La Oreja de Van Gogh y otras ‘armas secretas’ de RTVE para hacer frente a las Campanadas de Pedroche en Antena 3

Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia Montero, en el anuncio de la vuelta de La Oreja de Van Gogh. (RRSS)

La Nochevieja es, año tras año, la noche más compleja del calendario televisivo en términos de audiencia. Durante meses, las principales cadenas generalistas afinan su estrategia para ofrecer la programación más atractiva posible cada 31 de diciembre y lograr el ansiado liderazgo en el último día del año. No es una tarea sencilla. Antena 3 lleva varias temporadas imponiéndose con claridad gracias al fenómeno mediático que rodea a Cristina Pedroche, que ha convertido sus Campanadas en un acontecimiento televisivo propio, con una enorme expectación previa centrada, especialmente, en su vestuario.

Con este contexto competitivo como telón de fondo, RTVE ha decidido redoblar su apuesta para las Campanadas 2025-2026, consciente de que necesita algo más que una fórmula continuista para plantar cara a su principal rival. Tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, la corporación pública ha optado por un giro estratégico y ha confiado la retransmisión a un trío con un marcado perfil musical y popular: Chenoa y Estopa, que se estrenarán como presentadores en la noche más exigente del año.

La elección no es casual. RTVE busca conectar con distintos segmentos de audiencia a través de figuras reconocibles, con trayectoria y capacidad de arrastre, apostando por un enfoque más cercano al espectáculo musical que al humor o la sátira política. Chenoa y los hermanos Muñoz asumirán así el reto de conducir unas Campanadas clave para la cadena, en un escenario donde cada décima de audiencia cuenta.

Los hermanos Estopa y Chenoa desde la Puerta del Sol de Madrid en RTVE. (RTVE)

Pero la estrategia de RTVE no se queda solo en los rostros que darán la bienvenida al nuevo año. La corporación ha anunciado además una “exclusiva mundial” destinada a reforzar la franja previa a las uvas y a convertir la retransmisión en un evento diferencial: el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh, que supondrá el regreso de Amaia Montero como vocalista del grupo 18 años después.

La noticia fue desvelada por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, durante la retransmisión de la Lotería de Navidad en La 1. Según explicó, las Campanadas estarán rodeadas de “sorpresas musicales de gran relevancia”, siendo la actuación de La Oreja de Van Gogh el principal reclamo del especial que se emitirá justo antes del inicio del tradicional conteo. “La Oreja de Van Gogh se come las uvas en Nochevieja con TVE”, afirmó la directiva, subrayando el carácter excepcional del estreno.

El especial contará además con actuaciones de Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia Romero y Ana Torroja, que participarán desde distintos enclaves de España como Madrid, Granada o Pedraza. La intención es construir un recorrido musical previo a las Campanadas que combine estilos, generaciones y públicos, reforzando el papel de la música como eje central de la propuesta de RTVE para la noche del 31 de diciembre.

‘La casa de la música’, el proyecto que da sentido a la apuesta de RTVE

Este despliegue musical se enmarca dentro de La casa de la música, el nuevo gran proyecto musical de RTVE con el que la corporación quiere reforzar su vinculación con la industria y recuperar un espacio de referencia para la música en directo en la televisión pública. El formato, que verá la luz en 2026, nace con la vocación de convertirse en una plataforma estable para artistas consolidados y emergentes, y de servir como escaparate de la diversidad musical española y latinoamericana.

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh.

El especial de Nochevieja funcionará así como una carta de presentación adelantada de ese universo musical que RTVE quiere consolidar, aprovechando además el contexto del 70 aniversario de la corporación. El Pirulí será uno de los escenarios simbólicos de la retransmisión, reforzando el componente institucional y de celebraciones de una noche clave para la cadena.

Cada actuación estará pensada para dialogar con el espacio en el que se desarrolla, creando una narrativa visual y sonora que acompañe al espectador en el tramo final del año. RTVE apuesta así por un modelo de Nochevieja que combine tradición y modernidad, con la música como elemento vertebrador y como principal valor añadido frente a la competencia.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en el anuncio de las Campanadas 2025 (Atresmedia)

Con La Oreja de Van Gogh como gran reclamo, un trío de presentadores que se estrena en este cometido y un especial musical diseñado para todos los públicos, RTVE juega una de sus partidas más ambiciosas de los últimos años en la batalla por las Campanadas. El objetivo es claro: reforzar su posición en una de las noches más simbólicas de la televisión y ofrecer una alternativa sólida al dominio que Antena 3 mantiene desde hace varias temporadas.