrementa el riesgo para su salud.

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Productos de limpieza y medicamentos

Otro de los peligros se encuentra en los productos de limpieza. Tal y como advierte Juanjo, los desinfectantes con compuestos fenólicos son “muy tóxicos”. En este sentido, recomienda buscar alternativas aptas para mascotas, aunque alerta de que algunos productos comercializados como seguros “pueden usarse con mascotas en casa y también provocar intoxicaciones muy graves”.

Los productos de limpieza pueden afectar a la salud de los gatos. (Efe)

A esto se suma un producto de uso cotidiano que puede pasar desapercibido: el minoxidil. “Si estás usando minoxidil en casa, también es uno de los productos muy tóxicos para gatos”, señala. El veterinario insiste en la importancia de “guardarlo bien en el armario”, ya que este medicamento, utilizado contra la caída del cabello, puede provocar efectos graves incluso con una exposición mínima.

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La lista se completa con un producto habitual en el mantenimiento de vehículos, los anticongelantes, considerados altamente mortales. “Estos productos, además, estimulan mucho y atraen mucho a los gatos y puede provocar un fallo renal de manera fulminante en tu gato”, advierte Juanjo.

El mensaje final del veterinario es contundente: “Esto no es una exageración, un descuido puede ser fatal para tu gato con estos productos”. Con esta advertencia, se busca concienciar a los propietarios sobre la importancia de adaptar el hogar cuando se convive con animales. Revisar qué productos se utilizan, dónde se almacenan y qué plantas hay en casa puede ser clave para evitar intoxicaciones y garantizar un entorno seguro para los felinos.

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