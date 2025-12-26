España

Humor, música y guiños muy españoles: así es el spot de Estopa para RTVE con el que calientan las Campanadas

David y José Muñoz, Chenoa y un Seat Panda protagonizan una promoción cargada de referencias populares con la que la cadena pública marca perfil propio de cara al 31 de diciembre

David y José Muñoz se encargarán, junto a Chenoa, de dar las Campanadas de la cadena pública tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. (RTVE)

RTVE ya ha puesto en marcha la cuenta atrás para una de las noches más importantes del año televisivo. Las Campanadas son, desde hace décadas, uno de los grandes eventos de la cadena pública y, este año, la Corporación ha querido reforzar su identidad con una promoción muy especial: un spot breve, directo y cargado de humor costumbrista que no ha pasado desapercibido para nadie.

La pieza, de menos de un minuto de duración y estrenada durante la Nochebuena en Televisión Española, llega después de unas semanas marcadas por los cambios de última hora. La baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril obligó a RTVE a reaccionar con rapidez, tanto para anunciar a los nuevos presentadores como para diseñar una campaña promocional a contrarreloj. Lejos de optar por un tono solemne, la cadena ha apostado por el humor, la música y las referencias populares como hilo conductor.

Los grandes protagonistas del spot son David y José Muñoz, los hermanos que integran Estopa, que aparecen subiéndose a un vehículo muy reconocible para los seguidores del grupo: un Seat Panda, clara alusión a La raja de tu falda, la canción que marcó el inicio de su carrera musical y que forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones. Desde ese momento, el anuncio juega con la nostalgia y el humor para construir un relato tan sencillo como efectivo.

Nada más arrancar, el spot introduce un elemento inesperado: una conversación con un navegador guiado por Inteligencia Artificial que cambia el rumbo del viaje y redirige a los músicos hacia la Puerta del Sol. Es ahí donde entra en escena, aunque solo a través de su voz, Chenoa, quien lanza una de las frases más comentadas del anuncio: “Soy humana, os espero aquí”, una referencia directa y desenfadada que conecta con el tono cercano que RTVE ha querido imprimir a esta promoción y que también hace un guiño a su canción homónima.

La escena avanza entre bromas internas y guiños reconocibles para el público. Desde el famoso “¡Vamos, José!” que David repite en los conciertos de Estopa hasta la banda sonora elegida para arrancar el coche, con Porompompero de Manolo Escobar sonando como homenaje a uno de los grandes símbolos de la música popular española. Todo en el spot está pensado para apelar al imaginario colectivo y a una forma muy concreta de entender el entretenimiento en televisión.

El cierre del anuncio guarda uno de los detalles más comentados. En los últimos segundos, el Seat Panda aparece de espaldas junto a una señal de tráfico que indica una dirección distinta, señalada con los nombres de Andreu y Silvia. Un gesto sutil pero claro, que funciona como un guiño final a los presentadores que finalmente no estarán al frente de las Campanadas y que RTVE despide con humor y sin dramatismos.

Más allá del spot, esta promoción encaja dentro de una estrategia más amplia de la cadena pública, que busca reforzar su posicionamiento como La casa de la música. La apuesta por Estopa y Chenoa como rostros del 31 de diciembre no es casual y se complementa con una programación especial para Nochevieja en la que la música tendrá un papel protagonista, con actuaciones grabadas en distintos puntos del país y grandes nombres del panorama nacional.

La campaña de las Campanadas 2025 apuesta, así, por una mezcla de improvisación controlada, humor popular y referencias reconocibles que conectan directamente con el espectador. Un spot sencillo, sin grandes artificios, que demuestra que en apenas un minuto se puede contar mucho, generar conversación y marcar el tono de una noche que, un año más, promete reunir a millones de personas frente al televisor.

La gran incógnita queda en el aire: ¿llegarán David y José Muñoz a la Puerta del Sol en su mítico Seat Panda la noche del 31 de diciembre? RTVE, por ahora, deja la pregunta abierta y sigue calentando motores para despedir el año con música, risas y mucha complicidad con el público.

